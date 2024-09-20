À partir de septembre 2026, la France mettra en œuvre une réforme d’envergure imposant aux entreprises la facturation électronique pour les transactions B2B nationales et la transmission des données de transaction (e-reporting) pour d’autres opérations, notamment les transactions B2C et B2B internationales.
Dans le cadre de cette nouvelle obligation, les entreprises disposent de deux possibilités pour gérer leurs processus de facturation électronique et de transmission des données de transaction :
- Utiliser directement le portail public de facturation (PPF)
- Faire appel à une plateforme de dématérialisation partenaire (PDP), capable de se connecter au PPF ou à d’autres PDP
Les PDP sont des prestataires immatriculés par l’administration qui proposent des services tels que l’émission, la transmission et la réception de factures électroniques. Elles peuvent également transmettre les données de transaction à l’administration fiscale pour le compte de votre entreprise (e-reporting).
Cette réforme vise à simplifier les processus de facturation des entreprises et à renforcer leur conformité fiscale, tout en limitant les possibilités d’évasion et de fraude fiscales.