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TÉMOIGNAGE PARTENAIRE

WooCommerce donne aux marchands les moyens de gérer la taxe sur les ventes grâce au connecteur Avalara

Résultats

Adoption étendue du produit

Augmentation de la satisfaction des marchands

Confiance accrue des marchands

Présentation de l'entreprise

WooCommerce est une solution de commerce électronique flexible et open source, basée sur WordPress™. La plateforme WooCommerce permet aux marchands de créer une boutique en ligne entièrement personnalisée, tout en conservant l’intégralité de leurs droits sur leurs données et un accès complet à celles-ci. En résumé, WooCommerce permet à chacun de vendre n’importe quel produit, partout dans le monde, et son utilisation est gratuite.

 

Avec des millions d’utilisateurs dans le monde, WooCommerce est disponible dans des dizaines de langues. En tant que plateforme de commerce électronique open source, WooCommerce propose des extensions permettant de personnaliser tous les aspects d’une boutique, des paiements à la livraison en passant par le marketing, et de connecter des solutions adaptées aux besoins des marchands et des acheteurs dans chaque région et chaque secteur. La plateforme WooCommerce est utilisée par des marchands de toutes tailles, des vendeurs indépendants aux grandes entreprises.

Défis fiscaux

WooCommerce s’associe à Avalara pour proposer des solutions fiscales avancées aux marchands qui ont besoin de fonctionnalités allant au-delà des fonctions de base de la plateforme. « Nous nous appuyons sur des partenaires externes pour compléter notre offre », explique Aurélien Leftick, responsable des partenariats liés à la livraison et à la fiscalité. « La taxe sur les ventes est l’un de ces domaines essentiels dans lesquels les marchands doivent disposer d’une solution solide. »

 

La combinaison d’une base d’utilisateurs en forte croissance et d’un environnement fiscal de plus en plus complexe représentait un défi pour WooCommerce. « Plus vous avez de marchands, plus vous recevez de questions », explique Aurélien. « Ajoutez à cela l’évolution constante des exigences de conformité fiscale dans des milliers de juridictions, et les besoins des marchands deviennent plus importants, plus complexes et plus urgents. »

Pourquoi choisir Avalara ?

Avalara a développé une extension permettant aux marchands d’automatiser le calcul et l’affichage de la taxe sur les ventes au moment du paiement. La solution leur permet également de gérer les déclarations liées à la taxe sur les ventes, ce qui est essentiel.

 

« Les marchands ont l’habitude d’installer des extensions pour enrichir les fonctionnalités de leur boutique », explique Aurélien. « Il leur suffit donc de trouver l’extension Avalara dans la boutique d’extensions WooCommerce et de cliquer sur Installer. » Dès que le marchand active l’extension et la connecte à un compte Avalara, la solution est opérationnelle.

 

« Chaque fois que nous pouvons mettre nos marchands en relation avec une solution capable d’améliorer leur boutique, et que cette solution est conçue par un partenaire de référence dans son domaine, c’est une réussite pour nous », explique Aurélien.

« Nous devons faire preuve de toujours plus de créativité pour répondre à l’évolution des besoins des marchands, et Avalara est le partenaire avec lequel j’explore de nouvelles possibilités. »

  •  — Aurélien Leftick
  • Responsable des partenariats liés à la livraison et à la fiscalité

 

Résultats

« Nos marchands adoptent l’extension Avalara pour WooCommerce à un rythme qui ne cesse de progresser », explique Aurélien. « En réalité, son taux de croissance est très satisfaisant par rapport à celui d’autres solutions de notre écosystème global de partenaires, ce qui montre qu’elle répond à un véritable besoin. Pour continuer à l’adopter et à l’utiliser à ce rythme, les marchands doivent en être satisfaits. »

 

Outre l’augmentation du nombre de marchands satisfaits, Aurélien et son équipe constatent que le partenariat avec Avalara leur apporte également des avantages inattendus. « Nous entretenons une excellente relation fondée sur la confiance », explique-t-il, « et cela a donné naissance à une collaboration particulière dans laquelle Avalara nous aide à innover en permanence. Nous devons faire preuve de toujours plus de créativité pour répondre à l’évolution des besoins des marchands, et Avalara est le partenaire avec lequel j’explore de nouvelles possibilités. De nombreuses idées intéressantes sont nées de notre collaboration. Certaines ont déjà été mises en œuvre et nous travaillons activement sur d’autres. »

 

« Nous cherchons constamment de nouvelles façons d’offrir aux marchands une expérience positive et réussie, qui donne aux clients de WooCommerce confiance dans la fiabilité et la sécurité de leur conformité fiscale », explique Doug Marrone, stratège des partenariats chez Avalara. Et nous nous efforçons d’y parvenir de manière très simple, efficace et abordable. »

 

« Avalara sait à la fois anticiper nos besoins et y répondre rapidement », explique Aurélien. « Grâce à cela, le nombre de demandes adressées à notre service d’assistance a diminué, ce qui est une excellente nouvelle pour nous. Si le nombre de demandes baisse tandis que l’adoption progresse, c’est que nous sommes sur la bonne voie. Nous faisons les choses correctement. »

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