Démarrer
21 juil. 2026

Fin des exemptions de minimis : votre entreprise est-elle prête ?

Gail Cole

Cet article a été mis à jour pour tenir compte des dernières évolutions. Participez à notre série de webinaires, « Trade and Tariff Tuesdays », pour écouter les experts Avalara décrypter les enjeux du commerce international et leurs conséquences pour les entreprises.

 

Les États-Unis ont suspendu l’exemption de minimis pour la Chine et Hong Kong le 2 mai 2025, puis pour tous les autres pays à compter du 29 août 2025.Le 20 février 2026, le président Donald J. Trump a prolongé cette suspension.Plusieurs autres pays prennent également des mesures pour supprimer la franchise de droits de douane sur les colis de faible valeur. 

 

Points à retenir

 

  • Depuis le 29 août 2025, les marchandises de faible valeur (moins de 800 $) importées aux États-Unis, quelle que soit leur provenance, sont soumises aux droits de douane américains applicables. Les envois postaux internationaux de faible valeur sont soumis aux tarifs douaniers applicables ou à des droits forfaitaires compris entre 80 et 200 $ par article, selon le pays d’origine.
  • Depuis la suspension de l’exemption de minimis, toutes les importations déclarées électroniquement dans l’Automated Commercial Environment (ACE) doivent comporter les codes à 10 chiffres du tarif douanier harmonisé des États-Unis (HTSUS). L’attribution des bons codes HTSUS permet d’appliquer les droits de douane avec précision.
  • Les voyageurs américains peuvent rapporter jusqu’à 200 $ d’effets personnels en franchise de droits de douane, et les particuliers peuvent recevoir de véritables cadeaux d’une valeur maximale de 100 $ sans acquitter de droits.
  • L’Union européenne et le Royaume-Uni figurent parmi les territoires qui envisagent de mettre fin à leur régime d’exemption de minimis.

 

Poursuivez votre lecture ou accédez directement aux rubriques qui vous intéressent :

 

Qu’est-ce que l’exemption de minimis en matière de droits de douane ?

Aux États-Unis, le régime commercial de minimis permettait d’importer de nombreuses marchandises d’une valeur maximale de 800 $ (par personne et par jour) sans payer de droits de douane ni de taxes à l’importation. Ce régime est prévu à la section 321(a)(2)(c) du Tariff Act de 1930. Les importations concernées sont donc souvent appelées « déclarations relevant de la section 321 ».

 

Environ 100 pays et territoires appliquent des seuils de minimis, mais celui des États-Unis était parmi les plus élevés. En mars 2016, le Congrès a relevé le seuil de minimis de 200 à 800 $ (par personne et par jour). Le plafond de 800 $ correspondait à la valeur marchande au détail totale des marchandises dans le pays d’expédition.

Trump met fin à l’exemption de minimis

Le 1er février 2025, le président Donald J. Trump a signé trois décrets distincts supprimant l’exemption de minimis pour le Canada, le Mexique et la République populaire de Chine à compter du 4 février.

 

Trump a finalement suspendu cette suppression pour le Canada et le Mexique afin de laisser du temps aux négociations. Le 2 mars, il a signé de nouveaux décrets maintenant les exemptions de minimis pour le Canada et le Mexique jusqu’à ce que « des systèmes adéquats soient en place pour traiter les envois relevant de minimis et collecter les recettes douanières intégralement et rapidement ». 

 

Le président avait laissé l’exemption de minimis prendre fin pour la Chine le 4 février, mais il a suspendu dès le 5 février les droits de douane sur les envois chinois concernés, car le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) avait besoin de temps pour se préparer à traiter les envois et à collecter les droits rapidement. Les produits originaires de Chine et de Hong Kong ne bénéficient plus de l’exemption de minimis depuis le 2 mai 2025.

 

Le One Big Beautiful Bill de 2025 a prévu la suppression de l’exemption de minimis pour tous les envois commerciaux à compter du 1er juillet 2027. Toutefois, certaines personnes proches de l’administration Trump avaient laissé entendre que cette suppression interviendrait bien avant 2027. Ces rumeurs se sont confirmées.

 

Les États-Unis ont suspendu le traitement en franchise de droits prévu par le régime de minimis pour les envois de faible valeur mis à la consommation ou sortis d’entrepôt pour mise à la consommation à partir du 29 août 2025 à 0 h 01, heure de l’Est. Les entreprises ont donc disposé de très peu de temps pour se préparer à appliquer les taux de droits de douane appropriés à toutes les importations de faible valeur. Or, ces taux varient considérablement selon le pays et le produit. 

Nouvelle procédure de déclaration en douane pour les marchandises de faible valeur

Depuis le 29 août 2025, pour les envois non postaux qui bénéficiaient de l’exemption de minimis avant le décret du 30 juillet 2025, une partie habilitée doit déposer la déclaration d’importation appropriée dans l’Automated Commercial Environment (ACE). Toutes les importations déclarées dans ACE doivent être associées au bon code à 10 chiffres du tarif douanier harmonisé (HTS).

 

Les codes HTS servent à identifier les produits échangés au-delà des frontières. On les appelle parfois « codes tarifaires », car ils déterminent les taux des droits de douane. Il est essentiel d’attribuer le bon code à chaque importation, car un code HTS erroné peut entraîner l’application d’un taux de droits de douane incorrect.

 

« Les codes à 10 chiffres sont déjà exigés pour la majorité des procédures de dédouanement, explique Shane Bogdan, directeur des ventes transfrontalières chez Avalara, mais ils ne sont pas toujours fournis et les marchandises ne sont pas toujours correctement classées. Il arrive que certaines entreprises se contentent d’ajouter quatre chiffres arbitraires (par exemple 0000) à un code SH à six chiffres pour obtenir les dix chiffres exigés. »

 

Les formulaires et documents de déclaration papier ne sont plus acceptés pour les importations de faible valeur. Les produits concernés ne peuvent plus être déclarés selon la procédure Entry Type 86, ou T86, créée pour ces importations.

 

Les procédures acceptées comprennent Entry Type 11 (déclaration simplifiée) et Entry Type 1 (déclaration formelle).

 

Entry Type 11

 

Dans le cadre de la procédure Entry Type 11, l’importateur officiel doit transmettre un formulaire CBP 3461 dûment rempli dans ACE. Les informations requises comprennent les coordonnées de l’importateur et les données de la déclaration, les détails de l’envoi et du transport, la valeur transactionnelle et le code HTS à 10 chiffres de chaque article importé.

 

Entry Type 1

 

La déclaration formelle Entry Type 1 est obligatoire pour les envois commerciaux d’une valeur supérieure à 2 500 $, ainsi que pour les produits soumis à des droits supplémentaires, à des quotas ou à des réglementations particulières. Elle est généralement déposée par un commissionnaire en douane agréé, qui transmet les formulaires 3461 et 7501, ou uniquement le formulaire 7501. Le code HTS à 10 chiffres de chaque article importé est également obligatoire.

 

La procédure Entry Type 1 nécessite une garantie douanière couvrant le paiement des droits de douane, amendes, pénalités et taxes applicables.

 

Une procédure différente s’applique aux envois postaux internationaux.

 

Nouveaux taux de droits de douane pour les envois postaux internationaux

 

Du 29 août 2025 au 28 février 2026, deux méthodes de calcul des droits de douane étaient proposées pour les envois postaux internationaux. Les transporteurs pouvaient choisir l’une ou l’autre, mais devaient appliquer la même méthode à tous leurs envois postaux pendant une période donnée. Les importateurs pouvaient changer de méthode une fois par mois civil (ou selon une autre périodicité fixée par le CBP), à condition de prévenir celui-ci au moins 24 heures à l’avance.

 

  1. Méthodologie des droits ad valorem.Appliquer les droits de douane imposés au pays d’origine au titre de l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Les droits doivent être calculés sur la valeur de chaque envoi postal (colis) soumis à taxation.
  2. Méthodologie des droits forfaitaires.Appliquer des droits forfaitaires déterminés selon le taux de droits de douane IEEPA du pays d’origine :
    • 80 $ par article pour les pays dont le taux effectif au titre de l’IEEPA est inférieur à 16 %
    • 160 $ par article pour les pays dont le taux effectif au titre de l’IEEPA est compris entre 16 % et 25 % inclus
    • 200 $ par article pour les pays dont le taux effectif au titre de l’IEEPA dépasse 25 %

 

La méthode des droits forfaitaires était proposée pendant six mois. À compter du 28 février 2026, seule la méthode ad valorem peut être utilisée pour les envois postaux internationaux. Consultez la FAQ sur l’e-commerce du CBP et cet article de la base de connaissances.

Les opérateurs postaux ont suspendu leurs expéditions vers les États-Unis.

Au moins 88 opérateurs postaux ont suspendu certains envois de colis vers les États-Unis à la suite de la suspension de l’exemption de minimis.Selon l’Union postale universelle (UPU), une institution spécialisée des Nations unies, le délai de mise en œuvre très court représentait « un défi majeur pour le réseau postal international, notamment pour la livraison des articles achetés en ligne ».

 

Afin de faciliter la collecte et le reversement des droits de douane au sein de son réseau, l’UPU a collaboré avec les acteurs postaux concernés pour accélérer le développement d’une solution évolutive de livraison droits acquittés (DDP). Avalara a été sélectionnée pour rejoindre le Comité consultatif (CC) de l’UPU afin de contribuer à la modernisation réglementaire, d’élaborer de bonnes pratiques en matière d’échange de données et de dédouanement numérique et de promouvoir des solutions inclusives fondées sur les nouvelles technologies.  

 

« Nous sommes honorés de rejoindre le Comité consultatif de l’UPU et de contribuer à bâtir un environnement commercial mondial plus connecté et plus respectueux des obligations réglementaires », a déclaré Craig Reed, directeur général des activités transfrontalières chez Avalara. « La mission d’Avalara, qui consiste à simplifier la conformité des échanges transfrontaliers, rejoint pleinement les efforts de l’UPU pour moderniser les infrastructures postales, rationaliser les procédures douanières et encourager l’innovation. Ensemble, nous pouvons ouvrir de nouvelles perspectives de croissance internationale aux entreprises et améliorer l’expérience de livraison des consommateurs du monde entier. »

 

La plupart des opérateurs postaux ont repris leurs expéditions vers les États-Unis. Certains, comme Australia Post, appliquent désormais un supplément général de 10 % à l’importation sur tous les articles expédiés aux États-Unis, quel que soit leur pays d’origine.Cette mesure s’explique par l’invalidation, le 20 février 2026, par la Cour suprême des États-Unis, des droits de douane propres à chaque pays instaurés au titre de l’IEEPA, ainsi que par l’instauration de droits de douane de 10 % sur les importations de tous les pays à compter du 24 février 2026.

Conséquences pour les entreprises

Les entreprises qui expédient des marchandises de faible valeur aux États-Unis ont intérêt à prévenir les consommateurs des éventuels retards et surcoûts, et à s’organiser en conséquence. Les entreprises d’e-commerce doivent tout mettre en œuvre pour simplifier leurs ventes transfrontalières. Pour cela, elles peuvent attribuer le bon code HTS à 10 chiffres à toutes les importations de faible valeur et vérifier que celles-ci respectent les restrictions commerciales en vigueur.

 

« Des codes HTS exacts et complets facilitent le passage en douane, améliorent la visibilité et l’efficacité des échanges et contribuent à préserver l’intégrité de la chaîne d’approvisionnement », explique Shane Bogdan. Dans un contexte de contrôles renforcés, les vendeurs internationaux qui adoptent de manière proactive des solutions de conformité pour leurs échanges transfrontaliers devraient être les mieux placés pour éviter les blocages en douane.

 

Avalara propose une gamme de solutions qui aident les entreprises à respecter les exigences relatives à l’exemption de minimis et les restrictions commerciales. Parmi elles figurent nos  services de classement des codes SH : Avalara Automated Tariff Code Classification, Avalara Self-Serve Tariff Code Classification et Avalara Managed Tariff Code Classification. Planifiez un appel dès aujourd’hui pour en savoir plus.

 

Avalara Tax Research aide votre entreprise à trouver des réponses claires et concises aux questions complexes de fiscalité transfrontalière, notamment sur les nouveaux droits de douane appliqués aux importations de faible valeur.Découvrez Avalara Tax Research et profitez d’un essai gratuit de 30 jours..

Pourquoi les pays suppriment-ils l’exemption de minimis ?

En 2024, les États-Unis ont reçu plus de 1,36 milliard d’envois relevant du régime de minimis, ce qui a submergé les services douaniers. De plus, même si la plupart des importations de faible valeur étaient légitimes, des acteurs malveillants ont profité de la procédure d’importation accélérée pour introduire clandestinement des marchandises illégales et dangereuses dans le pays.En théorie, la suspension de l’exemption de minimis pourrait freiner l’arrivée de ces importations illégales de faible valeur aux États-Unis.

 

D’autres pays ont également enregistré une forte hausse des envois de faible valeur. Après la suppression de l’exemption de minimis pour la Chine par les États-Unis en mai 2025, la Chine s’est tournée vers le reste du monde. En 2025, environ 5,9 milliards d’envois de faible valeur destinés directement aux consommateurs sont entrés dans l’UE, dont plus de 90 % en provenance de Chine. 

 

« La hausse du volume des échanges et la complexité des exigences de conformité rendent le contrôle de ces colis encore plus difficile, souligne la Commission européenne. Cet afflux massif de colis s’accompagne d’une augmentation des risques. De nombreux produits achetés en ligne auprès de vendeurs situés hors de l’UE ne respectent pas les normes européennes, ce qui soulève des préoccupations concernant la sûreté et la sécurité des consommateurs. »C’est notamment pour ces raisons que l’UE travaille à supprimer l’exemption de minimis.

 

Par ailleurs, à compter du 1er juillet 2026, les États membres de l’UE instaureront des droits de douane provisoires de 3 € sur les articles contenus dans les petits colis d’une valeur inférieure à 150 €, expédiés directement aux consommateurs de l’UE.Des frais de traitement distincts pour les petits colis entreront en vigueur au plus tard le 1er novembre 2026.

 

Le Royaume-Uni envisage également de supprimer l’exonération de droits de douane pour les importations d’une valeur maximale de 135 £.

FAQ sur le régime de minimis

Les États-Unis ont supprimé l’exemption de minimis pour tous les pays. Depuis le 29 août 2025, les produits d’une valeur maximale de 800 $ sont soumis aux droits de douane applicables, quel que soit leur pays d’origine. L’exemption de minimis a pris fin pour la Chine et Hong Kong le 2 mai 2025.

Non. Les États-Unis ont supprimé l’exemption de minimis pour les produits originaires de Chine et de Hong Kong le 2 mai 2025, puis pour ceux de tous les autres pays le 29 août 2025.

Les entreprises doivent respecter les nouvelles exigences douanières et appliquer les taux de droits de douane appropriés aux marchandises importées d’une valeur maximale de 800 $.  

Les consommateurs américains risquent de payer plus cher leurs achats à l’étranger, car les produits qui bénéficiaient auparavant d’une franchise seront désormais soumis à des droits de douane. 

Oui. L’Union européenne et le Royaume-Uni figurent parmi les territoires qui envisagent de supprimer leur exonération pour les importations de faible valeur.

Les taux, les règles et la réglementation relatifs à la taxe de vente évoluent fréquemment. Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Cet article est fourni à titre purement informatif et ne constitue ni un conseil juridique ni un conseil fiscal.
À propos d’Avalara
Produits et solutions
Integrations
Contactez-nous

Lundi–Vendredi

9:00 – 19:00 GMT
Ressources (Anglais)