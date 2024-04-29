L’administration fiscale française a publié un nouveau décret (n° 2024-266 du 25 mars 2024) précisant la procédure d’immatriculation des fournisseurs de solutions de facturation électronique souhaitant devenir plateformes de dématérialisation partenaires (PDP) dans le cadre de la réforme française de la facturation électronique. Ce décret apporte des précisions sur le calendrier de la réforme, au sujet duquel nous avions formulé plusieurs hypothèses dans un précédent article publié en janvier.

Depuis juin 2023, les fournisseurs de solutions de facturation électronique souhaitant devenir PDP doivent déposer leur candidature en ligne sans joindre les résultats des tests d’interopérabilité de leur solution avec le portail public de facturation (PPF), celui-ci n’étant pas encore prêt pour ces tests. Le nouveau décret instaure une procédure provisoire permettant aux 58 prestataires ayant déjà déposé leur candidature sans résultats de tests d’interopérabilité d’obtenir leur immatriculation.

Selon notre interprétation de la nouvelle réglementation, la procédure d’immatriculation des PDP comportera au moins 4 étapes :

Éligibilité : les fournisseurs de solutions de facturation électronique souhaitant devenir PDP doivent déposer une candidature en ligne, accompagnée des pièces requises, notamment la certification ISO 27001, la qualification SecNumCloud de leur hébergeur et une documentation technique décrivant leur solution de facturation électronique. L’administration fiscale française vérifie ensuite que les documents transmis sont complets et cohérents, puis inscrit le candidat PDP sur la liste officielle disponible ici.

Capacité : l’administration fiscale française examine ensuite la description technique de la solution de facturation électronique proposée afin de vérifier que le candidat PDP comprend les exigences applicables et les modalités pratiques de leur mise en œuvre. Les candidats dont le dossier est conforme reçoivent un numéro d’immatriculation provisoire.

Interopérabilité : les candidats PDP disposant d’un numéro d’immatriculation provisoire devront démontrer l’interopérabilité de leur solution de facturation électronique avec le PPF. Une fois le PPF mis à disposition, ils disposeront de trois mois pour réaliser les tests d’interopérabilité et en transmettre les résultats. Cependant, l’administration fiscale française n’a pas confirmé la date exacte à laquelle le PPF sera prêt pour les tests. Les candidats PDP qui échoueront aux tests d’interopérabilité se verront retirer leur numéro d’immatriculation provisoire.