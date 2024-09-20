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20 sept. 2024

Immatriculation d’Avalara en tant que PDP : dernières actualités

Kamila Ferhat

À partir de septembre 2026, la France mettra en œuvre une réforme d’envergure imposant aux entreprises la facturation électronique pour les transactions B2B nationales et la transmission des données de transaction (e-reporting) pour d’autres opérations, notamment les transactions B2C et B2B internationales.

 

Dans le cadre de cette nouvelle obligation, les entreprises disposent de deux possibilités pour gérer leurs processus de facturation électronique et de transmission des données de transaction :

 

  • Utiliser directement le portail public de facturation (PPF)
  • Faire appel à une plateforme de dématérialisation partenaire (PDP), capable de se connecter au PPF ou à d’autres PDP

 

Les PDP sont des prestataires immatriculés par l’administration qui proposent des services tels que l’émission, la transmission et la réception de factures électroniques. Elles peuvent également transmettre les données de transaction à l’administration fiscale pour le compte de votre entreprise (e-reporting).

 

Cette réforme vise à simplifier les processus de facturation des entreprises et à renforcer leur conformité fiscale, tout en limitant les possibilités d’évasion et de fraude fiscales.

Le recours à une PDP présente plusieurs avantages importants :

  • Échange de factures électroniques : les PDP permettent aux vendeurs et aux acheteurs d’échanger directement leurs factures électroniques B2B, sans devoir faire transiter les données par le PPF, à condition que les deux partenaires commerciaux utilisent des PDP immatriculées.
  • Intégrité et conformité des données : les PDP garantissent l’intégrité, l’authenticité et l’exhaustivité des données de facturation, conformément à des exigences réglementaires strictes.
  • E-reporting : les PDP se chargent de transmettre à l’administration fiscale les données relatives aux opérations, notamment les transactions B2B internationales et B2C nationales.
  • Conversion des formats : les PDP convertissent les factures aux formats requis afin de garantir leur compatibilité avec les différents systèmes.

 

Nous avons déjà présenté les étapes que doivent suivre les prestataires pour devenir PDP en France : admissibilité, capacité, interopérabilité et conformité.

Dernières évolutions :

Cet été, après avoir vérifié l’admissibilité de chaque prestataire, l’administration fiscale française a évalué ses capacités en examinant le contenu de son dossier de candidature. À l’issue de cet examen, l’administration fiscale a commencé à notifier individuellement aux prestataires leur statut provisoire de « PDP immatriculée sous réserve » (« PDP - subject to confirmation »).

 

Ce statut « provisoire » signifie que la procédure d’immatriculation des PDP se poursuit et que toutes les plateformes doivent encore franchir d’autres étapes.

 

Nous sommes fiers d’annoncer que l’administration fiscale française a accepté la candidature d’Avalara en tant que PDP dans le cadre de la réforme de la facturation électronique et de la transmission des données de transaction prévue pour 2026. Notre dossier a été examiné et approuvé, et un numéro d’immatriculation nous a été attribué (n° 35). La liste complète des prestataires immatriculés est disponible sur impots.gouv.fr (Liste des plateformes de dématérialisation partenaires (PDP) immatriculées sous réserve)

Quelle est la prochaine étape ?

Dans le cadre de la procédure habituelle, l’administration fiscale française procédera à des tests d’interopérabilité avec le PPF ainsi qu’à un audit de conformité. Ces contrôles sont indispensables pour garantir que tous les systèmes des PDP sont compatibles entre eux et pleinement conformes à la nouvelle réglementation. Ils ne constituent toutefois que la première étape d’un long processus menant à l’immatriculation définitive.

 

Toutes les PDP devront également effectuer des tests d’interopérabilité entre elles, afin de garantir que les entreprises faisant appel à une PDP immatriculée puissent échanger des factures électroniques sans difficulté.

 

Pour en savoir plus sur la procédure d’immatriculation des PDP en France, cliquez ici.

Les taux, les règles et la réglementation relatifs à la taxe de vente évoluent fréquemment. Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Cet article est fourni à titre purement informatif et ne constitue ni un conseil juridique ni un conseil fiscal.
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