Chaque semaine, Yesway fournit une liste complète des références de produits. Avalara détermine ensuite si chaque article est taxable dans chacun des États où Yesway possède un magasin. La matrice mise à jour est renvoyée sous quelques jours, puis validée par l’équipe de Lisa.

« Nous leur envoyons le rapport le lundi et ils chargent la matrice mise à jour d’ici le vendredi », explique-t-elle. « Une fois la modification effectuée, les magasins n’ont plus qu’à mettre à jour leurs caisses, ce qui prend moins de cinq minutes. » Lisa ajoute que la configuration initiale s’est déroulée de manière simple et fluide. La première matrice, qui comprenait plus de 50 000 références, a été renvoyée par MatrixMaster en moins d’un mois.

Yesway utilise également MatrixMaster pour déterminer si chaque référence produit est admissible au programme d’aide alimentaire Supplemental Nutrition Assistance Program, ou SNAP, anciennement appelé programme de bons alimentaires. Cela peut s’avérer complexe, car Yesway propose à la fois des produits d’épicerie, qui sont admissibles, et des aliments destinés à être consommés immédiatement, qui ne le sont pas.

Grâce à MatrixMaster, Lisa est sereine quant à la conformité de Yesway en matière de taxe sur les ventes, même si la complexité augmente au rythme de la croissance. « Cette tranquillité d’esprit est très précieuse », déclare-t-elle. « Nous n’avons rencontré aucun problème, mais il est rassurant de savoir qu’Avalara sera à nos côtés si une difficulté devait survenir. »