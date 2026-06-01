La législation relative à la taxe de vente peut être particulièrement complexe. Les frais de livraison effectuée par une entreprise avec son propre véhicule sont souvent taxés différemment de ceux facturés par un transporteur public ou privé. Les frais regroupant expédition et manutention peuvent également être soumis à des règles différentes de celles qui s’appliquent à des frais facturés séparément.

Il existe néanmoins quelques principes généraux à connaître.

Lorsque les frais d’expédition sont inclus dans le prix de vente et que la livraison est assurée par un transporteur public ou par le service postal américain (USPS) : Si les produits expédiés sont taxables, les commerçants doivent généralement appliquer la taxe de vente aux frais d’expédition.

Si les produits expédiés sont exonérés, les frais d’expédition le sont généralement aussi.

Si un envoi contient des produits taxables et exonérés, la part des frais d’expédition attribuée aux produits taxables est souvent soumise à la taxe, tandis que celle attribuée aux produits exonérés ne l’est pas. Lorsque le détaillant livre avec un véhicule qu’il possède ou loue, les frais de transport sont généralement soumis aux taxes de vente applicables.

Le guide ci-dessous détaille les règles propres à chaque État et répond aux questions fréquentes, notamment : faut-il facturer la taxe de vente sur les produits expédiés hors de l’État ? Les timbres-poste américains sont-ils soumis à la taxe de vente ?

Les informations qui suivent ne constituent pas des conseils fiscaux. La législation relative à la taxe de vente peut évoluer. Vérifiez toutes les informations auprès de l’administration fiscale de l’État concerné ou d’un conseiller fiscal de confiance.

Alabama

Les frais de transport facturés séparément (et clairement distinguables des autres frais), payés directement ou indirectement par l’acheteur, sont exonérés de taxe de vente en Alabama lorsque la livraison est assurée par un transporteur public ou par l’USPS.

Les frais de transport inclus dans le prix de vente ne sont pas considérés comme distincts et identifiables : ils ne sont donc pas exclus de l’assiette de la taxe de vente en Alabama. Pour en savoir plus, consultez la règle 810-6-1-.178 et l’Alabama Department of Revenue.

Arizona

Les frais de livraison entre les locaux du détaillant et l’adresse de l’acheteur sont généralement exonérés s’ils sont indiqués séparément sur la facture. Les frais de transport engagés avant la vente au détail sont considérés comme faisant partie de la vente brute et sont donc imposables.

En règle générale, la taxe sur les activités commerciales de l’Arizona (transaction privilege tax, TPT) ne s’applique pas aux frais de transport facturés à l’acheteur et encaissés par le détaillant lorsque les biens corporels sont expédiés directement par un fabricant ou un grossiste à l’acheteur (livraison directe ou « drop shipment »). Consultez l’Ariz. Admin. Code § 15-5-133 et l’Arizona Department of Revenue.

Arkansas

En Arkansas, la taxe de vente s’applique aux frais d’expédition lorsque les produits expédiés sont taxables, mais pas lorsqu’ils sont exonérés. Si un envoi contient des biens taxables et exonérés, la taxe s’applique généralement à la part des frais de livraison attribuée aux biens taxables. La taxe de vente ne s’applique pas aux frais de transport facturés directement à l’acheteur par un transporteur public. Consultez l’Arkansas Department of Finance and Administration.

Californie

En règle générale, les frais d’expédition ne sont pas soumis à la taxe de vente californienne lorsque la vente est exonérée. Si la vente est taxable, les frais liés à la livraison peuvent être entièrement exonérés, partiellement taxables ou intégralement taxables.

Les frais de livraison de produits taxables sont généralement exonérés lorsque l’entreprise expédie directement les produits à l’acheteur par transporteur public, transporteur contractuel ou USPS, que les frais de livraison, d’expédition, de transport ou d’affranchissement sont indiqués séparément et qu’ils ne dépassent pas le coût réel de la livraison.

Les frais liés à la livraison de produits taxables peuvent être partiellement taxables si les conditions précédentes sont remplies, mais que l’entreprise facture à l’acheteur un montant supérieur au coût réel de l’expédition, ou si les frais d’expédition et de manutention sont regroupés. En Californie, les frais de manutention sont taxables.

Les frais de livraison de produits taxables sont généralement soumis à la taxe de vente californienne lorsque l’entreprise livre avec son propre véhicule, facture séparément un supplément carburant, des frais de manutention ou un autre service, inclut les frais de livraison dans le prix unitaire du produit ou facture à l’acheteur le transport de la marchandise jusqu’à l’établissement du vendeur.

Il est essentiel de conserver des justificatifs précis du coût réel de la livraison. Consultez le California Department of Tax and Fee Administration.

Colorado

Au Colorado, les frais de livraison et de transport associés à des ventes taxables sont généralement exonérés de taxe de vente s’ils sont 1) indiqués séparément sur la facture du client et 2) dissociables de l’achat.

Les frais sont considérés comme dissociables lorsqu’ils correspondent à une prestation effectuée après la mise en vente du bien et que le consommateur peut organiser lui-même son transport, notamment en venant retirer le produit chez le vendeur.

Les frais de livraison et de transport liés à des transactions exonérées sont généralement exonérés, car ils sont considérés comme faisant partie de la vente exonérée. Des règles différentes peuvent s’appliquer à la taxe de vente locale. Consultez le Colorado Department of Revenue.

Connecticut

Les frais d’expédition et de livraison de ventes taxables sont généralement soumis à la taxe de vente et d’utilisation du Connecticut, qu’ils soient facturés séparément ou inclus dans le prix de vente, et que la prestation soit assurée par le vendeur ou un tiers.

Les frais d’expédition et de livraison associés aux ventes exonérées sont exonérés. Consultez le Connecticut Department of Revenue Services et le chapitre 219, sections 12-407(a)(8), 12-407(a)(9).

Floride

En Floride, la taxe de vente s’applique au prix total de vente des biens meubles corporels taxables, y compris les services considérés comme faisant partie de la vente. Les frais de livraison des produits taxables sont généralement soumis à la taxe de vente en Floride.

Toutefois, ils sont généralement exonérés lorsqu’ils sont facturés séparément et que l’acheteur peut retirer lui-même le produit ou organiser le transport auprès d’un prestataire tiers. Consultez le Florida Department of Revenue.

Géorgie

Les frais de livraison, de transport, d’expédition et de manutention sont généralement considérés comme faisant partie du prix de vente. Ils sont exonérés de taxe de vente en Géorgie si la vente est exonérée et taxables si la vente est taxable.

Les frais de livraison sans lien avec la vente d’un bien taxable ne sont pas taxables. Consultez le Georgia Department of Revenue.

Hawaï

La taxe d’accise générale d’Hawaï (general excise tax, GET) est une taxe sur l’exercice d’une activité dans cet État. Elle s’applique généralement à la plupart des transactions, y compris aux frais d’expédition et de manutention. Consultez le Hawaii Department of Revenue.

Idaho

Les frais de manutention et d’expédition de marchandises directement à l’acheteur ne sont pas taxables s’ils figurent séparément sur la facture. Cependant, les frais d’acheminement des marchandises jusqu’au détaillant (« freight-in ») sont soumis à la taxe de vente de l’Idaho, même lorsqu’ils sont facturés séparément. Consultez la l’Idaho State Tax Commission.

Illinois

Pour les ventes au détail, les frais d’expédition et de manutention de produits taxables sont soumis à la taxe de vente et d’utilisation de l’Illinois lorsque 1) ils ne figurent pas séparément sur le contrat ou la facture, ou 2) ils sont indiqués séparément, mais le vendeur ne propose aucun autre mode de remise du bien que sa propre livraison (sans possibilité de retrait).

Les frais d’expédition facultatifs, indiqués séparément pour des produits taxables, sont généralement exonérés. L’expédition de produits faisant l’objet de transactions exonérées est également généralement exonérée de taxe de vente et d’utilisation dans l’Illinois.

Si un envoi contient des produits taxables et exonérés, la totalité des frais de livraison peut être soumise à la taxe de vente de l’Illinois. Toutefois, des frais de livraison forfaitaires sont exonérés si la valeur des produits dont la livraison est exonérée dépasse celle des produits dont la livraison est taxable. Si les frais de livraison sont détaillés et calculables pour chaque produit de l’envoi, ceux des produits exonérés sont exonérés, tandis que ceux des produits taxables sont taxables. Consultez l‘Illinois Department of Revenue.

Indiana

En Indiana, les frais d’expédition et de manutention engagés pour le compte du vendeur de produits taxables sont généralement taxables, qu’ils soient inclus dans le prix de vente ou facturés séparément. Les frais de livraison de biens exonérés sont généralement exonérés, tout comme ceux facturés et assurés par un tiers. Consultez l’Indiana Department of Revenue.

Iowa

Les frais de livraison détaillés séparément sont généralement exonérés de taxe de vente et d’utilisation dans l’Iowa. En revanche, les frais de transport entrant (« inbound freight » ou « freight-in »), engagés par le vendeur pour obtenir les marchandises vendues aux clients, sont généralement taxables s’ils sont répercutés sur le client ou ajoutés au prix d’une vente au détail taxable. Consultez l’Iowa Department of Revenue.

Kansas

Depuis le 1er juillet 2023, les frais d’expédition et de manutention indiqués séparément ne sont pas inclus dans le prix de vente et ne sont donc pas soumis à la taxe de vente du Kansas. Lorsqu’ils sont inclus dans le prix de vente, les frais d’expédition sont généralement taxables. Consultez le Kansas Department of Revenue.

Kentucky

Les frais de livraison font partie du prix de vente : ils sont donc taxables si la vente est taxable, et exonérés si la transaction est exonérée.Ils comprennent les frais de mise en caisse, de manutention, d’emballage, d’affranchissement, d’expédition et de transport. Consultez le Kentucky Department of Revenue et la disposition KRS 139.010(17)(a)4.

Louisiane

Les frais de transport (livraison, fret et expédition) entrent dans les définitions du « prix de revient » et du « prix de vente ». Ils sont donc taxables lorsque la transaction est taxable, qu’ils soient facturés séparément ou inclus dans le prix de vente.

Les frais liés aux transactions exonérées sont exonérés, tout comme les prestations de transport indépendantes.

Si l’acheteur fait directement appel à un prestataire de livraison tiers, les frais qu’il lui verse sont exonérés. Si le vendeur fait appel à un prestataire tiers, les frais sont exonérés lorsqu’il les prend à sa charge, mais taxables lorsqu’il les répercute sur l’acheteur.

Des règles différentes peuvent s’appliquer pour la taxe de vente locale, car la Louisiane accorde une autonomie fiscale aux collectivités locales (« home rule »). Consultez le Louisiana Department of Revenue.

Maine

Les frais d’expédition ne font pas partie du prix de vente taxable et sont exonérés si les trois conditions suivantes sont réunies :

Le produit est expédié directement au client. L’expédition est assurée par un transporteur public, un transporteur contractuel ou le service postal américain. Les frais d’expédition sont indiqués séparément du prix du produit et des autres frais, notamment de manutention.

Les frais de manutention sont considérés comme faisant partie du prix de vente, qu’ils soient facturés séparément ou non. Consultez le Maine Revenue Services.

Maryland

Les frais d’expédition ou de livraison indiqués séparément ne sont pas soumis à la taxe de vente et d’utilisation du Maryland. En revanche, les frais de manutention font partie du prix taxable. Lorsque les frais d’expédition et de manutention sont regroupés, l’ensemble est taxable. Consultez le Comptroller of Maryland.

Massachusetts

Les frais facturés par un vendeur pour préparer et livrer des marchandises à une adresse désignée par l’acheteur sont exclus du prix de vente taxable.

Les frais d’expédition et de livraison facturés séparément sont généralement exonérés de taxe de vente et d’utilisation dans le Massachusetts s’ils sont raisonnables, correspondent aux coûts de préparation et de transport des marchandises jusqu’au client et concernent une livraison effectuée après l’achat. Les frais d’expédition et de manutention supérieurs aux coûts réels de manutention et de livraison sont généralement taxables.

Les frais d’acheminement des marchandises jusqu’au vendeur (« freight-in ») sont considérés comme des frais généraux et inclus dans le prix de vente taxable. Consultez le Massachusetts Department of Revenue.

Michigan

Depuis le 26 avril 2023, la plupart des frais de livraison sont exonérés de taxe de vente dans le Michigan, à condition d’être indiqués séparément et correctement justifiés dans les documents conservés par le vendeur. En revanche, le Michigan taxe les frais de livraison qui ne sont pas détaillés séparément ou correctement enregistrés. Consultez le Michigan Department of Treasury.

Minnesota

Les frais d’expédition et de manutention font partie du prix de vente, même lorsqu’ils sont indiqués séparément. Par conséquent, la livraison de produits taxables est généralement taxable, tandis que les frais d’expédition de produits exonérés sont généralement exonérés.

Si un montant forfaitaire couvre la livraison de produits taxables et exonérés, les frais doivent être répartis en fonction de la proportion ou du poids des produits taxables pour calculer la taxe de vente applicable.

Lorsque les frais de livraison de produits taxables et non taxables sont détaillés séparément, seuls ceux des produits taxables sont soumis à la taxe. Consultez le Minnesota Department of Revenue.

Mississippi

Dans le Mississippi, les détaillants doivent généralement facturer la taxe de vente sur l’expédition, la manutention et la livraison des produits taxables. Cependant, les frais d’expédition ne sont pas soumis à la taxe de vente si le produit expédié ou livré est exonéré.

La taxe de vente est également due sur le transport de marchandises entre deux points du Mississippi lorsque les frais sont payés directement par le consommateur, mais pas au vendeur des biens. Dans ce cas, le consommateur doit verser lui-même la taxe au Department of Revenue. Consultez le Mississippi Department of Revenue.

Missouri

Dans le Missouri, les frais de manutention et d’expédition de produits taxables sont généralement taxables lorsqu’ils sont inclus dans le prix de vente. Autrement dit, si l’acheteur est tenu de payer les frais d’expédition dans le cadre du prix de vente, l’intégralité de ce prix est taxable. Les frais de transport indiqués séparément sont généralement exonérés si l’acheteur n’est pas tenu de payer ce service. Consultez le Missouri Department of Revenue.

Nebraska

Au Nebraska, les frais d’expédition et de manutention sont généralement taxables lorsque la vente est taxable et que ces frais sont versés au détaillant. Les frais d’expédition sont généralement exonérés lorsque la vente est exonérée.

Si des frais de livraison uniques couvrent des produits taxables et exonérés, il convient de répartir la taxe. Les frais de livraison, de transport, d’affranchissement ou d’expédition payés à un prestataire autre que le détaillant sont généralement exonérés. Consultez le Nebraska Department of Revenue.

Nevada

Dans le Nevada, les frais de livraison sont soumis à la taxe de vente lorsqu’ils font partie de la vente de biens meubles corporels. Les frais d’affranchissement, d’expédition et de transport indiqués séparément sont généralement exonérés. En revanche, les frais de mise en caisse, de manutention, d’emballage et les frais similaires sont taxables, qu’ils soient détaillés séparément ou inclus dans le prix de vente. Les frais de transport engagés avant la vente de biens corporels (« inbound freight ») sont taxables. Consultez le Nevada Department of Taxation.

New Jersey

La plupart des frais d’expédition, de manutention et de livraison de produits taxables sont soumis à la taxe de vente du New Jersey. En revanche, les frais de livraison et de manutention des ventes exonérées sont généralement exonérés.

Si un envoi contient des produits taxables et exonérés, le vendeur doit appliquer la taxe de vente à la part des frais de livraison attribuée aux produits taxables, calculée selon leur poids ou leur prix. Si le vendeur ne répartit pas les frais de livraison, la totalité est taxable. Consultez la publication ANJ-10 et le New Jersey Division of Taxation.

Nouveau-Mexique

La taxe sur les recettes brutes du Nouveau-Mexique (« gross receipts tax ») s’applique généralement aux frais de livraison et d’expédition, qu’ils soient facturés séparément ou inclus dans le prix de vente. Consultez le New Mexico Taxation and Revenue Department.

New York

Les frais d’expédition, de manutention et de livraison des ventes taxables sont généralement soumis à la taxe de vente de l’État de New York. Pour les ventes non imposables, ces frais sont généralement exonérés.

Les frais regroupant l’expédition de produits taxables et exonérés sont généralement taxables. Toutefois, si les frais de transport sont détaillés séparément et répartis équitablement entre les ventes taxables et non taxables, seuls les frais associés aux ventes taxables sont taxables ; ceux des ventes exonérées sont exonérés.

La taxe de vente ne s’applique pas aux services de livraison vendus indépendamment de la vente de biens taxables. Consultez le New York State Department of Taxation and Finance.

Caroline du Nord

Les frais d’expédition, de manutention, de transport et de livraison facturés par un détaillant dans le cadre de la vente de biens meubles corporels taxables, de certains biens numériques et de certains services dans l’État sont généralement soumis à la taxe de vente et d’utilisation de Caroline du Nord, qu’ils soient inclus dans le prix de vente ou facturés séparément.

Si une facture comprend des ventes taxables et exonérées, les frais d’expédition et de manutention doivent être répartis proportionnellement entre les produits, selon leur prix ou leur poids. Consultez le North Carolina Department of Revenue.

Dakota du Nord

Dans le Dakota du Nord, les frais de fret, de livraison et de transport, y compris d’expédition et de manutention, font partie du prix de vente. Le détaillant doit donc appliquer la taxe de vente si la vente est taxable, mais pas si elle est exonérée.

Les frais facturés directement au client par un prestataire de livraison sans lien avec la vente de biens meubles corporels sont généralement exonérés. Consultez le North Dakota Department of Revenue.

Ohio

Dans l’Ohio, les frais de livraison font partie du prix de vente, qu’ils soient détaillés séparément ou inclus dans le prix. Ils sont donc taxables si la vente est taxable et exonérés si la vente est exonérée. Si des frais de livraison uniques couvrent des ventes taxables et exonérées, ils peuvent être répartis selon le poids ou le prix de vente, afin de ne taxer que la livraison de la partie taxable de l’envoi. En l’absence de répartition, la totalité des frais d’expédition est taxable.

Les frais de livraison sont exonérés lorsqu’ils sont payés par le client à une entreprise de livraison et ne sont ni facturés ni collectés par le vendeur des marchandises expédiées. Consultez les lois et règlements administratifs de l’Ohio et l’Ohio Department of Taxation.

Depuis le 3 avril 2025, la taxe de vente de l’Ohio s’applique aux services de livraison fournis par une entreprise exploitant un réseau de livraison qui bénéficie d’une dispense de collecte de la taxe sur les produits locaux livrés. L’entreprise exploitant le réseau de livraison est redevable de la taxe sur ces services.

Le Legislative Budget Office apporte la précision suivante : « Une entreprise exploitant un réseau de livraison qui ne bénéficie pas d’une dispense prévue par la loi doit collecter et reverser la taxe sur ses frais de livraison, lesquels font partie du prix taxable, au même titre que le prix des marchandises taxables vendues. En revanche, une entreprise bénéficiant de cette dispense doit collecter et reverser la taxe sur tous ses frais de livraison au titre d’un service taxable distinct, que les marchandises livrées soient taxables ou non. Elle n’est toutefois pas tenue de collecter ni de reverser la taxe sur le prix de ces marchandises. » Pour en savoir plus, voir la loi HB 315 (2025) et son analyse finale.

Oklahoma

Dans l’Oklahoma, les frais d’expédition et de manutention indiqués séparément sont exonérés, que les produits contenus dans le colis soient taxables ou exonérés. Les frais d’expédition et de manutention inclus dans le prix de vente de biens meubles corporels taxables sont taxables. Consultez l’Okla. Admin. Code § 710:65-19-70 et l’Oklahoma Tax Commission.

Pennsylvanie

Les frais d’expédition et de manutention de produits taxables sont généralement soumis à la taxe de vente de Pennsylvanie. Si le produit expédié est exonéré, les frais d’expédition et de manutention le sont généralement aussi. Si un envoi contient des produits taxables et exonérés, les frais d’expédition et de manutention doivent être répartis proportionnellement : ceux des produits taxables sont taxables et ceux des achats exonérés sont exonérés. Si aucune ventilation n’est fournie, la totalité des frais d’expédition et de manutention est taxable.

Les frais de livraison effectuée et facturée par un tiers sont exonérés. Consultez le Pennsylvania Department of Revenue.

Rhode Island

Les frais de livraison, y compris de manutention, font partie du prix de vente. Ils sont donc exonérés lorsque la vente est exonérée et taxables lorsque la vente est taxable. Si un envoi contient des produits taxables et exonérés, le vendeur doit répartir les frais de livraison selon le prix de vente ou le poids. Consultez le Rhode Island Division of Taxation.

Caroline du Sud

En Caroline du Sud, les frais d’expédition de produits taxables sont généralement taxables lorsque le vendeur organise ou paie la livraison. Les frais d’expédition de biens exonérés sont généralement exonérés.

Lorsque le détaillant livre des biens meubles corporels avec son propre camion, le régime fiscal des frais dépend des conditions de livraison : franco à bord (FOB) destination ou FOB point d’expédition (ou origine). Les frais sont généralement taxables en FOB destination et exonérés en FOB point d’expédition. Consultez le South Carolina Department of Revenue, la décision Revenue Ruling n° 19-9 et le South Carolina Sales & Use Tax Manual.

Dakota du Sud

Les frais de livraison et de manutention facturés par un détaillant pour des produits taxables suivent le régime fiscal des produits expédiés, qu’ils soient facturés séparément ou sur la même facture. Comme la plupart des ventes sont taxables au Dakota du Sud, les frais d’expédition et de manutention le sont généralement aussi. Toutefois, si la vente est exonérée, les frais d’expédition et de manutention sont également exonérés.

Si un même envoi comprend des produits taxables et non taxables, la taxe de vente est due sur la part des frais de livraison attribuée aux produits taxables, selon leur prix de vente ou leur poids. Si un détaillant confie la livraison à un tiers et la facture au client, il doit inclure les frais de transport dans ses recettes taxables. Consultez cette fiche fiscale « Shipping and Transportation » et le South Dakota Department of Revenue.

Tennessee

Au Tennessee, les frais de livraison facturés par le vendeur font partie du prix de vente, qu’ils soient ou non indiqués séparément sur la facture. Si la vente est taxable, la livraison l’est aussi ; si la vente est exonérée, la livraison l’est également. Si un envoi comprend des ventes exonérées et taxables, la taxe de vente s’applique à la proportion taxable de l’envoi, calculée selon le poids ou le prix de vente.

Les frais de livraison comprennent les frais de mise en caisse, de livraison, de manutention, de fret entrant et sortant, d’emballage, d’affranchissement, d’expédition et de transport. Consultez le Tennessee Department of Revenue.

Texas

Au Texas, les frais d’expédition et de livraison sont taxables si la vente est taxable, et exonérés si la vente est exonérée. Consultez le Texas Comptroller of Public Accounts.

Utah

Dans l’Utah, les frais de livraison sont exclus du prix de vente, notamment les frais de transport, d’expédition, d’affranchissement, de manutention, de mise en caisse ou d’emballage. S’ils figurent séparément sur la facture du client, les frais de livraison ne sont pas soumis à la taxe de vente et d’utilisation de l’Utah. Consultez la définition du prix de vente dans l’Utah Code § 59-12-102 et l’Utah State Tax Commission.

Vermont

Si un produit est soumis à la taxe de vente du Vermont, ses frais de livraison et de transport sont également taxables. Si une vente est exonérée, les frais de livraison associés le sont également. Si un envoi contient des produits taxables et exonérés, la taxe s’applique uniquement à la part taxable de la commande, déterminée selon la proportion du prix ou le poids des produits taxables dans le colis. Les frais d’expédition facturés indépendamment d’une vente au détail ne sont généralement pas soumis à la taxe de vente. Consultez le Vermont Department of Taxes.

Virginie

Dans l’État de Virginie, les frais d’expédition indiqués séparément sont généralement exonérés de taxe de vente, mais les frais de manutention sont toujours taxables. Les frais d’expédition de produits taxables sont taxables s’ils ne sont pas détaillés séparément sur la facture. S’ils sont regroupés avec des frais de manutention ou d’autres frais dans un montant unique, ils font partie du prix de vente du bien et sont soumis à la taxe de vente. Consultez le règlement 23VAC10-210-6000, la décision Ruling 19-115, et le Virginia Department of Taxation.

Washington

Dans l’État de Washington, les frais de livraison de produits soumis à la taxe de vente au détail sont taxables, même lorsqu’ils sont facturés séparément ou que le vendeur assure lui-même le transport. Toutefois, les frais de livraison de biens exonérés sont généralement exonérés.

Si un envoi contient des produits taxables et exonérés, la taxe s’applique à la part des frais de livraison attribuée aux produits taxables, selon leur prix de vente ou leur poids. Consultez le Washington State Department of Revenue.

Virginie-Occidentale

En Virginie-Occidentale, les frais d’expédition et de manutention font partie du prix d’achat. Ils sont généralement taxables pour les ventes taxables et exonérés pour les ventes exonérées. Consultez la West Virginia Tax Division et la matrice de taxation Streamlined Sales Tax West Virginia Taxability Matrix.

Wisconsin

Au Wisconsin, les frais de livraison des ventes taxables sont généralement taxables, que la livraison soit assurée par un transporteur public ou contractuel, l’USPS ou le véhicule du vendeur. Les frais de livraison pour les ventes exonérées sont généralement exonérés. Si un envoi comprend des ventes taxables et non taxables, la part attribuée aux ventes non taxables est exonérée. Sans répartition, la totalité des frais est taxable. Consultez le Wisconsin Department of Revenue.

Wyoming

Au Wyoming, les frais d’expédition et de manutention des ventes au détail de produits taxables (« outbound freight ») sont généralement exonérés de taxe de vente, à condition que les frais de livraison soient indiqués séparément et clairement distinguables de tout autre montant taxable sur la même facture. Si le vendeur intègre les frais d’expédition au prix du produit taxable, la totalité du montant est soumise à la taxe de vente du Wyoming. Consultez le Wyoming Department of Revenue.

Washington, D.C.

Dans le district de Columbia, les frais d’expédition et de manutention sont généralement taxables lorsqu’ils figurent sous un montant unique sur la facture, mais les frais d’expédition et de livraison indiqués séparément sont généralement exonérés. La taxe de vente s’applique également, en règle générale, lorsqu’un enlèvement et une livraison de produits taxables sont effectués dans le district et facturés séparément. Consultez le District of Columbia Office of Tax and Revenue.