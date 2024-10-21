La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a annoncé un changement majeur du modèle prévu pour la réforme de la facturation électronique, dont l’entrée en vigueur est programmée pour septembre 2026.

Initialement, un modèle hybride d’échange des factures B2B nationales devait être mis en place à compter du 1er septembre 2026. Il reposait sur les plateformes de dématérialisation partenaires (PDP) et le portail public de facturation (PPF). Les PDP, au nombre d’environ 70, sont des prestataires de services immatriculés par la DGFiP. Elles proposent des services payants et doivent assurer les prestations prévues par la réglementation fiscale, notamment l’échange de factures, l’agrégation des données d’e-reporting et la gestion du statut des factures.

Le PPF devait permettre aux entreprises d’échanger gratuitement leurs factures électroniques, gérer l’annuaire central et centraliser les données transmises par les PDP et les contribuables. Il devait également respecter les mêmes contraintes que les PDP en matière d’hébergement SecNumCloud et d’interdiction de transfert des données hors de l’Union européenne.

Cependant, la DGFiP a annoncé que ce modèle d'échange hybride n'était plus une priorité. Il semble que la DGFiP ait dû choisir entre développer un PPF offrant aux entreprises les fonctionnalités promises et respecter le calendrier de la réforme. Si le communiqué n’indique pas explicitement que les services gratuits d’échange de factures électroniques du PPF seront définitivement abandonnés, il précise clairement que la priorité est désormais donnée à l’annuaire et à la centralisation des données destinées à la DGFiP.

Dans l’attente de précisions de la DGFiP, nous comprenons que le modèle hybride, associant PDP et PPF, ne sera pas proposé au lancement de la réforme. Les entreprises qui avaient choisi de se connecter directement au PPF (circuits A, B1 ou B2) devront donc sélectionner une PDP pour émettre ou recevoir leurs factures dès l’entrée en vigueur de la réforme. Les éditeurs d’ERP et de logiciels qui avaient prévu une connexion directe au PPF seront également concernés par cette annonce et devront revoir leur stratégie.

Que vous soyez une entreprise à la recherche d’une PDP ou un éditeur de logiciels souhaitant trouver un partenaire pour accompagner vos clients en France, Avalara, PDP immatriculée, et ses partenaires peuvent vous aider à relever les défis de la facturation électronique et de la conformité fiscale. Contactez-nous dès aujourd'hui.