Comment gérer les droits de douane entre les États-Unis et la Chine et la fin de l’exemption de minimis

Le 1er novembre 2025, la Maison-Blanche a publié une fiche d’information sur l’accord commercial conclu avec la Chine.Selon ce document, les États-Unis vont :

Réduire de 10 % les droits de douane liés au fentanyl sur les produits chinois à compter du 10 novembre 2025.

Prolonger jusqu’au 10 novembre 2026 la suspension des droits de douane réciproques majorés au titre de l’IEEPA sur les importations chinoises ; le taux actuel de 10 % restera applicable.

Prolonger jusqu’au 10 novembre 2026 certaines exclusions des droits de douane prévus par la section 301, qui devaient expirer le 29 novembre 2025.

Le 30 octobre 2025, les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine en Corée du Sud ont abouti à une situation de statu quo stratégique. Selon les informations disponibles, Pékin suspendra les restrictions sur les exportations de terres rares et Washington ramènera de 20 % à 10 % les droits de douane liés au fentanyl. Les deux pays auraient également convenu de suspendre les nouvelles redevances portuaires imposées aux navires de l’autre pays.

Le 14 octobre 2025, les États-Unis ont instauré de nouvelles redevances portuaires pour certains navires construits en Chine ou appartenant à des propriétaires ou exploitants chinois. La Chine a, de son côté, imposé de nouvelles redevances portuaires aux navires américains.

Le 29 août 2025, la Cour d’appel fédérale des États-Unis a jugé que l‘IEEPA n’autorisait pas le président à imposer les droits de douane de la manière dont il l’avait fait. L’administration a fait appel, et la Cour suprême des États-Unis doit entendre les plaidoiries le 5 novembre 2025.

Le 11 août 2025, la Maison-Blanche a suspendu une augmentation des droits de douane qui devait toucher les importations chinoises le 12 août. Les produits originaires de Chine, de Hong Kong et de Macao restent soumis à des droits de douane réciproques de 10 % jusqu’au 10 novembre 2025, auxquels s’ajoutent les droits de 20 % instaurés plus tôt dans l’année au titre de l’IEEPA et les autres droits de douane américains applicables.

Le 10 juin 2025, la Cour d’appel fédérale des États-Unis a prolongé le sursis temporaire prononcé le 29 mai.

Le 28 mai 2025, les droits de douane fondés sur l’IEEPA ont été contestés en justice. Le Tribunal du commerce international des États-Unis a bloqué ces droits le 28 mai, mais la Cour d’appel fédérale a suspendu cette décision dès le lendemain.

Le 14 mai 2025, les droits de douane réciproques sur les produits chinois ont été temporairement réduits. Le président Trump a suspendu les droits de douane réciproques pendant 90 jours, jusqu’au 12 août, tout en maintenant un taux de base de 10 %, les droits de 20 % liés au fentanyl au titre de l’IEEPA, ainsi que les droits prévus par les sections 301 et 232. Pour certains produits, le taux total des droits de douane est ainsi passé de 245 % à 130 %. Pour la plupart des produits, ce taux avoisine 55 %.

Le 2 mai 2025, l’exemption de minimis a pris fin pour la Chine. Depuis le 2 mai, les importations de faible valeur de produits fabriqués en Chine et à Hong Kong sont soumises à tous les droits de douane applicables.

Le 11 avril 2025, la Maison-Blanche a annoncé des exceptions aux droits de douane réciproques. Conformément aux directives du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP), certains produits mis à la consommation ou sortis d’entrepôt pour mise à la consommation à partir du 5 avril 2025 à 0 h 01 (heure de l’Est) ne sont pas soumis aux droits de douane réciproques.

Les produits concernés comprennent notamment des équipements électroniques tels que les ordinateurs, les semi-conducteurs et les smartphones. Les directives fournissent la liste des codes correspondants du tarif douanier harmonisé des États-Unis (HTSUS). Les importateurs peuvent demander le remboursement des droits acquittés avant l’instauration de cette exclusion.

Le 9 avril 2025, le président Trump a augmenté les droits de douane sur les produits chinois. En vertu de son décret, un taux de 125 % remplace le taux de 84 % annoncé précédemment. Il s’applique également aux produits de Hong Kong et de Macao. Ce taux de 125 % est entré en vigueur le 10 avril 2025 à 0 h 01, heure de l’Est.

Le taux total a ainsi dépassé 145 % pour la plupart des produits chinois. Une fiche d’information de la Maison-Blanche indiquait toutefois que les importations chinoises aux États-Unis étaient soumises à des droits pouvant atteindre 245 %. Un taux de 245 % s’appliquait par exemple aux véhicules électriques et aux seringues.

Certaines exclusions sont prévues. Les droits de douane réciproques ne s’appliquent pas aux produits suivants :

Articles visés par l’article 50 USC 1702(b).

Métaux précieux sous forme de lingots

Cuivre, produits pharmaceutiques, semi-conducteurs et articles en bois d’œuvre

Énergie et certains minéraux non disponibles aux États-Unis

Articles en acier ou en aluminium, automobiles et pièces automobiles déjà soumis aux droits de douane de la section 232, ainsi que tous les articles susceptibles d’y être soumis à l’avenir

Les droits de douane réciproques peuvent faire l’objet d’un remboursement dans le cadre du régime de drawback. Le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) publie des directives actualisées au fur et à mesure.

Le 8 avril 2025, les États-Unis ont relevé les droits de douane réciproques sur les produits chinois de 34 % à 84 %. Le taux de 84 % est entré en vigueur le 9 avril 2025 à 0 h 01, heure de l’Est.

Le 2 avril 2025, le président Trump a invoqué l’IEEPA pour imposer des droits de douane réciproques supplémentaires de 34 % sur les produits chinois à compter du 9 avril 2025. Ce taux de 34 % incluait le nouveau tarif de base de 10 % applicable à tous les pays depuis le 5 avril.

Le 3 mars 2025, les États-Unis ont relevé de 10 % à 20 % les droits de douane liés au fentanyl pour les produits chinois et hongkongais mis à la consommation ou sortis d’entrepôt pour mise à la consommation à partir du 4 mars 2025 à 0 h 01, heure de l’Est.

Le 4 février 2025, les nouveaux droits de douane de 10 % sur les produits chinois sont entrés en vigueur.

Le 1er février, le président Trump a invoqué l’IEEPA pour instaurer, à compter du 4 février, des droits de douane supplémentaires de 10 % sur les importations chinoises, y compris celles de Hong Kong, en plus des droits déjà prévus par la section 301. Le décret ne prévoyait aucun mécanisme de drawback ni aucune procédure d’exclusion annoncée.