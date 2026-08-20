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Témoignages clients

Wholesale Auto Supply connaît une croissance sereine

Résultats

Économies de coûts

Systèmes intégrés

Processus améliorés

Conformité accrue

Présentation de l'entreprise

Wholesale Auto Supply est une coopérative détenue par un groupe d’environ 200 concessionnaires automobiles. Elle mutualise leur pouvoir d’achat afin de leur fournir tout ce dont ils peuvent avoir besoin pour leurs établissements, des drapeaux au mobilier, de l’huile moteur aux produits d’entretien.

 

Basée à South Hackensack, dans le New Jersey, l’entreprise dessert plus de 900 concessions automobiles situées dans le New Jersey, l’État de New York, le Connecticut, l’est de la Pennsylvanie et le nord du Delaware.

Défis fiscaux

Après avoir vendu uniquement dans le New Jersey pendant plusieurs années, l’entreprise a connu une croissance rapide en 2009. Pendant la crise financière, elle a aidé les concessionnaires automobiles à poursuivre leurs activités grâce à des achats simplifiés et plus efficaces.

 

« Du point de vue de la taxe sur les ventes, la situation est assez simple dans le New Jersey », explique Andrea Karsian, directrice générale. « Il n’y a pas de taxe sur les ventes au niveau local ni au niveau des comtés. Lorsque nous avons commencé à exercer nos activités dans l’État de New York et en Pennsylvanie, où des taxes locales et de comté s’appliquent, ainsi que dans le Connecticut, nous devions nous assurer de déposer des déclarations dès lors que nous avions créé un lien fiscal. »

 

« Nous devions également veiller à déposer nos déclarations dans les délais », ajoute-t-elle, « car nous avions déjà dû payer des pénalités de retard par le passé. » 

 

La complexité fiscale augmentait également en raison du traitement différent des articles vendus selon leur lieu de vente. Andrea a par exemple constaté que les gants en nitrile portés par les techniciens d’atelier pouvaient être taxables dans un État et exonérés dans un autre. Dans une même juridiction, un même article pouvait être taxable pour un usage donné et exonéré pour un autre. « D’après ce que j’ai constaté, la taxe d’utilisation constitue un enjeu majeur pour les contrôleurs fiscaux », explique Andrea. « Nous n’avions pratiquement aucun moyen de la gérer correctement. »

Pourquoi choisir Avalara ?

Andrea a découvert Avalara lors d’un événement organisé en 2012 par Epicor, la solution ERP utilisée par Wholesale Auto Supply.

 

 « J’ai vu la solution et je me suis dit qu’elle était très intéressante. Avalara semblait proposer dans son offre tout ce dont nous avions besoin, et je ne connaissais aucune autre solution qui s’intégrait à Epicor », explique Andrea.

« Il est vraiment important de disposer de l’ensemble des services Avalara. Je ne vois pas comment nous pourrions nous en passer. »

  •  — Andrea Karsian
  • Directrice générale

 

Résultats

« Avec Avalara, nous gérons bien mieux la taxe sur les ventes qu’auparavant », explique Andrea. « Et lorsque nous sommes sur le point de créer un lien fiscal dans une juridiction, nous pouvons compter sur l’aide d’experts. » 

 

Andrea explique qu’elle ne s’inquiète plus du respect des échéances de déclaration et que la gestion manuelle des certificats d’exonération appartient désormais au passé. « Le processus est tellement automatisé que nous avons pris l’habitude de considérer la gestion fiscale comme allant de soi », explique-t-elle. « Lorsque nous réalisons nos audits annuels, nous n’avons plus besoin de fouiller dans nos données. Nous pouvons transmettre très rapidement et très facilement les informations nécessaires à nos comptables. » 

 

« Il est vraiment important de disposer de l’ensemble des services Avalara », ajoute Andrea. « Je ne vois pas comment nous pourrions nous en passer. Je travaille avec de nombreux comptables et je leur recommande toujours ce processus automatisé pour leurs clients, notamment en cas de contrôle fiscal. Grâce à toutes les informations qu’Avalara met à notre disposition et aux nombreuses ressources proposées par l’entreprise, je me sens en confiance. »

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