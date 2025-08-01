Les 6 différences entre la TVA et la taxe de vente américaine

Dans les pays qui appliquent la TVA, la plupart des biens et services sont généralement soumis à un taux standard fixé à l’échelle nationale. À l’échelle mondiale, le taux standard national de TVA s’établit en moyenne entre 15 et 16 %. En Europe, cette moyenne se situe entre 21 et 22 %, avec un taux de 8,1 % en Suisse, le plus faible, contre 27 % en Hongrie, le plus élevé. Ces pays prévoient généralement aussi des taux réduits et super-réduits, notamment pour les produits alimentaires de première nécessité et les services publics. Bien que les taux de TVA puissent évoluer, ils restent généralement stables d’une année sur l’autre.

Et les plus de 12 000 juridictions américaines compétentes en matière de taxe de vente et de taxe d’utilisation évoquées plus haut ? Les villes, les comtés et les États cherchent rarement à harmoniser les taux de taxe de vente appliqués à un même produit. Ainsi, une paire de chaussures achetée en Californie peut être soumise à un taux différent de celui appliqué dans le Tennessee. Le taux peut également varier entre Sacramento, capitale de la Californie, et d’autres villes de cet État, ou encore à Nashville, dans le Tennessee. Par ailleurs, ces juridictions modifient leurs taux beaucoup plus souvent que dans les systèmes de TVA. En 2025, près de 12 000 modifications de taux ont ainsi été enregistrées aux États-Unis. Le calcul de la taxe devient donc un véritable casse-tête pour les entreprises, surtout lorsqu’elles doivent l’effectuer manuellement.