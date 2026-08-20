Contactez-nous
Prizm dark blue background

Témoignages clients

Zillow Group agit vite et voit grand en matière de conformité fiscale

Résultats

Systèmes intégrés

Conformité accrue

Favoriser la croissance

Présentation de l'entreprise

Zillow Group est un acteur majeur de l'immobilier basé à Seattle. L’entreprise accompagne les consommateurs dans la location, l’achat, la vente et le financement de logements. Elle exploite également l’une des gammes d’applications mobiles immobilières les plus populaires. Ses experts sont régulièrement sollicités par de grands médias pour commenter l’évolution du marché immobilier.

Défis fiscaux

Le passage de Zillow Group d’une startup de Seattle à un géant national ne doit rien au hasard. « L’une de nos valeurs fondamentales est d'avancer vite et voir grand », explique Jason Heckel, ancien directeur principal de la fiscalité. « Nous cherchons à agir rapidement et à être très efficaces dans tout ce que nous faisons. »

 

Malgré son approche audacieuse et tournée vers l’avenir, l’entreprise s’est appuyée pendant de nombreuses années sur des processus manuels et traditionnels pour gérer ses obligations en matière de taxe sur les ventes. Cependant, lorsque Zillow Group a acquis Trulia en 2015, sa situation fiscale a radicalement changé, augmentant considérablement son exposition potentielle aux risques. Cette évolution a incité l’équipe de Jason à réévaluer sa situation en matière de conformité.

 

« J’essaie d’anticiper tout ce qui pourrait représenter un risque fiscal pour l’entreprise », explique Jason. « Votre exposition ne fait qu’augmenter avec le temps. Notre activité était en pleine expansion et nous savions que cette croissance allait se poursuivre. Nous avions besoin d’une meilleure solution. »

Pourquoi choisir Avalara ? 

La recherche d’une solution complète par Zillow Group était principalement motivée par la volonté de disposer d’une intégration facile avec ses systèmes de gestion existants. Jason souhaitait également une solution tout-en-un, plutôt que de devoir assembler plusieurs outils provenant de différents fournisseurs.

 

« J’ai contacté plusieurs prestataires », se souvient Jason. « Certains proposaient une solution logicielle, mais ne disposaient pas d’une équipe de conformité capable de préparer les déclarations fiscales. Pour d’autres, c’était l’inverse. Je savais que nous avions besoin d’une solution logicielle facile à utiliser, facile à intégrer et offrant également les services de conformité fiscale dont Zillow Group avait besoin en arrière-plan. » Finalement, affirme Jason, le choix a été simple.

 

L’équipe d’Avalara a présenté la solution en détail à l’équipe de Jason, en veillant à ce que chacun la comprenne parfaitement et clairement. « La mise en œuvre s’est déroulée de manière très fluide », déclare Jason.

« En quelques heures seulement, notre environnement de test destiné aux développeurs était opérationnel et nous pouvions déjà évaluer des transactions. »

  • — Jason Heckel
  • Ancien directeur principal de la fiscalité

 

Résultats

La réduction des risques constitue le principal avantage pour Jason et son équipe. « La taxe sur les ventes, parce qu’elle est calculée sur le chiffre d’affaires, est l’éléphant dans la pièce », explique Jason. « Lorsque vous n’êtes pas en conformité, la situation peut très vite devenir extrêmement problématique. À cet égard, Avalara m’aide à mieux dormir la nuit. »

 

L’automatisation présente également de nombreux avantages alors que les activités de Zillow Group continuent de croître en taille et en complexité. Le chiffre d’affaires de l’entreprise a pratiquement triplé au cours des quatre dernières années. « Ça ne ralentit pas », dit Jason. « Nous venons d’annoncer publiquement une nouvelle acquisition en cours. Le fait de pouvoir intégrer une nouvelle source de revenus dans Zuora et d’être immédiatement en conformité offre une capacité d’évolution particulièrement appréciable. »

Prêt à découvrir ce dont Avalara est capable?

Planifiez une démonstration pour découvrir notre solution.
Demander une démo
À propos d’Avalara
Produits et solutions
Integrations
Contactez-nous

Lundi–Vendredi

9:00 – 19:00 GMT
Ressources (Anglais)
Sites internationaux