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Capacités
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Avalara
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Zamp
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Calcul des taxes en temps réel
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Précision jusqu’à l’adresse postale, avec un temps de réponse inférieur à 10 ms à grande échelle
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Revendique une précision jusqu’à l’adresse postale, performances à grande échelle non documentées
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Contenu fiscal complet (États-Unis et international)
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Régulièrement mis à jour dans plus de 190 pays
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Limité : taxe sur les ventes américaine + environ 30 pays avec la GST/TVA
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Outils de recherche fiscale intégrés
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Infrastructure multirégionale et multicloud toujours disponible
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Plus de 54 milliards d'appels d'API ont été traités ; 1,14 milliard rien que pendant la Cyber Week 2025
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Inconnu
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Précision prête pour l’audit
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Les clients réduisent la préparation des audits de plusieurs semaines à plusieurs heures
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Revendique une prise en charge des audits ; aucune méthodologie d’audit publiée
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IA + contenu fiscal vérifié par des experts
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Données structurées par l’IA, règles vérifiées par des experts
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Inconnu
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Solution reconnue par les administrations publiques pour alimenter leurs portails officiels de taux
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Fournisseur SST certifié
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Dans les 24 États membres du SST
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Certifications de sécurité de niveau entreprise
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SOC 2 + ISO
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SOC 2 « conformité en cours »— pas encore certifiée
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Capacités
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Avalara
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Zamp
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Automatisation du dépôt des déclarations et des paiements
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Automatisation complète, les 50 États et territoires
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Gestion des certificats d'exonération
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Supérieur : validation automatisée, suivie des renouvellements, campagne d'e-mails, intégration de la base de données d'état
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Basique — inclus dans le service ; automatisation limitée
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Gestion des avis
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Déclarations 1099 et W-9
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Gestion des immatriculations et des licences
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Immatriculations complètes + licences d'exploitation
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Limité ;aucune licence
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Rapports gérés sur la TVA et la TPS
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53 pays pris en charge
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Couverture limitée
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Gestion de la taxe d’utilisation
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Calcul des droits de douane et classification des codes tarifaires
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Facturation électronique et déclaration en temps réel
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Codes de taxe uniques au niveau du produit
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Plus de 3 000 dans tous les secteurs
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Inconnu
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Accompagnement mondial en matière de conformité
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Limité — Axé sur les États-Unis avec un nouveau produit mondial
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Une solution évolutive pour les entreprises de toutes tailles
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Des PME aux grandes entreprises
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Entreprises numériques ESB et PME uniquement ; environ 1 200 clients
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Capacités
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Avalara
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Zamp
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Plateforme de conformité tout-en-un
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Limité : taxe sur les ventes américaine + TVA/GST + service géré
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Intégrations partenaires signées
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Plus de 1 400
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~15
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Intégrations ERP (SAP, Oracle, NetSuite, Microsoft)
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Connecteurs robustes préconfigurés pour tous les principaux ERP
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Limité : NetSuite, Microsoft BC, Xero ;pas de SAP, Oracle ou Sage
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Intégrations avec les logiciels de facturation (Stripe, Chargebee, Zuora)
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Limité — Stripe
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Intégrations avec les solutions de commerce électronique
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Shopify, BigCommerce, WooCommerce, Adobe Commerce
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Intégrations avec les systèmes de point de vente
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Limité
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Intégrations avec les plateformes de facturation électronique
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Partenaires de mise en œuvre certifiés
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Écosystème de partenaires étendu — plus de 1 400 partenaires signés
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Partenaires de cabinets comptables ; aucun écosystème de mise en œuvre certifié
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Programme de partenariat en marque blanche
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Assistance à la clientèle
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Réactive, basée aux États-Unis, avec des responsables de compte dédiés
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Capacités
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Avalara
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Zamp
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Une automatisation fiscale qui apprend et s’adapte
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Des analyses basées sur l’IA pour obtenir des réponses instantanées
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Serveurs MCP automatisant des processus complexes
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Règles basées sur l’IA qui réduisent les efforts manuels
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API en langage naturel qui simplifient l’intégration
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Onboarding guidé par l’IA pour accélérer la mise en service et la configuration
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Assistance basée sur l’IA pour des réponses plus rapides et plus précises