« Nos marchands adoptent l’extension Avalara pour WooCommerce à un rythme qui ne cesse de progresser », explique Aurélien. « En réalité, son taux de croissance est très satisfaisant par rapport à celui d’autres solutions de notre écosystème global de partenaires, ce qui montre qu’elle répond à un véritable besoin. Pour continuer à l’adopter et à l’utiliser à ce rythme, les marchands doivent en être satisfaits. »

Outre l’augmentation du nombre de marchands satisfaits, Aurélien et son équipe constatent que le partenariat avec Avalara leur apporte également des avantages inattendus. « Nous entretenons une excellente relation fondée sur la confiance », explique-t-il, « et cela a donné naissance à une collaboration particulière dans laquelle Avalara nous aide à innover en permanence. Nous devons faire preuve de toujours plus de créativité pour répondre à l’évolution des besoins des marchands, et Avalara est le partenaire avec lequel j’explore de nouvelles possibilités. De nombreuses idées intéressantes sont nées de notre collaboration. Certaines ont déjà été mises en œuvre et nous travaillons activement sur d’autres. »

« Nous cherchons constamment de nouvelles façons d’offrir aux marchands une expérience positive et réussie, qui donne aux clients de WooCommerce confiance dans la fiabilité et la sécurité de leur conformité fiscale », explique Doug Marrone, stratège des partenariats chez Avalara. Et nous nous efforçons d’y parvenir de manière très simple, efficace et abordable. »

« Avalara sait à la fois anticiper nos besoins et y répondre rapidement », explique Aurélien. « Grâce à cela, le nombre de demandes adressées à notre service d’assistance a diminué, ce qui est une excellente nouvelle pour nous. Si le nombre de demandes baisse tandis que l’adoption progresse, c’est que nous sommes sur la bonne voie. Nous faisons les choses correctement. »