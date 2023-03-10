Comment votre facture électronique parvient-elle à votre client via le réseau Peppol ?

L’envoi et la réception des factures électroniques diffèrent des méthodes traditionnelles : auparavant, les entreprises imprimaient leurs factures et les envoyaient à leurs clients par courrier, ou les téléchargeaient depuis leur ERP ou leur logiciel de facturation pour les transmettre par e-mail au format PDF.
Mais comment une facture électronique, dont les données structurées peuvent être lues automatiquement par une machine, parvient-elle au client ou au partenaire commercial ? Grâce à un réseau mondial tel que Peppol.
Peppol repose sur un cadre commun de transmission et un système d’annuaire permettant de retrouver automatiquement les coordonnées des destinataires. Il permet aux partenaires commerciaux d’échanger des factures électroniques et des avoirs conformes à des normes communes, selon un modèle à quatre coins : le fournisseur émet la facture, le client la reçoit, et leurs prestataires de services certifiés respectifs assurent l’envoi et la réception en leur nom.
Coin
Rôle
Rôle
C1
Fournisseur
Crée la facture dans son ERP et la transmet à C2
C2
Prestataire de services
Reçoit les données de facturation de C1, les convertit au format requis et transmet la facture électronique à C3
C3
Prestataire de services
Reçoit la facture électronique de C2 et la transmet à C4
C4
Client
Reçoit la facture électronique de C3