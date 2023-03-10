Démarrer
10 mars 2023

Comment votre facture électronique parvient-elle à votre client via le réseau Peppol ?

Alex Baulf

L’envoi et la réception des factures électroniques diffèrent des méthodes traditionnelles : auparavant, les entreprises imprimaient leurs factures et les envoyaient à leurs clients par courrier, ou les téléchargeaient depuis leur ERP ou leur logiciel de facturation pour les transmettre par e-mail au format PDF.  

 

Mais comment une facture électronique, dont les données structurées peuvent être lues automatiquement par une machine, parvient-elle au client ou au partenaire commercial ? Grâce à un réseau mondial tel que Peppol.  

 

Peppol repose sur un cadre commun de transmission et un système d’annuaire permettant de retrouver automatiquement les coordonnées des destinataires. Il permet aux partenaires commerciaux d’échanger des factures électroniques et des avoirs conformes à des normes communes, selon un modèle à quatre coins : le fournisseur émet la facture, le client la reçoit, et leurs prestataires de services certifiés respectifs assurent l’envoi et la réception en leur nom. 

Coin

Rôle

Rôle

C1

Fournisseur

Crée la facture dans son ERP et la transmet à C2

C2

Prestataire de services

Reçoit les données de facturation de C1, les convertit au format requis et transmet la facture électronique à C3

C3

Prestataire de services

Reçoit la facture électronique de C2 et la transmet à C4

C4

Client

Reçoit la facture électronique de C3

 

Fonctionnement de l’annuaire

Toutes les entreprises et organisations utilisant Peppol publient leur adresse de réception et les types de documents électroniques qu’elles peuvent recevoir auprès d’un Service Metadata Publisher (SMP), qui fait office de registre des entreprises et d’annuaire. Peppol dispose d’un annuaire central appelé Peppol Service Metadata Locator (SML). Le SML permet de retrouver le SMP correspondant à chaque client afin d’obtenir les informations nécessaires à l’acheminement de la facture électronique vers la bonne adresse. Le principe est comparable à la recherche de sites Web à partir de leurs noms de domaine. Ainsi, lorsqu’une entreprise envoie une facture électronique sur le réseau Peppol, elle doit indiquer l’identifiant Peppol unique de chaque client afin que la facture parvienne bien à son destinataire. 

Quelles sont les données nécessaires ?

L’identifiant Peppol unique du client repose sur deux éléments : le code du système d’adressage électronique (Electronic Address Scheme, ou EAS), qui précise généralement le pays du destinataire et le type de numéro d’identification utilisé dans ce pays, ainsi que le numéro d’identification ou le numéro fiscal correspondant du destinataire. Certaines entreprises et organisations communiquent directement leur identifiant Peppol exact à leurs fournisseurs et prestataires. D’autres consultent également l’annuaire Peppol pour vérifier si leur client y figure et récupérer son adresse. Lors de la mise en place de la facturation électronique via Peppol, cette recherche peut souvent être effectuée sur l’ensemble des données de référence des clients ou des fournisseurs dans le cadre d’une prestation spécialisée. Pour se préparer, les entreprises peuvent vérifier que le numéro d’identification de chaque client ou partenaire commercial figure bien dans leur fichier de données de référence clients.  

Systèmes d’adressage électronique (EAS)

Voici quelques exemples de codes EAS :

 

Pays

Code EAS

Type de numéro

France

2

SIRENE

Suède

7

ORGNR

Finlande

37

OVT

Italie

97

FTI

Italie

135

SIA

Italie

142

SECETI

Australie

151

ABN

Suisse

183

UIDB

Danemark

184

DIGST

Japon

188

SST

Pays-Bas

190

OINO

Estonie

191

CC

Norvège

192

ORG

Belgique

193

UBLBE

Singapour

195

UEN

Islande

196

KTNR

Danemark

198

ERST

Lituanie

200

LEC

IT

201

CUUO

DE

204

LWID

International

209

GS1

Italie

210

CFI

Italie

211

TVA

Finlande

212

ORG

Finlande

213

TVA

Finlande

215

NSI

Finlande

216

OVT2

Danemark

9901

RCP

Danemark

9902

CVR

Hongrie

9910

TVA

Espagne

9920

TVA

Andorre

9922

TVA

Albanie

9923

TVA

Bosnie-Herzégovine

9924

TVA

Belgique

9925

TVA

Bulgarie

9926

TVA

Suisse

9927

TVA

Chypre

9928

TVA

Tchéquie

9929

TVA

Allemagne

9930

TVA

Estonie

9931

TVA

Royaume-Uni

9932

TVA

Grèce

9933

TVA

Croatie

9934

TVA

Irlande

9935

TVA

Lituanie

9936

TVA

Lettonie

9937

TVA

Luxembourg

9938

TVA

Lettonie

9939

TVA

Monaco

9940

TVA

Monténégro

9941

TVA

Macédoine

9942

TVA

Malte

9943

TVA

Pologne

9945

TVA

Portugal

9946

TVA

Roumanie

9947

TVA

Serbie

9948

TVA

Slovénie

9949

TVA

Slovaquie

9950

TVA

Saint-Marin

9951

TVA

Suède

9955

TVA

France

9957

TVA

USA

9959

EIN

 

Le Japon est le dernier pays à s’être doté d’un code EAS unique (0188). Le numéro d’identification utilisé pour identifier les entreprises sur le réseau Peppol est le Corporate Number, attribué par l’administration fiscale japonaise (国税庁). Le Japon mettra en place un nouveau système de factures fiscales qualifiées pour sa taxe sur la consommation (Japanese Consumption Tax, ou JCT) à compter du 1er octobre 2023. En complément, le pays met également en œuvre la facturation électronique Peppol (selon la nouvelle norme JP PINT). Les entreprises japonaises pourront ainsi échanger des factures fiscales électroniques qualifiées conformes sur le réseau Peppol.

 

Avalara est membre d’OpenPeppol et prestataire de services Peppol certifié en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Japon. La solution de facturation électronique d’Avalara aide les entreprises à respecter leurs obligations réglementaires dans plus de 60 pays et utilise le réseau Peppol pour émettre et recevoir des factures électroniques. 

 

Contactez Avalara pour découvrir comment nous pouvons vous aider à respecter les prochaines obligations de facturation électronique ou à vous connecter au réseau Peppol.  

Les taux, les règles et la réglementation relatifs à la taxe de vente évoluent fréquemment. Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Cet article est fourni à titre purement informatif et ne constitue ni un conseil juridique ni un conseil fiscal.
À propos d’Avalara
Produits et solutions
Integrations
Contactez-nous

Lundi–Vendredi

9:00 – 19:00 GMT
Ressources (Anglais)