Après avoir vendu uniquement dans le New Jersey pendant plusieurs années, l’entreprise a connu une croissance rapide en 2009. Pendant la crise financière, elle a aidé les concessionnaires automobiles à poursuivre leurs activités grâce à des achats simplifiés et plus efficaces.
« Du point de vue de la taxe sur les ventes, la situation est assez simple dans le New Jersey », explique Andrea Karsian, directrice générale. « Il n’y a pas de taxe sur les ventes au niveau local ni au niveau des comtés. Lorsque nous avons commencé à exercer nos activités dans l’État de New York et en Pennsylvanie, où des taxes locales et de comté s’appliquent, ainsi que dans le Connecticut, nous devions nous assurer de déposer des déclarations dès lors que nous avions créé un lien fiscal. »
« Nous devions également veiller à déposer nos déclarations dans les délais », ajoute-t-elle, « car nous avions déjà dû payer des pénalités de retard par le passé. »
La complexité fiscale augmentait également en raison du traitement différent des articles vendus selon leur lieu de vente. Andrea a par exemple constaté que les gants en nitrile portés par les techniciens d’atelier pouvaient être taxables dans un État et exonérés dans un autre. Dans une même juridiction, un même article pouvait être taxable pour un usage donné et exonéré pour un autre. « D’après ce que j’ai constaté, la taxe d’utilisation constitue un enjeu majeur pour les contrôleurs fiscaux », explique Andrea. « Nous n’avions pratiquement aucun moyen de la gérer correctement. »