« L'intégration avec WooCommerce a été excellente », rapporte Steven. « Il a fallu moins d’une semaine pour être opérationnels et, depuis, tout fonctionne parfaitement. Une telle expérience est assez rare. »

Steven apprécie particulièrement le fait que le calcul, la collecte, la déclaration et le reversement de la taxe sur les ventes ne soient plus des sujets dont il doit se préoccuper. « Ce n’est plus quelque chose auquel nous devons penser », explique-t-il, « et l’ajout de nouveaux États se fait pratiquement sans effort. Nous recevons toutes les informations nécessaires de la part de l’État, nous les saisissons dans Avalara, et le travail est terminé. »

En tant que PDG très occupé d’une entreprise en forte croissance, Steven apprécie tout particulièrement la charge de travail qu’Avalara retire à son équipe.

« Nous lançons entre huit et douze nouveaux produits par an et nous nous développons à l’international. Tous les membres de l’équipe comptable travaillent donc déjà au maximum de leurs capacités pour gérer notre croissance et tout ce qu’elle implique », explique-t-il. « Avalara est l’un des très rares éléments de notre environnement technologique auxquels nous n’avons même pas besoin de penser. »

« Loin des yeux, loin des préoccupations : c’est une bonne chose », conclut Steven.