Le cadre réglementaire espagnol évolue, mais la confusion vient surtout du fait que plusieurs obligations distinctes sont assimilées à un seul système.

VeriFactu, le SII et la facturation électronique interentreprises (B2B) sont trois dispositifs distincts. Ils partagent certaines données, mais poursuivent des objectifs différents. Pour se conformer au SII et à VeriFactu dans le cadre d’une facturation en temps réel, les entreprises doivent distinguer les obligations déclaratives en matière de TVA des contrôles appliqués aux factures au niveau des systèmes.

Pour les responsables financiers et informatiques, le principal risque ne réside pas dans une mauvaise compréhension des règles. Il réside dans la conception de systèmes qui dupliquent les processus ou négligent des exigences essentielles.

Pourquoi l’Espagne impose des données de facturation structurées et traçables

Le dispositif espagnol de lutte contre la fraude met l’accent sur le contrôle. Son objectif : empêcher la manipulation des données de facturation et faciliter les audits. Les données de facturation doivent donc désormais être structurées, traçables et cohérentes d’un système à l’autre.

Ces exigences figurent dans la réglementation espagnole relative aux systèmes de facturation, qui définit les règles de fonctionnement des logiciels concernés.

Se préparer à VeriFactu sans reconstruire ses systèmes de facturation est désormais un enjeu majeur d’architecture et de contrôle des systèmes, et pas seulement de fiscalité. Cela affecte la conception des systèmes. Les ERP, les systèmes de point de vente (POS) et les outils de facturation doivent produire des données vérifiables, traçables et exportables. Les équipes financières ne peuvent pas résoudre ce problème au niveau du reporting. Ces capacités doivent être intégrées aux systèmes dès leur conception.

VeriFactu : SII : Facturation électronique B2B : des rôles et des périmètres distincts

Chaque dispositif remplit une fonction différente. VeriFactu garantit l’intégrité des factures. Il impose aux systèmes de générer des enregistrements qui ne peuvent pas être modifiés sans laisser de trace et dont la structure peut être vérifiée.

Le SII concerne les déclarations de TVA. Il impose aux entreprises de transmettre leurs données de facturation à l’AEAT, l’administration fiscale espagnole, dans les délais prescrits.

La facturation électronique B2B concerne l’échange des factures. Elle définit les modalités d’envoi, de réception et de suivi des factures entre entreprises. Comprendre les exigences réglementaires de VeriFactu permet de mieux distinguer les contrôles intégrés aux systèmes des obligations déclaratives.

Il est essentiel de comprendre les différences opérationnelles entre le SII et VeriFactu : ils répondent à des besoins différents et interviennent à des niveaux distincts de la conformité. Le premier dispositif encadre la création des données. L’autre régit leur déclaration. Le troisième définit leurs modalités d’échange.

Anticiper l’obligation de facturation électronique sans miser sur une date unique

De nombreuses équipes se concentrent sur les échéances, mais cette approche présente des risques.

En effet, si les calendriers de déploiement peuvent évoluer, les exigences applicables aux systèmes demeurent. Attendre une date définitive retarde les préparatifs et réduit les délais de mise en œuvre.

Le cadre juridique de la facturation électronique B2B en Espagne fixe les grandes orientations, mais les modalités précises de mise en œuvre dépendent de textes complémentaires.

Mieux vaut donc privilégier les capacités à mettre en place. Les équipes financières et informatiques doivent se concentrer sur :

La structure des données

L’intégration entre les systèmes

Les règles de validation

La traçabilité

La gestion des exceptions

Une fois ces éléments en place, il devient plus facile de s’adapter à l’évolution du calendrier réglementaire.