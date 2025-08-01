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1er août 2025

Les 6 différences entre la TVA et la taxe de vente américaine

Ben Robinson

Si la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et la taxe de vente américaine posent toutes deux des défis aux entreprises, chacune présente ses propres complexités. Comprendre leurs principales différences vous aidera à mieux gérer vos obligations fiscales, surtout si vous connaissez déjà la TVA et souhaitez vous lancer pour la première fois sur le marché américain.

 

Une question revient souvent : les États-Unis appliquent-ils la TVA ? Existe-t-il une « TVA américaine » ? Si vous envisagez de développer votre activité aux États-Unis, mieux vaut connaître ces différences dès le départ pour éviter des erreurs coûteuses. En effet, même les entreprises qui maîtrisent parfaitement leurs obligations en matière de TVA peuvent rencontrer des difficultés avec la taxe de vente américaine.

Points clés à retenir

  • La TVA s’applique à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement, tandis que la taxe de vente américaine n’est perçue qu’au moment de la vente au consommateur final et varie considérablement selon le lieu.
  • Les systèmes de TVA prévoient généralement un nombre limité de taux nationaux relativement stables. Aux États-Unis, les taux de taxe de vente varient entre des milliers de juridictions fiscales étatiques et locales et évoluent fréquemment.
  • Dans un système de TVA, les entreprises peuvent récupérer la taxe payée sur leurs achats. Aux États-Unis, ce mécanisme n’existe pas : des exonérations s’appliquent plutôt aux achats destinés à la revente, et les consommateurs peuvent être tenus de déclarer eux-mêmes la taxe d’utilisation.

 

Passons en revue les six principales différences. 

1. Niveau d’imposition : si la TVA est prélevée à l’échelle nationale, la taxe de vente américaine s’applique à plusieurs niveaux

C'est sans doute la différence la plus importante entre la TVA et la taxe de vente américaine. La TVA est habituellement réglementée et prélevée par les pouvoirs publics à l’échelle nationale (fédérale). À l’inverse, les États-Unis ne disposent d’aucun système national de TVA, ni d’un équivalent de « TVA américaine ». La taxe de vente américaine est définie par chaque État qui l’applique. Cinq États ne prélèvent pas de taxe de vente : l’Alaska, le Delaware, le Montana, le New Hampshire et l’Oregon. Cela ne signifie pas pour autant qu’il suffit de suivre 45 taux au maximum. Les comtés et les villes d'un État sont libres de définir leurs propres règles et exigences en matière de taxe de vente au niveau local. Au total, les États-Unis comptent plus de 12 000 juridictions compétentes en matière de taxe de vente et d’utilisation. 

 

Ce qui nous amène à la deuxième différence…

2. Taux : peu nombreux pour la TVA, très nombreux pour la taxe de vente américaine

Dans les pays qui appliquent la TVA, la plupart des biens et services sont généralement soumis à un taux standard fixé à l’échelle nationale. À l’échelle mondiale, le taux standard national de TVA s’établit en moyenne entre 15 et 16 %. En Europe, cette moyenne se situe entre 21 et 22 %, avec un taux de 8,1 % en Suisse, le plus faible, contre 27 % en Hongrie, le plus élevé. Ces pays prévoient généralement aussi des taux réduits et super-réduits, notamment pour les produits alimentaires de première nécessité et les services publics. Bien que les taux de TVA puissent évoluer, ils restent généralement stables d’une année sur l’autre.

 

Et les plus de 12 000 juridictions américaines compétentes en matière de taxe de vente et de taxe d’utilisation évoquées plus haut ? Les villes, les comtés et les États cherchent rarement à harmoniser les taux de taxe de vente appliqués à un même produit. Ainsi, une paire de chaussures achetée en Californie peut être soumise à un taux différent de celui appliqué dans le Tennessee. Le taux peut également varier entre Sacramento, capitale de la Californie, et d’autres villes de cet État, ou encore à Nashville, dans le Tennessee. Par ailleurs, ces juridictions modifient leurs taux beaucoup plus souvent que dans les systèmes de TVA. En 2025, près de 12 000 modifications de taux ont ainsi été enregistrées aux États-Unis. Le calcul de la taxe devient donc un véritable casse-tête pour les entreprises, surtout lorsqu’elles doivent l’effectuer manuellement.

3. Collecte de la taxe : à plusieurs étapes ou à une seule

La TVA est collectée à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement : production, distribution et vente au détail. Un grossiste facture la TVA à un détaillant, qui la facture à son tour au client final. Les entreprises collectent la TVA sur leurs ventes (TVA collectée), déduisent celle payée sur leurs achats (TVA déductible), puis reversent la différence à l’administration fiscale.

 

La taxe de vente américaine, en revanche, n’est facturée qu’au consommateur final, lors du paiement en magasin ou en ligne. Une entreprise ou une autre entité, comme une association caritative, peut bénéficier d’une exonération. Dans ce cas, l’acheteur présente un certificat d’exonération et le vendeur applique un taux de taxe de vente américaine de 0 %. Les entreprises reversent l’intégralité de la taxe perçue à l’autorité fiscale compétente, au niveau de l’État ou de la collectivité locale.

4. Récupération de la taxe : un mécanisme qui n’existe que pour la TVA

La TVA prévoit un mécanisme de déduction de la taxe payée en amont. Les entreprises peuvent ainsi récupérer la TVA acquittée sur la plupart de leurs achats professionnels, notamment les fournitures et les équipements de bureau, en déduisant la TVA sur ces achats (TVA déductible) de celle collectée sur leurs ventes (TVA collectée).

 

La taxe de vente américaine ne prévoit aucun mécanisme comparable de déduction de la taxe payée en amont. Cependant, les entreprises qui achètent des marchandises destinées à la revente peuvent présenter un certificat d’exonération pour acquérir certains produits sans payer de taxe. 

5. Déclaration : fréquence de dépôt

Les entreprises assujetties à la TVA déposent généralement des déclarations mensuelles ou trimestrielles, selon les seuils de chiffre d’affaires annuel taxable fixés dans chaque pays. Elles doivent y détailler la TVA déductible et la TVA collectée, puis payer le montant net à l’administration fiscale compétente.

 

Aux États-Unis, la fréquence des déclarations de taxe de vente varie d’un État à l’autre. Elle dépend souvent du volume des ventes taxables, mais les obligations précises peuvent différer selon les États. Les entreprises doivent déposer leurs déclarations et payer la taxe de vente américaine collectée dans chaque juridiction où elles ont des obligations fiscales, et non auprès d’une autorité nationale unique. 

6. Taxe d'utilisation consommateur : aucun équivalent en matière de TVA

Aux États-Unis, la taxe d’utilisation consommateur est une taxe prélevée par les États sur l’utilisation, le stockage ou la consommation de biens et de services. Elle peut s’appliquer lorsque l’acheteur n’a pas payé de taxe de vente américaine au moment de l’achat, par exemple lors d’une commande en ligne auprès d’un vendeur établi dans un autre État, ou lorsqu’une entreprise introduit dans un État des marchandises non taxées provenant d’un État qui ne prélève pas cette taxe. Elle permet ainsi d’éviter que certains achats échappent totalement à l’imposition. Lorsque la taxe de vente n’a pas été facturée à l’achat, l’acheteur doit lui-même calculer, déclarer et reverser la taxe d’utilisation applicable.

 

La TVA ne prévoit aucune obligation équivalente pour les consommateurs. Il existe des règles de déclaration de TVA pour les opérations d’autolivraison, mais elles n’entraînent aucun paiement effectif de taxe.   

Comment Avalara peut vous aider

La TVA et la taxe de vente américaine présentent des différences majeures. Pourtant, elles ont un point commun : les obligations qui en découlent doivent être gérées avec la plus grande efficacité. L’automatisation peut vous aider à relever les défis liés à ces deux systèmes fiscaux. Elle simplifie les tâches les plus contraignantes : identifier vos obligations fiscales et vous alerter lorsqu’elles évoluent, calculer des taux en constante évolution pour afficher des prix exacts au moment de la vente, et signaler les échéances déclaratives importantes afin de ne manquer aucune date limite.  

 

Contactez un expert en fiscalité Avalara dès aujourd’hui pour découvrir comment nos solutions peuvent vous accompagner. Découvrez également nos conseils pour mieux maîtriser la complexité de la taxe de vente américaine ou simplifier votre conformité en matière de TVA.

FAQ

Les citoyens américains paient la TVA uniquement lorsqu’ils se trouvent en Europe ou dans un autre pays qui applique cette taxe. Les États-Unis n'appliquent pas de système de TVA. La taxe de vente américaine est administrée par les différents États, et non par le gouvernement fédéral. Elle est appliquée au moment de la vente au consommateur final, collectée par le vendeur, puis reversée à l’autorité fiscale étatique ou locale compétente.

Les taux de taxe de vente varient entre des milliers de juridictions, notamment les États, les comtés et les villes. Compte tenu de cette complexité, la taxe de vente est généralement ajoutée au moment du paiement plutôt qu’intégrée au prix affiché.

Vous n’avez pas à le faire : les États-Unis n’appliquent pas la TVA. Il faut calculer la taxe de vente selon les règles et les taux en vigueur au lieu où se trouve l’acheteur, qui peuvent varier d’une juridiction à l’autre.

Les taux, les règles et la réglementation relatifs à la taxe de vente évoluent fréquemment. Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Cet article est fourni à titre purement informatif et ne constitue ni un conseil juridique ni un conseil fiscal.
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