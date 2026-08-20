La recherche d’une solution complète par Zillow Group était principalement motivée par la volonté de disposer d’une intégration facile avec ses systèmes de gestion existants. Jason souhaitait également une solution tout-en-un, plutôt que de devoir assembler plusieurs outils provenant de différents fournisseurs.

« J’ai contacté plusieurs prestataires », se souvient Jason. « Certains proposaient une solution logicielle, mais ne disposaient pas d’une équipe de conformité capable de préparer les déclarations fiscales. Pour d’autres, c’était l’inverse. Je savais que nous avions besoin d’une solution logicielle facile à utiliser, facile à intégrer et offrant également les services de conformité fiscale dont Zillow Group avait besoin en arrière-plan. » Finalement, affirme Jason, le choix a été simple.

L’équipe d’Avalara a présenté la solution en détail à l’équipe de Jason, en veillant à ce que chacun la comprenne parfaitement et clairement. « La mise en œuvre s’est déroulée de manière très fluide », déclare Jason.