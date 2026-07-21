Depuis le 29 août 2025, pour les envois non postaux qui bénéficiaient de l’exemption de minimis avant le décret du 30 juillet 2025, une partie habilitée doit déposer la déclaration d’importation appropriée dans l’Automated Commercial Environment (ACE). Toutes les importations déclarées dans ACE doivent être associées au bon code à 10 chiffres du tarif douanier harmonisé (HTS).

Les codes HTS servent à identifier les produits échangés au-delà des frontières. On les appelle parfois « codes tarifaires », car ils déterminent les taux des droits de douane. Il est essentiel d’attribuer le bon code à chaque importation, car un code HTS erroné peut entraîner l’application d’un taux de droits de douane incorrect.

« Les codes à 10 chiffres sont déjà exigés pour la majorité des procédures de dédouanement, explique Shane Bogdan, directeur des ventes transfrontalières chez Avalara, mais ils ne sont pas toujours fournis et les marchandises ne sont pas toujours correctement classées. Il arrive que certaines entreprises se contentent d’ajouter quatre chiffres arbitraires (par exemple 0000) à un code SH à six chiffres pour obtenir les dix chiffres exigés. »

Les formulaires et documents de déclaration papier ne sont plus acceptés pour les importations de faible valeur. Les produits concernés ne peuvent plus être déclarés selon la procédure Entry Type 86, ou T86, créée pour ces importations.

Les procédures acceptées comprennent Entry Type 11 (déclaration simplifiée) et Entry Type 1 (déclaration formelle).

Entry Type 11

Dans le cadre de la procédure Entry Type 11, l’importateur officiel doit transmettre un formulaire CBP 3461 dûment rempli dans ACE. Les informations requises comprennent les coordonnées de l’importateur et les données de la déclaration, les détails de l’envoi et du transport, la valeur transactionnelle et le code HTS à 10 chiffres de chaque article importé.

Entry Type 1

La déclaration formelle Entry Type 1 est obligatoire pour les envois commerciaux d’une valeur supérieure à 2 500 $, ainsi que pour les produits soumis à des droits supplémentaires, à des quotas ou à des réglementations particulières. Elle est généralement déposée par un commissionnaire en douane agréé, qui transmet les formulaires 3461 et 7501, ou uniquement le formulaire 7501. Le code HTS à 10 chiffres de chaque article importé est également obligatoire.

La procédure Entry Type 1 nécessite une garantie douanière couvrant le paiement des droits de douane, amendes, pénalités et taxes applicables.

Une procédure différente s’applique aux envois postaux internationaux.

Nouveaux taux de droits de douane pour les envois postaux internationaux

Du 29 août 2025 au 28 février 2026, deux méthodes de calcul des droits de douane étaient proposées pour les envois postaux internationaux. Les transporteurs pouvaient choisir l’une ou l’autre, mais devaient appliquer la même méthode à tous leurs envois postaux pendant une période donnée. Les importateurs pouvaient changer de méthode une fois par mois civil (ou selon une autre périodicité fixée par le CBP), à condition de prévenir celui-ci au moins 24 heures à l’avance.

Méthodologie des droits ad valorem. Appliquer les droits de douane imposés au pays d’origine au titre de l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Les droits doivent être calculés sur la valeur de chaque envoi postal (colis) soumis à taxation. Méthodologie des droits forfaitaires. Appliquer des droits forfaitaires déterminés selon le taux de droits de douane IEEPA du pays d’origine : 80 $ par article pour les pays dont le taux effectif au titre de l’IEEPA est inférieur à 16 %

160 $ par article pour les pays dont le taux effectif au titre de l’IEEPA est compris entre 16 % et 25 % inclus

200 $ par article pour les pays dont le taux effectif au titre de l’IEEPA dépasse 25 %

La méthode des droits forfaitaires était proposée pendant six mois. À compter du 28 février 2026, seule la méthode ad valorem peut être utilisée pour les envois postaux internationaux. Consultez la FAQ sur l’e-commerce du CBP et cet article de la base de connaissances.