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Témoignages clients

Xero Shoes se lance à pieds joints dans l’automatisation de la taxe sur les ventes

Résultats

Conformité accrue

Processus améliorés

Favoriser la croissance

Économies de coûts

Présentation de l'entreprise

Inspiré par le livre Born to Run, Steven Sashen souhaitait créer une chaussure combinant les avantages de la course pieds nus avec la nécessité de porter des chaussures en société. En 2009, Steven et son épouse, Lena Phoenix, ont fondé Xero Shoes, qui propose aujourd’hui une gamme complète de chaussures et d’accessoires pour hommes et femmes.

Défis fiscaux

Basée à Denver, dans le Colorado, Xero vend la majorité de ses produits en ligne, et ce depuis la création de l’entreprise.

 

« Au début, nous devions uniquement percevoir la taxe sur les ventes dans le Colorado, donc les déclarations étaient très simples », se souvient Steven. « Nous avons géré cela manuellement pendant un certain temps, puis, à mesure que les différentes législations ont évolué et que l’entreprise a continué à grandir, cette méthode est devenue intenable. »

 

« Nous avons essayé quelques concurrents d’Avalara parce qu’ils étaient moins chers, mais l’expérience a été désastreuse », raconte-t-il en riant. « Leurs produits posaient problème et ils étaient beaucoup trop lents à les corriger. Cela nous a causé beaucoup de difficultés, aussi bien du côté du service client que de la comptabilité. »

 

Steven a fini par atteindre ses limites. Il a décidé de tenter l'expérience Avalara.

Pourquoi choisir Avalara ? 

Steven recherchait une solution automatisée qui s’intègre efficacement à WooCommerce. Avalara propose un connecteur prêt à l’emploi, ce qui permet d’accélérer considérablement la mise en service.

 

En 2022, des milliers de clients ont effectué 39,6 milliards d’appels à l’API AvaTax Avec de tels volumes, Steven estimait que la solution serait fiable et capable d’accompagner la croissance de l’entreprise.

« Avalara est l’un des très rares éléments de notre environnement technologique auxquels nous n’avons même pas besoin de penser. »

  • — Steven Sashen
  • Directrice générale

 

Résultats

« L'intégration avec WooCommerce a été excellente », rapporte Steven. « Il a fallu moins d’une semaine pour être opérationnels et, depuis, tout fonctionne parfaitement. Une telle expérience est assez rare. »

 

Steven apprécie particulièrement le fait que le calcul, la collecte, la déclaration et le reversement de la taxe sur les ventes ne soient plus des sujets dont il doit se préoccuper. « Ce n’est plus quelque chose auquel nous devons penser », explique-t-il, « et l’ajout de nouveaux États se fait pratiquement sans effort. Nous recevons toutes les informations nécessaires de la part de l’État, nous les saisissons dans Avalara, et le travail est terminé. »

 

En tant que PDG très occupé d’une entreprise en forte croissance, Steven apprécie tout particulièrement la charge de travail qu’Avalara retire à son équipe.

 

« Nous lançons entre huit et douze nouveaux produits par an et nous nous développons à l’international. Tous les membres de l’équipe comptable travaillent donc déjà au maximum de leurs capacités pour gérer notre croissance et tout ce qu’elle implique », explique-t-il. « Avalara est l’un des très rares éléments de notre environnement technologique auxquels nous n’avons même pas besoin de penser. »

 

« Loin des yeux, loin des préoccupations : c’est une bonne chose », conclut Steven.

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