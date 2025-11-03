Comment gérer les droits de douane entre les États-Unis et la Chine et la fin de l’exemption de minimis

L’exemption de minimis permettait d’importer aux États-Unis de nombreuses marchandises d’une valeur maximale de 800 $ en franchise de droits de douane, grâce à une procédure accélérée appelée Entry Type 86. Le seuil de minimis de 800 $ s’appliquait par personne et par jour.
Le 2 mai 2025, les États-Unis ont suspendu l’exemption de minimis pour la Chine et Hong Kong. À compter du 29 août 2025, les États-Unis ont suspendu cette exemption pour tous les pays et n’acceptent plus les déclarations de type 86.
De nombreux autres pays prévoient des exemptions de minimis, mais la plupart fixent un seuil inférieur à 800 $. En 2016, les États-Unis ont relevé le seuil de minimis de 200 $ à 800 $, ouvrant ainsi la voie à un afflux massif d’envois de faible valeur.
Le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) a traité plus de 1,36 milliard d’envois relevant de minimis au cours de l’exercice 2024. Face à ce volume et à l’exploitation de cette exemption par des acteurs malveillants pour faire entrer illégalement des marchandises dans le pays, les États-Unis ont décidé de la supprimer.
Le Système harmonisé (SH) est un système mondial de classement des produits utilisé dans les procédures d’importation et d’exportation. L’Organisation Mondiale des Douanes (OMD) met à jour le SH tous les cinq ans. La prochaine mise à jour est prévue pour 2027.
Les codes SH sont des codes communs à six chiffres attribués aux produits dans le cadre des importations et des exportations.
Les codes HTS sont des codes étendus à 10 chiffres attribués aux marchandises entrant aux États-Unis. Ils comprennent les six chiffres du code SH, auxquels s’ajoutent quatre chiffres propres aux États-Unis. On les appelle parfois codes HTSUS (Harmonized Tariff Schedule of the United States).
Les codes HS, HTS et HTSUS déterminent les droits de douane applicables aux échanges internationaux. Si vous attribuez un code incorrect à un produit, vous risquez de lui appliquer un taux de droits de douane erroné. Regardez notre webinaire sur les codes SH.
La Chine a instauré différents droits de douane de rétorsion sur les produits américains, cessé d’acheter certains produits agricoles et imposé des contrôles à l’exportation vers les États-Unis de certaines terres rares.
En réaction aux nouveaux droits de douane américains et à la fin de l’exemption de minimis, les transporteurs ont augmenté leurs frais et/ou suspendu les envois de faible valeur.
Le 21 avril, DHL a suspendu la prise en charge et l’expédition des colis destinés aux particuliers américains dans le cadre des ventes B2C, pour les marchandises dont la valeur en douane déclarée dépassait 800 $.Le 28 avril, DHL a repris l’acheminement de ces envois.
Depuis le 5 avril, tous les envois DHL vers les États-Unis d’une valeur supérieure à 800 $ nécessitent une déclaration d’importation formelle, contre un seuil de 2 500 $ auparavant.
FedEx a instauré des suppléments tarifaires liés à la demande pour les importations américaines. Du 15 avril au 2 mai, les importations en provenance de Chine, de Hong Kong et des Philippines étaient soumises à un supplément de 45 cents par livre.
À compter du 2 mai 2025, FedEx a augmenté les frais d’avance de fonds (également appelés frais de débours ou de traitement des droits de douane) ainsi que les frais de transfert des droits et taxes pour les envois dont la valeur en douane était inférieure ou égale à 800 $.
À compter du 13 avril, UPS a appliqué un supplément exceptionnel de 29 cents par livre à tous les envois à destination des États-Unis en provenance de Chine, de Hong Kong et de Macao. Le transporteur précise que ces suppléments peuvent évoluer.
Hongkong Post a également réagi à la politique douanière de Donald Trump. Le 16 avril, le gouvernement de Hong Kong a publié un communiqué de presse déclarant :
« Hongkong Post ne collectera en aucun cas les prétendus droits de douane pour le compte des États-Unis et suspendra l’acceptation des envois postaux contenant des marchandises à destination des États-Unis. »
« Hongkong Post suspend immédiatement (16 avril) l’acceptation des envois postaux par voie terrestre ou maritime contenant des marchandises à destination des États-Unis. »
« Hongkong Post suspendra l’acceptation des envois postaux par voie aérienne contenant des marchandises à destination des États-Unis à compter du 27 avril. »
Le 14 mai 2025, le South China Morning Post a indiqué que Hongkong Post maintiendrait la suspension de son service d’expédition de colis vers les États-Unis malgré l’accord commercial.
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