« Avec Avalara, nous gérons bien mieux la taxe sur les ventes qu’auparavant », explique Andrea. « Et lorsque nous sommes sur le point de créer un lien fiscal dans une juridiction, nous pouvons compter sur l’aide d’experts. »

Andrea explique qu’elle ne s’inquiète plus du respect des échéances de déclaration et que la gestion manuelle des certificats d’exonération appartient désormais au passé. « Le processus est tellement automatisé que nous avons pris l’habitude de considérer la gestion fiscale comme allant de soi », explique-t-elle. « Lorsque nous réalisons nos audits annuels, nous n’avons plus besoin de fouiller dans nos données. Nous pouvons transmettre très rapidement et très facilement les informations nécessaires à nos comptables. »

« Il est vraiment important de disposer de l’ensemble des services Avalara », ajoute Andrea. « Je ne vois pas comment nous pourrions nous en passer. Je travaille avec de nombreux comptables et je leur recommande toujours ce processus automatisé pour leurs clients, notamment en cas de contrôle fiscal. Grâce à toutes les informations qu’Avalara met à notre disposition et aux nombreuses ressources proposées par l’entreprise, je me sens en confiance. »