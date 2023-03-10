Comment votre facture électronique parvient-elle à votre client via le réseau Peppol ?

Voici quelques exemples de codes EAS :

Pays Code EAS Type de numéro France 2 SIRENE Suède 7 ORGNR Finlande 37 OVT Italie 97 FTI Italie 135 SIA Italie 142 SECETI Australie 151 ABN Suisse 183 UIDB Danemark 184 DIGST Japon 188 SST Pays-Bas 190 OINO Estonie 191 CC Norvège 192 ORG Belgique 193 UBLBE Singapour 195 UEN Islande 196 KTNR Danemark 198 ERST Lituanie 200 LEC IT 201 CUUO DE 204 LWID International 209 GS1 Italie 210 CFI Italie 211 TVA Finlande 212 ORG Finlande 213 TVA Finlande 215 NSI Finlande 216 OVT2 Danemark 9901 RCP Danemark 9902 CVR Hongrie 9910 TVA Espagne 9920 TVA Andorre 9922 TVA Albanie 9923 TVA Bosnie-Herzégovine 9924 TVA Belgique 9925 TVA Bulgarie 9926 TVA Suisse 9927 TVA Chypre 9928 TVA Tchéquie 9929 TVA Allemagne 9930 TVA Estonie 9931 TVA Royaume-Uni 9932 TVA Grèce 9933 TVA Croatie 9934 TVA Irlande 9935 TVA Lituanie 9936 TVA Lettonie 9937 TVA Luxembourg 9938 TVA Lettonie 9939 TVA Monaco 9940 TVA Monténégro 9941 TVA Macédoine 9942 TVA Malte 9943 TVA Pologne 9945 TVA Portugal 9946 TVA Roumanie 9947 TVA Serbie 9948 TVA Slovénie 9949 TVA Slovaquie 9950 TVA Saint-Marin 9951 TVA Suède 9955 TVA France 9957 TVA USA 9959 EIN

Le Japon est le dernier pays à s’être doté d’un code EAS unique (0188). Le numéro d’identification utilisé pour identifier les entreprises sur le réseau Peppol est le Corporate Number, attribué par l’administration fiscale japonaise (国税庁). Le Japon mettra en place un nouveau système de factures fiscales qualifiées pour sa taxe sur la consommation (Japanese Consumption Tax, ou JCT) à compter du 1er octobre 2023. En complément, le pays met également en œuvre la facturation électronique Peppol (selon la nouvelle norme JP PINT). Les entreprises japonaises pourront ainsi échanger des factures fiscales électroniques qualifiées conformes sur le réseau Peppol.

Avalara est membre d’OpenPeppol et prestataire de services Peppol certifié en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Japon. La solution de facturation électronique d’Avalara aide les entreprises à respecter leurs obligations réglementaires dans plus de 60 pays et utilise le réseau Peppol pour émettre et recevoir des factures électroniques.



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