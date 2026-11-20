En 2023, les entreprises ont effectué 48 milliards d’appels API vers Avalara AvaTax, qui fait partie de notre plateforme de référence, conçue pour les clients traitant un volume élevé de transactions, notamment les vendeurs en ligne et les fabricants.

La plateforme Avalara calcule en temps réel un large éventail de taxes indirectes, notamment la taxe sur les ventes et à l’utilisation, la TVA, la TPS, les taxes sur les boissons alcoolisées, les taxes sur les communications, la fiscalité foncière et les droits d’accise.