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Avalara/ Zamp

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Avalara/ Zamp

Avalara redéfinit les standards de la conformité fiscale moderne

Transforme la conformité en opportunité

Avalara permet aux équipes fiscales et financières de transformer la conformité en opportunité, en simplifiant les déclarations, en améliorant la précision et en obtenant des résultats dans tous les secteurs et toutes les tailles d'entreprise. Zamp est conçu pour les petites et moyennes entreprises numériques en pleine croissance (e-commerce, SaaS et services numériques) et se positionne comme un service managé clé en main. Ce modèle convient bien aux petites structures. Mais dès que les besoins de conformité dépassent les bases de la taxe sur les ventes aux États-Unis, les entreprises découvrent qu’il leur faut les fonctionnalités avancées, l’étendue des intégrations et la couverture mondiale proposées par Avalara.
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Fournit des résultats fiables et très précis

S'appuyant sur un contenu fiscal vérifié par des experts couvant plus de 190 pays, portant sur plus de 54 milliards d'appels d'API traités et plus de 12 000 juridictions fiscales aux États-Unis, Avalara offre une précision de pointe à grande échelle. Zamp revendique également une précision jusqu’à l’adresse postale, mais ne documente pas publiquement la richesse de son contenu fiscal, sa méthodologie d’audit ni ses critères de performance. Sa conformité SOC 2 étant encore indiquée comme « en cours », cela soulève des questions sur sa capacité à répondre aux exigences des grandes entreprises.
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S'intègre à un plus grand nombre de systèmes d'entreprise

Grâce à plus de 1 400 intégrations partenaires signées avec des ERP, des places de marché, des plateformes de point de vente, des systèmes de facturation électronique et des outils collaboratifs, Avalara s’intègre nativement à l’ensemble de votre environnement technologique. Zamp recense environ 15 intégrations, QuickBooks Online, NetSuite, Microsoft Dynamics Business Central, Xero, Stripe, Shopify, Adobe Commerce, BigCommerce, WooCommerce et une API personnalisée, mais ne propose pas de connecteurs pour SAP, Sage, Oracle ni pour les environnements ERP avancés.
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Des millions d’entreprises dans plus de 75 pays font confiance à Avalara pour simplifier leur conformité fiscale.

Reconnu comme leader de l’IDC MarketScape 2024, Avalara propose des solutions de conformité fiables pour contribuer à garantir l’exactitude, renforcer l’agilité et préparer les entreprises aux évolutions à venir.

4/5

Note G2 (plus de 700 avis, en avril 2026)

8.8/10

Score TrustRadius (plus de 900 avis et évaluations, en avril 2026)
trgt

Pourquoi les entreprises choisissent Avalara plutôt que Zamp

1. Précision et fiabilité

Des processus automatisés et un contenu fiscal régulièrement mis à jour contribuent à garantir une conformité mondiale efficace et fiable, tout en maintenant la précision malgré l’évolution des réglementations. Zamp couvre la taxe sur les ventes aux États-Unis et a récemment lancé une offre TVA/GST, mais la richesse de son contenu fiscal, sa traçabilité d’audit et la résilience de son infrastructure restent non vérifiées.

Capacités

Avalara

Zamp

Calcul des taxes en temps réel

Précision jusqu’à l’adresse postale, avec un temps de réponse inférieur à 10 ms à grande échelle

Revendique une précision jusqu’à l’adresse postale, performances à grande échelle non documentées

Contenu fiscal complet (États-Unis et international)

 Régulièrement mis à jour dans plus de 190 pays

Limité : taxe sur les ventes américaine + environ 30 pays avec la GST/TVA

Outils de recherche fiscale intégrés

Infrastructure multirégionale et multicloud toujours disponible

Plus de 54  milliards d'appels d'API ont été traités ; 1,14 milliard rien que pendant la Cyber Week 2025

Inconnu

Précision prête pour l’audit

Les clients réduisent la préparation des audits de plusieurs semaines à plusieurs heures

Revendique une prise en charge des audits ; aucune méthodologie d’audit publiée

IA + contenu fiscal vérifié par des experts

Données structurées par l’IA, règles vérifiées par des experts

Inconnu

Solution reconnue par les administrations publiques pour alimenter leurs portails officiels de taux

Fournisseur SST certifié

Dans les 24 États membres du SST

Certifications de sécurité de niveau entreprise

SOC 2 + ISO

SOC 2 « conformité en cours »— pas encore certifiée

2. Conformité de bout en bout et couverture de tous les types de taxes

Avalara offre une visibilité complète sur l’ensemble du processus de conformité, au sein d’une plateforme unifiée qui relie le calcul, le dépôt des déclarations, la gestion des exonérations, les déclarations de TVA, les opérations transfrontalières et la gestion des licences d'exploitation. Zamp prend en charge le calcul et la déclaration de la taxe sur les ventes aux États-Unis, les immatriculations, la gestion des notifications et le traitement de base des exonérations, ainsi qu’une nouvelle offre TVA/GST, mais certaines fonctionnalités essentielles font défaut : aucune prise en charge de la taxe d’utilisation, des déclarations 1099, des droits de douane, de la facturation électronique ni des licences d'exploitation.

Capacités

Avalara

Zamp

Automatisation du dépôt des déclarations et des paiements

Automatisation complète, les 50 États et territoires

Gestion des certificats d'exonération

Supérieur : validation automatisée, suivie des renouvellements, campagne d'e-mails, intégration de la base de données d'état

Basique — inclus dans le service ; automatisation limitée

Gestion des avis

Déclarations 1099 et W-9

Gestion des immatriculations et des licences

Immatriculations complètes + licences d'exploitation

Limité ;aucune licence

Rapports gérés sur la TVA et la TPS

53 pays pris en charge

Couverture limitée

Gestion de la taxe d’utilisation

Calcul des droits de douane et classification des codes tarifaires

Facturation électronique et déclaration en temps réel

Codes de taxe uniques au niveau du produit

Plus de 3 000 dans tous les secteurs

Inconnu

Accompagnement mondial en matière de conformité

Limité — Axé sur les États-Unis avec un nouveau produit mondial

Une solution évolutive pour les entreprises de toutes tailles

Des PME aux grandes entreprises

Entreprises numériques ESB et PME uniquement ; environ 1 200 clients

3. Intégration facile aux systèmes d’entreprise

Avalara se connecte en toute transparence aux systèmes que les entreprises utilisent au quotidien, automatisant ainsi la conformité fiscale dans leurs processus existants. Zamp  propose une quinzaine d’intégrations, principalement destinées aux plateformes comptables et e-commerce utilisées par les entreprises de taille intermédiaire. Pour les besoins plus avancés, SAP, Oracle, Sage, systèmes de point de vente avancés ou environnements d’entreprise multicanaux, Zamp s’appuie sur son API, sans publier de frais de mise en œuvre distincts ni proposer de services internes pour accompagner les intégrations complexes.

Capacités

Avalara

Zamp

Plateforme de conformité tout-en-un

Limité : taxe sur les ventes américaine + TVA/GST + service géré

Intégrations partenaires signées

Plus de 1 400

~15

Intégrations ERP (SAP, Oracle, NetSuite, Microsoft)

Connecteurs robustes préconfigurés pour tous les principaux ERP

Limité : NetSuite, Microsoft BC, Xero ;pas de SAP, Oracle ou Sage

Intégrations avec les logiciels de facturation (Stripe, Chargebee, Zuora)

Limité — Stripe

Intégrations avec les solutions de commerce électronique

Shopify, BigCommerce, WooCommerce, Adobe Commerce

Intégrations avec les systèmes de point de vente

Limité

Intégrations avec les plateformes de facturation électronique

Partenaires de mise en œuvre certifiés

Écosystème de partenaires étendu — plus de 1 400 partenaires signés

Partenaires de cabinets comptables ; aucun écosystème de mise en œuvre certifié

Programme de partenariat en marque blanche

Assistance à la clientèle

Réactive, basée aux États-Unis, avec des responsables de compte dédiés

4. Propulsé par l’IA agentique

Avalara Agentic Tax and Compliance™ ne se contente pas d’accompagner les tâches de gestion fiscale : il les exécute réellement, offrant un niveau inédit d’efficacité et de productivité. Zamp  se décrit comme une « plateforme intelligente », mais ne propose pas d'IA agentique, d'automatisation pilotée par le MCP ou de fonctionnalités d'IA comparables tout au long du cycle de vie de conformité.

Capacités

Avalara

Zamp

Une automatisation fiscale qui apprend et s’adapte

Des analyses basées sur l’IA pour obtenir des réponses instantanées

Serveurs MCP automatisant des processus complexes

Règles basées sur l’IA qui réduisent les efforts manuels

API en langage naturel qui simplifient l’intégration

Onboarding guidé par l’IA pour accélérer la mise en service et la configuration

Assistance basée sur l’IA pour des réponses plus rapides et plus précises 

Ce que les clients disent d’Avalara

« Avalara change la donne. Grâce à la large gamme de solutions proposées par Avalara, la gestion quotidienne d’une entreprise devient plus simple, plus fluide et, surtout, plus facile. »

  • Jakob Swager
  • Directeur fiscal, Sweetwater
Sweetwater

« Avalara nous a permis de réduire considérablement les tâches manuelles, les erreurs et la complexité liée aux nombreuses réglementations, tout en limitant le temps que notre équipe consacre à la maintenance des flux de données. »

  • Ricardo Rodríguez
  • Directeur principal de la fiscalité indirecte, Snowflake
Snowflake logo

« L’intégration d’AvaTax à notre ERP s’est révélée être une véritable avancée majeure, car elle nous permet d’obtenir facilement et sans effort les informations relatives à la taxe sur les ventes, tout en assurant une conformité dans plusieurs régions avec une efficacité remarquable. »

  • André Johnson
  • Analyste commercial principal, NEFCO
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