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Témoignages clients

Yesway dit « oui » à Avalara MatrixMaster

Résultats

Conformité accrue

Processus améliorés

Expertise fiscale

Présentation de l'entreprise

Yesway a été fondée sur une idée simple : les magasins de proximité devraient être pratiques. Même si le choix des produits, les prix, le service et l’agencement des magasins sont importants, l’emplacement est peut-être le facteur le plus déterminant dans cette notion de proximité.

 

Yesway étend rapidement sa présence géographique grâce à des acquisitions et à l’intégration de nouveaux points de vente. Aujourd’hui, l’entreprise compte 150 magasins répartis dans l’Iowa, le Kansas, le Missouri, le Nebraska, le Nouveau-Mexique, le Dakota du Sud, le Texas, l’Oklahoma et le Wyoming.

Défis fiscaux

La stratégie de Yesway repose sur une croissance rapide par l’acquisition de magasins existants dans de nouveaux territoires. Cependant, les risques liés à la conformité en matière de taxe sur les ventes augmentent à chaque expansion. Une seule acquisition peut ajouter entre 1 000 et 10 000 nouvelles références produits, tandis que les réglementations locales sur la taxe sur les ventes accroissent encore la complexité en raison des règles différentes dans chaque État.

 

« Il existe énormément de lois fiscales un peu surprenantes », explique Lisa Dodson, responsable du catalogue tarifaire de Yesway. « Par exemple, dans l’Iowa, une barre chocolatée contenant de la farine n’est pas taxable, alors qu’une barre sans farine l’est. Nous ne pouvons pas laisser ce type de complexité ralentir notre croissance ou créer des risques inutiles de non-conformité, comme des pénalités, des amendes ou l’insatisfaction des clients. »

Pourquoi choisir Avalara ? 

Plutôt que d’essayer de résoudre seule ce défi en pleine accélération, Lisa a décidé de rechercher une solution automatisée capable de réduire les risques et d’accomplir le travail plus rapidement. « Je voulais un partenaire compétent et plein de ressources, capable de nous aider dans des situations que nous ne connaissions pas », se souvient-elle.

 

Lisa a contacté PDI, l’éditeur du système de gestion administrative de Yesway, afin d’obtenir des recommandations de solutions faciles à intégrer. Une seule recommandation lui a été faite : Avalara MatrixMaster.

« Je voulais un partenaire compétent et plein de ressources, capable de nous aider dans des situations que nous ne connaissions pas. »

  • — Lisa Dodson
  • Responsable des tarifs

 

Résultats

Chaque semaine, Yesway fournit une liste complète des références de produits. Avalara détermine ensuite si chaque article est taxable dans chacun des États où Yesway possède un magasin. La matrice mise à jour est renvoyée sous quelques jours, puis validée par l’équipe de Lisa.

 

« Nous leur envoyons le rapport le lundi et ils chargent la matrice mise à jour d’ici le vendredi », explique-t-elle. « Une fois la modification effectuée, les magasins n’ont plus qu’à mettre à jour leurs caisses, ce qui prend moins de cinq minutes. » Lisa ajoute que la configuration initiale s’est déroulée de manière simple et fluide. La première matrice, qui comprenait plus de 50 000 références, a été renvoyée par MatrixMaster en moins d’un mois.

 

Yesway utilise également MatrixMaster pour déterminer si chaque référence produit est admissible au programme d’aide alimentaire Supplemental Nutrition Assistance Program, ou SNAP, anciennement appelé programme de bons alimentaires. Cela peut s’avérer complexe, car Yesway propose à la fois des produits d’épicerie, qui sont admissibles, et des aliments destinés à être consommés immédiatement, qui ne le sont pas.

 

Grâce à MatrixMaster, Lisa est sereine quant à la conformité de Yesway en matière de taxe sur les ventes, même si la complexité augmente au rythme de la croissance. « Cette tranquillité d’esprit est très précieuse », déclare-t-elle. « Nous n’avons rencontré aucun problème, mais il est rassurant de savoir qu’Avalara sera à nos côtés si une difficulté devait survenir. »

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