Cet été, après avoir vérifié l’admissibilité de chaque prestataire, l’administration fiscale française a évalué ses capacités en examinant le contenu de son dossier de candidature. À l’issue de cet examen, l’administration fiscale a commencé à notifier individuellement aux prestataires leur statut provisoire de « PDP immatriculée sous réserve » (« PDP - subject to confirmation »).

Ce statut « provisoire » signifie que la procédure d’immatriculation des PDP se poursuit et que toutes les plateformes doivent encore franchir d’autres étapes.

Nous sommes fiers d’annoncer que l’administration fiscale française a accepté la candidature d’Avalara en tant que PDP dans le cadre de la réforme de la facturation électronique et de la transmission des données de transaction prévue pour 2026. Notre dossier a été examiné et approuvé, et un numéro d’immatriculation nous a été attribué (n° 35). La liste complète des prestataires immatriculés est disponible sur impots.gouv.fr (Liste des plateformes de dématérialisation partenaires (PDP) immatriculées sous réserve)