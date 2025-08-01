Les 6 différences entre la TVA et la taxe de vente américaine

Les citoyens américains paient la TVA uniquement lorsqu’ils se trouvent en Europe ou dans un autre pays qui applique cette taxe. Les États-Unis n'appliquent pas de système de TVA. La taxe de vente américaine est administrée par les différents États, et non par le gouvernement fédéral. Elle est appliquée au moment de la vente au consommateur final, collectée par le vendeur, puis reversée à l’autorité fiscale étatique ou locale compétente.
Les taux de taxe de vente varient entre des milliers de juridictions, notamment les États, les comtés et les villes. Compte tenu de cette complexité, la taxe de vente est généralement ajoutée au moment du paiement plutôt qu’intégrée au prix affiché.
Vous n’avez pas à le faire : les États-Unis n’appliquent pas la TVA. Il faut calculer la taxe de vente selon les règles et les taux en vigueur au lieu où se trouve l’acheteur, qui peuvent varier d’une juridiction à l’autre.