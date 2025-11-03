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3 nov. 2025

Comment gérer les droits de douane entre les États-Unis et la Chine et la fin de l’exemption de minimis

Gail Cole

Dernière mise à jour le 3 novembre 2025, à 10 h 50, heure de l’Est.Participez à notre série de webinaires, « Trade and Tariff Tuesdays », pour découvrir les analyses des experts Avalara sur les enjeux du commerce international et leurs conséquences pour les entreprises.

 

Les tensions entre les États-Unis et la Chine se sont apaisées après la rencontre jugée positive entre Donald Trump et Xi Jinping, le 30 octobre 2025, en Corée du Sud. Le président Trump a déclaré à la presse qu’il réduirait de 10 % les droits de douane dits « liés au fentanyl » et qu’il espérait signer prochainement un accord commercial.

Points clés à retenir

  • Après sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping, le 30 octobre 2025, le président Trump a déclaré aux journalistes qu’il comptait signer un accord commercial avec la Chine « prochainement ». Donald Trump a également annoncé une baisse de 10 % des droits de douane appliqués à la Chine.

  • Les droits de douane réciproques sur les importations chinoises devaient augmenter de 10 % le 10 novembre 2025. Cette hausse semble désormais écartée, mais il faudra attendre les directives officielles de la Maison-Blanche pour en avoir la confirmation.

  • Les États-Unis ont supprimé l’exemption de minimis pour les produits originaires de Chine et de Hong Kong à compter du 2 mai 2025. Le 29 août 2025, ils ont suspendu cette exemption pour tous les pays.

Quels droits de douane s’appliquent aux produits chinois ?

Au 3 novembre 2025, les importations en provenance de Chine sont soumises aux droits de douane américains suivants :

 

  • Des droits de douane réciproques de 10 % au titre de l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), contre 125 % auparavant.

  • Des droits de douane de 20 % liés au fentanyl, au titre de l’IEEPA.

  • Différents droits de douane prévus par la section 301, instaurés initialement en 2018 (de 7,5 % à 100 %).

 

Selon une fiche d’information de la Maison-Blanche, les droits de douane de 20 % liés au fentanyl seront ramenés à 10 % à compter du 10 novembre 2025.

 

Ces droits étant cumulables, leur taux total peut dépasser 100 % pour certains produits. Comme d’autres pays, la Chine est également soumise à des droits de douane propres à certaines catégories de produits, notamment les droits de 50 % sur l’acier, l’aluminium et le cuivre (section 232).

Chronologie des droits de douane appliqués à la Chine

Le 1er novembre 2025, la Maison-Blanche a publié une fiche d’information sur l’accord commercial conclu avec la Chine.Selon ce document, les États-Unis vont :

 

  • Réduire de 10 % les droits de douane liés au fentanyl sur les produits chinois à compter du 10 novembre 2025.
  • Prolonger jusqu’au 10 novembre 2026 la suspension des droits de douane réciproques majorés au titre de l’IEEPA sur les importations chinoises ; le taux actuel de 10 % restera applicable.
  • Prolonger jusqu’au 10 novembre 2026 certaines exclusions des droits de douane prévus par la section 301, qui devaient expirer le 29 novembre 2025.

 

Le 30 octobre 2025, les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine en Corée du Sud ont abouti à une situation de statu quo stratégique. Selon les informations disponibles, Pékin suspendra les restrictions sur les exportations de terres rares et Washington ramènera de 20 % à 10 % les droits de douane liés au fentanyl. Les deux pays auraient également convenu de suspendre les nouvelles redevances portuaires imposées aux navires de l’autre pays. 

 

Le 14 octobre 2025, les États-Unis ont instauré de nouvelles redevances portuaires pour certains navires construits en Chine ou appartenant à des propriétaires ou exploitants chinois. La Chine a, de son côté, imposé de nouvelles redevances portuaires aux navires américains.

 

Le 29 août 2025, la Cour d’appel fédérale des États-Unis a jugé que l‘IEEPA n’autorisait pas le président à imposer les droits de douane de la manière dont il l’avait fait. L’administration a fait appel, et la Cour suprême des États-Unis doit entendre les plaidoiries le 5 novembre 2025.

 

Le 11 août 2025, la Maison-Blanche a suspendu une augmentation des droits de douane qui devait toucher les importations chinoises le 12 août. Les produits originaires de Chine, de Hong Kong et de Macao restent soumis à des droits de douane réciproques de 10 % jusqu’au 10 novembre 2025, auxquels s’ajoutent les droits de 20 % instaurés plus tôt dans l’année au titre de l’IEEPA et les autres droits de douane américains applicables. 

 

Le 10 juin 2025, la Cour d’appel fédérale des États-Unis a prolongé le sursis temporaire prononcé le 29 mai. 

 

Le 28 mai 2025, les droits de douane fondés sur l’IEEPA ont été contestés en justice. Le Tribunal du commerce international des États-Unis a bloqué ces droits le 28 mai, mais la Cour d’appel fédérale a suspendu cette décision dès le lendemain. 

 

Le 14 mai 2025, les droits de douane réciproques sur les produits chinois ont été temporairement réduits. Le président Trump a suspendu les droits de douane réciproques pendant 90 jours, jusqu’au 12 août, tout en maintenant un taux de base de 10 %, les droits de 20 % liés au fentanyl au titre de l’IEEPA, ainsi que les droits prévus par les sections 301 et 232. Pour certains produits, le taux total des droits de douane est ainsi passé de 245 % à 130 %. Pour la plupart des produits, ce taux avoisine 55 %.

 

Le 2 mai 2025, l’exemption de minimis a pris fin pour la Chine. Depuis le 2 mai, les importations de faible valeur de produits fabriqués en Chine et à Hong Kong sont soumises à tous les droits de douane applicables.

 

Le 11 avril 2025, la Maison-Blanche a annoncé des exceptions aux droits de douane réciproques. Conformément aux directives du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP), certains produits mis à la consommation ou sortis d’entrepôt pour mise à la consommation à partir du 5 avril 2025 à 0 h 01 (heure de l’Est) ne sont pas soumis aux droits de douane réciproques.

 

Les produits concernés comprennent notamment des équipements électroniques tels que les ordinateurs, les semi-conducteurs et les smartphones. Les directives fournissent la liste des codes correspondants du tarif douanier harmonisé des États-Unis (HTSUS). Les importateurs peuvent demander le remboursement des droits acquittés avant l’instauration de cette exclusion.

 

Le 9 avril 2025, le président Trump a augmenté les droits de douane sur les produits chinois. En vertu de son décret, un taux de 125 % remplace le taux de 84 % annoncé précédemment. Il s’applique également aux produits de Hong Kong et de Macao. Ce taux de 125 % est entré en vigueur le 10 avril 2025 à 0 h 01, heure de l’Est.

 

Le taux total a ainsi dépassé 145 % pour la plupart des produits chinois. Une fiche d’information de la Maison-Blanche indiquait toutefois que les importations chinoises aux États-Unis étaient soumises à des droits pouvant atteindre 245 %. Un taux de 245 % s’appliquait par exemple aux véhicules électriques et aux seringues.

 

Certaines exclusions sont prévues. Les droits de douane réciproques ne s’appliquent pas aux produits suivants :

 

  • Articles visés par l’article 50 USC 1702(b).
  • Métaux précieux sous forme de lingots
  • Cuivre, produits pharmaceutiques, semi-conducteurs et articles en bois d’œuvre
  • Énergie et certains minéraux non disponibles aux États-Unis
  • Articles en acier ou en aluminium, automobiles et pièces automobiles déjà soumis aux droits de douane de la section 232, ainsi que tous les articles susceptibles d’y être soumis à l’avenir

 

Les droits de douane réciproques peuvent faire l’objet d’un remboursement dans le cadre du régime de drawback. Le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) publie des directives actualisées au fur et à mesure.

 

Le 8 avril 2025, les États-Unis ont relevé les droits de douane réciproques sur les produits chinois de 34 % à 84 %. Le taux de 84 % est entré en vigueur le 9 avril 2025 à 0 h 01, heure de l’Est.

 

Le 2 avril 2025, le président Trump a invoqué l’IEEPA pour imposer des droits de douane réciproques supplémentaires de 34 % sur les produits chinois à compter du 9 avril 2025. Ce taux de 34 % incluait le nouveau tarif de base de 10 % applicable à tous les pays depuis le 5 avril.

 

Le 3 mars 2025, les États-Unis ont relevé de 10 % à 20 % les droits de douane liés au fentanyl pour les produits chinois et hongkongais mis à la consommation ou sortis d’entrepôt pour mise à la consommation à partir du 4 mars 2025 à 0 h 01, heure de l’Est.

 

Le 4 février 2025, les nouveaux droits de douane de 10 % sur les produits chinois sont entrés en vigueur.

 

Le 1er février, le président Trump a invoqué l’IEEPA pour instaurer, à compter du 4 février, des droits de douane supplémentaires de 10 % sur les importations chinoises, y compris celles de Hong Kong, en plus des droits déjà prévus par la section 301. Le décret ne prévoyait aucun mécanisme de drawback ni aucune procédure d’exclusion annoncée.

Suppression de l’exemption de minimis

L’exemption de minimis prévue par le titre 19 du Code des États-Unis, § 1321(a)(2)(C) (également appelée « envois relevant de la section 321 »), permettait à une personne d’importer chaque jour un envoi de marchandises d’une valeur maximale de 800 $ aux États-Unis, sans payer de droits de douane ni de taxes à l’importation.

 

Les États-Unis ont suspendu l’exemption de minimis pour la Chine et Hong Kong à compter du 2 mai 2025.

 

Nouveaux droits de douane et frais postaux pour les importations de minimis acheminées par courrier international

 

Depuis le 2 mai 2025 à 0 h 01, heure de l’Est, les marchandises originaires de Chine et de Hong Kong d’une valeur maximale de 800 $ sont soumises à des droits de douane ad valorem ou à des frais postaux.

 

Le taux initial était fixé à 30 % de la valeur de l’envoi postal, mais il a été porté à 90 % le 8 avril. Le 9 avril, le président Trump a relevé ce taux à 120 %.

 

Puis, le 12 mai, le président a signé un décret ramenant à 54 % les droits applicables aux envois postaux relevant de minimis, à compter du 14 mai 2025 à 0 h 01, heure de l’Est.

 

Les droits forfaitaires par envoi postal contenant des marchandises de faible valeur s’élevaient à 100 $ au 2 mai (après les augmentations prévues par les décrets des 8 et 9 avril). Ils sont passés à 200 $ le 1er juin 2025.

 

Le décret supprimant l’exemption de minimis pour tous les pays prévoit de nouveaux taux pour les envois postaux internationaux, comme décrit ici. Droits forfaitaires applicables aux envois postaux :

 

  • 80 $ par article pour les pays dont le taux effectif de droits de douane au titre de l’IEEPA est inférieur à 16 %
  • 160 $ par article pour les pays dont le taux effectif au titre de l’IEEPA est compris entre 16 % et 25 %.
  • 200 $ par article pour les pays dont le taux effectif au titre de l’IEEPA est supérieur à 25 %. 

Comment importer des produits de faible valeur depuis la Chine

Depuis le 2 mai 2025, une nouvelle procédure d’importation s’applique aux envois de produits originaires de Chine et de Hong Kong, y compris aux envois postaux. La déclaration d’importation de type 86 (Entry Type 86) n’est plus acceptée pour les importations de faible valeur en provenance de Chine et de Hong Kong. À l’exception des envois postaux, les déclarations doivent être effectuées dans l’Automated Commercial Environment (ACE) du CBP ; les documents papier ne sont plus acceptés.

 

Ces nouvelles procédures d’importation entraîneront une hausse des coûts et un allongement des délais de livraison.Les déclarants et les importateurs doivent : 

 

  • Déposer la déclaration d’importation formelle ou informelle appropriée 
  • Payez tous les droits, taxes et frais applicables

 

Une déclaration formelle (Entry Type 1) est requise pour les envois d’une valeur supérieure à 2 500 $. 

 

La déclaration simplifiée (Entry Type 11) pourrait désormais être la solution la plus adaptée à la plupart des envois de faible valeur provenant de Chine et de Hong Kong. Elle convient également à certaines marchandises présentant un faible risque, par exemple les produits exemptés de quotas ou de droits compensateurs.  

Exigences applicables à la déclaration simplifiée (Entry Type 11)

La procédure Entry Type 11 est une procédure de déclaration simplifiée, mais elle reste plus contraignante que celle utilisée traditionnellement par de nombreuses entreprises pour les envois bénéficiant de l’exemption de minimis.  

 

La principale obligation consiste à remplir le formulaire CBP 7501 et à le transmettre par voie électronique dans le système ACE. 

 

« Remplir ce formulaire constitue une formalité administrative supplémentaire que beaucoup jugeront contraignante », explique Patrick Frith, directeur principal de la croissance des activités transfrontalières chez Avalara.

 

Informations à fournir pour la procédure Entry Type 11

 

Le formulaire CBP 7501 exige notamment les informations suivantes :

 

  • Informations sur l’importateur et la déclaration d’importation
  • Caractéristiques de l’envoi et modalités de transport
  • Description et classement tarifaire des marchandises, notamment le code à 10 chiffres du tarif douanier harmonisé (HTS) pour chaque article
  • Valeur en douane et calcul des droits (la valeur transactionnelle correspond au prix payé pour les marchandises vendues en vue de leur exportation vers les États-Unis, auquel s’ajoutent, le cas échéant, les frais d’emballage, commissions de vente, redevances, etc.)
  • Déclarations et certifications supplémentaires

 

Les droits de douane estimés doivent être déposés dans les 10 jours suivant la mainlevée des marchandises.

 

Difficultés liées à l’utilisation de la procédure Entry Type 11

 

Déterminer le bon code HTS à 10 chiffres constitue l’une des principales difficultés pour les entreprises qui expédient des marchandises à l’international. Cette étape est pourtant essentielle : si les marchands en ligne, les places de marché, les importateurs, les transporteurs ou les autres responsables de la déclaration simplifiée utilisent un code erroné, un taux de droits de douane incorrect risque d’être appliqué. Cette erreur peut entraîner des retards supplémentaires en douane et/ou des sanctions et amendes.

 

Les entreprises qui bénéficiaient de l’exemption de minimis ne sont pas nécessairement habituées à classer leurs produits au moyen des codes HTS à 10 chiffres. Leurs systèmes ne sont pas toujours configurés pour appliquer les droits de douane à ces envois.

Comment les entreprises peuvent-elles se conformer à l’évolution des règles de minimis ?

« La suspension de l’exemption de minimis pour tous les pays, qui met fin à un seuil de faible valeur sur lequel de nombreuses entreprises s’appuyaient depuis longtemps, marque un tournant majeur dans la politique commerciale américaine », explique Shane Bogdan, directeur des ventes transfrontalières chez Avalara. « Ce n’est plus le moment d’attendre de voir ce qui va se passer. Pour éviter les mauvaises surprises à la frontière et préserver la confiance des consommateurs, les entreprises doivent agir dès maintenant afin de garantir l’exactitude du classement de leurs produits et du calcul des droits de douane. Afficher clairement le coût total rendu, n’est plus un simple avantage : c’est devenu une nécessité concurrentielle pour vendre sur le marché américain. »

 

Pour répondre efficacement à l’évolution des exigences douanières, les entreprises ont tout intérêt à automatiser leur mise en conformité en matière de droits de douane.

 

Avalara Cross-Border calcule en temps réel les droits de douane et les taxes à l’importation, et automatise l’attribution des codes HTS complets à 10 chiffres exigés dans le cadre de la procédure Entry Type 11.

 

Nos clients profitent déjà des avantages de notre technologie.« La gamme de services de conformité Avalara vous aide à suivre l’évolution rapide de la réglementation et à rester serein, avec l’assurance de vous adapter aux changements », explique Craig Reed, directeur général des activités transfrontalières chez Avalara.

 

D’autres modifications des droits de douane sont probables, et il peut être difficile de trouver des informations exactes et à jour.Quoi qu’il arrive, nous sommes à vos côtés pour vous aider à anticiper les changements et à poursuivre votre développement à l’international. Contactez-nous dès aujourd’hui pour en savoir plus.

FAQ

 

L’exemption de minimis permettait d’importer aux États-Unis de nombreuses marchandises d’une valeur maximale de 800 $ en franchise de droits de douane, grâce à une procédure accélérée appelée Entry Type 86. Le seuil de minimis de 800 $ s’appliquait par personne et par jour.

 

Le 2 mai 2025, les États-Unis ont suspendu l’exemption de minimis pour la Chine et Hong Kong. À compter du 29 août 2025, les États-Unis ont suspendu cette exemption pour tous les pays et n’acceptent plus les déclarations de type 86.

 

De nombreux autres pays prévoient des exemptions de minimis, mais la plupart fixent un seuil inférieur à 800 $. En 2016, les États-Unis ont relevé le seuil de minimis de 200 $ à 800 $, ouvrant ainsi la voie à un afflux massif d’envois de faible valeur. 

 

 

 

Le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) a traité plus de 1,36 milliard d’envois relevant de minimis au cours de l’exercice 2024. Face à ce volume et à l’exploitation de cette exemption par des acteurs malveillants pour faire entrer illégalement des marchandises dans le pays, les États-Unis ont décidé de la supprimer.    

 

 

Le Système harmonisé (SH) est un système mondial de classement des produits utilisé dans les procédures d’importation et d’exportation. L’Organisation Mondiale des Douanes (OMD) met à jour le SH tous les cinq ans. La prochaine mise à jour est prévue pour 2027. 

 

Les codes SH sont des codes communs à six chiffres attribués aux produits dans le cadre des importations et des exportations. 

 

Les codes HTS sont des codes étendus à 10 chiffres attribués aux marchandises entrant aux États-Unis. Ils comprennent les six chiffres du code SH, auxquels s’ajoutent quatre chiffres propres aux États-Unis. On les appelle parfois codes HTSUS (Harmonized Tariff Schedule of the United States). 

 

Les codes HS, HTS et HTSUS déterminent les droits de douane applicables aux échanges internationaux. Si vous attribuez un code incorrect à un produit, vous risquez de lui appliquer un taux de droits de douane erroné. Regardez notre webinaire sur les codes SH

 

 

La Chine a instauré différents droits de douane de rétorsion sur les produits américains, cessé d’acheter certains produits agricoles et imposé des contrôles à l’exportation vers les États-Unis de certaines terres rares.

 

 

En réaction aux nouveaux droits de douane américains et à la fin de l’exemption de minimis, les transporteurs ont augmenté leurs frais et/ou suspendu les envois de faible valeur.

 

Le 21 avril, DHL a suspendu la prise en charge et l’expédition des colis destinés aux particuliers américains dans le cadre des ventes B2C, pour les marchandises dont la valeur en douane déclarée dépassait 800 $.Le 28 avril, DHL a repris l’acheminement de ces envois.

 

Depuis le 5 avril, tous les envois DHL vers les États-Unis d’une valeur supérieure à 800 $ nécessitent une déclaration d’importation formelle, contre un seuil de 2 500 $ auparavant. 

 

FedEx a instauré des suppléments tarifaires liés à la demande pour les importations américaines. Du 15 avril au 2 mai, les importations en provenance de Chine, de Hong Kong et des Philippines étaient soumises à un supplément de 45 cents par livre.

 

À compter du 2 mai 2025, FedEx a augmenté les frais d’avance de fonds (également appelés frais de débours ou de traitement des droits de douane) ainsi que les frais de transfert des droits et taxes pour les envois dont la valeur en douane était inférieure ou égale à 800 $.

 

À compter du 13 avril, UPS a appliqué un supplément exceptionnel de 29 cents par livre à tous les envois à destination des États-Unis en provenance de Chine, de Hong Kong et de Macao. Le transporteur précise que ces suppléments peuvent évoluer.

 

Hongkong Post a également réagi à la politique douanière de Donald Trump. Le 16 avril, le gouvernement de Hong Kong a publié un communiqué de presse déclarant :

 

« Hongkong Post ne collectera en aucun cas les prétendus droits de douane pour le compte des États-Unis et suspendra l’acceptation des envois postaux contenant des marchandises à destination des États-Unis. »

 

« Hongkong Post suspend immédiatement (16 avril) l’acceptation des envois postaux par voie terrestre ou maritime contenant des marchandises à destination des États-Unis. »

 

« Hongkong Post suspendra l’acceptation des envois postaux par voie aérienne contenant des marchandises à destination des États-Unis à compter du 27 avril. »

 

Le 14 mai 2025, le South China Morning Post a indiqué que Hongkong Post maintiendrait la suspension de son service d’expédition de colis vers les États-Unis malgré l’accord commercial.

 

Avalara Cross-Border aide votre entreprise à respecter les obligations relatives aux droits et tarifs douaniers transfrontaliers, quelle que soit la fréquence de leurs évolutions.Contactez-nous pour commencer.

 

Pour plus d’informations sur les droits de douane, consultez également :

 

Cet article de blog a été initialement publié en février 2025.

Les taux, les règles et la réglementation relatifs à la taxe de vente évoluent fréquemment. Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Cet article est fourni à titre purement informatif et ne constitue ni un conseil juridique ni un conseil fiscal.
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