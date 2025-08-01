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1er août 2025

Que sont les régimes OSS, MOSS et IOSS ?

Ben Robinson

Les régimes OSS, MOSS et IOSS ont transformé la manière dont les entreprises réalisant des ventes transfrontalières aux consommateurs (B2C) gèrent leurs obligations en matière de TVA. Mais en quoi consistent exactement ces trois dispositifs ? Les comprendre peut vous aider à simplifier votre gestion de la TVA lorsque vous vendez dans différents pays de l’Union européenne (UE).  

Points clés à retenir

  • Le régime OSS permet aux vendeurs établis dans l’UE ou hors de l’UE de déclarer la TVA sur leurs ventes transfrontalières B2C au moyen d’une seule immatriculation.
  • Avec le régime IOSS, la TVA est collectée au moment de la vente, ce qui évite aux clients de devoir régler des frais imprévus à la livraison.
  • Le régime OSS a remplacé le MOSS et étendu son champ d’application aux biens, au-delà des seuls services numériques.
  • Les vendeurs établis hors de l’UE peuvent utiliser les régimes OSS non-UE et IOSS pour éviter de s’immatriculer dans chaque pays de l’UE.

Qu’est-ce que le régime OSS ?

OSS signifie « One-Stop Shop », ou guichet unique. Ce dispositif de simplification permet aux vendeurs de biens et de services B2C au sein de l’UE de facturer, de déclarer et de reverser la TVA sur leurs ventes transfrontalières grâce à une seule immatriculation à la TVA et à une déclaration unique dans l’UE.  

 

Le régime OSS peut faire gagner du temps aux entreprises et réduire leurs coûts administratifs : elles n’ont pas à obtenir un numéro de TVA ni à déposer une déclaration de TVA dans chaque pays où elles vendent. Une seule déclaration OSS, en complément de leur déclaration de TVA nationale habituelle, suffit.

À retenir sur le régime OSS

  • Le régime OSS a remplacé et élargi le champ d’application du mini-guichet unique (MOSS), présenté plus loin.  
  • Le régime OSS comprend deux catégories :
    • OSS UE : destiné aux entreprises établies dans l’UE qui vendent des biens B2C au sein de l’UE, aux entreprises établies hors de l’UE qui disposent d’un entrepôt ou de stocks dans l’UE et vendent des biens à des clients européens, ainsi qu’aux prestataires de services B2C, notamment dans les télécommunications, la radiodiffusion et les services numériques.  
    • OSS non-UE : destiné aux entreprises établies hors de l’UE qui fournissent des services B2C à des clients européens sans disposer de présence physique ni de stocks dans l’UE. Ces entreprises peuvent s’immatriculer au régime OSS non-UE dans un seul pays de l’UE pour déposer des déclarations de TVA trimestrielles. 

Ce qu’il faut retenir

Les entreprises établies hors de l’UE peuvent bénéficier de la procédure de déclaration simplifiée OSS en s’immatriculant d’abord en tant qu’assujetties non établies dans l’UE. Elles peuvent ainsi être enregistrées auprès d’une seule administration fiscale de l’UE et déposer des déclarations OSS trimestrielles, comme les vendeurs européens opérant dans l’e-commerce. 

 

Le régime OSS ne s’applique pas aux biens importés dans l’UE depuis des pays tiers. C’est précisément à cela que sert le régime IOSS.

Qu’est-ce que le régime IOSS ?

IOSS signifie « Import One-Stop Shop », ou guichet unique à l’importation. Ce dispositif a été instauré pour simplifier la gestion de la TVA sur les importations de faible valeur, inférieure à 150 €, en provenance de pays hors UE et destinées à des consommateurs européens. Les vendeurs doivent simplement facturer la TVA à leurs clients au moment de la vente. Ainsi, lorsque le vendeur utilise le régime IOSS, les acheteurs n’ont pas à payer la TVA à l’importation lors du dédouanement.

 

Les marchandises vendues dans le cadre du régime IOSS bénéficient d’un « circuit vert » en douane. Ce dispositif accélère et simplifie leur dédouanement, permettant une livraison plus rapide aux clients. 

 

Les entreprises immatriculées au régime IOSS reçoivent un numéro IOSS. Il s’agit d’un numéro d’identification à la TVA unique, utilisé dans les déclarations en douane pour indiquer que le vendeur a déjà collecté la TVA.

 

Pour utiliser le régime IOSS, l’entreprise qui réalise des ventes à distance de biens provenant de pays hors UE doit s’immatriculer dans l’État membre où elle est établie. Si elle est établie hors de l’UE, elle peut choisir un seul État membre pour son immatriculation. Le choix d’un État membre plutôt qu’un autre ne procure aucun avantage en matière de TVA.

 

Dans le cadre du régime IOSS, l’entreprise doit déposer une seule déclaration de TVA mensuelle auprès de l’État membre dans lequel elle est immatriculée. Cette déclaration doit indiquer :

 

  • La valeur totale des ventes hors TVA à destination de chaque État membre, c’est-à-dire le pays dans lequel le client a reçu les marchandises
  • Le montant de la TVA
  • Le taux de TVA

À retenir sur le régime IOSS

  • La TVA est collectée au moment de la vente et déclarée au moyen d’une seule déclaration IOSS mensuelle. 
  • Les clients n’ont pas à payer de TVA ni de frais de traitement douanier à la livraison. 
  • Le dédouanement est plus rapide. 

Ce qu’il faut retenir

Les places de marché en ligne qui vendent des biens importés peuvent être tenues de collecter et de reverser la TVA pour le compte des vendeurs dans le cadre du régime IOSS. Cette mesure contribue à l’objectif des autorités européennes de réduire la fraude à la TVA.

Qu’est-ce que le régime MOSS ?

MOSS signifie « Mini One-Stop Shop », ou mini-guichet unique. Prédécesseur du régime OSS, le MOSS s’appliquait aux prestations transfrontalières de services numériques B2C dans l’UE, notamment les services de streaming et les logiciels. Le régime OSS a remplacé le MOSS en étendant son champ d’application aux biens physiques et à davantage de catégories de services.

À retenir sur le régime MOSS

  • La plupart des administrations fiscales de l’UE ont automatiquement transféré les immatriculations MOSS vers le régime OSS. 
  • Bien que le régime MOSS britannique ait pris fin, les vendeurs britanniques peuvent toujours utiliser le régime OSS non UE pour respecter leurs obligations de TVA lorsqu’ils vendent des services numériques à des consommateurs européens.

Comment Avalara peut vous aider

Les guichets uniques simplifient la gestion de la TVA pour les vendeurs et facilitent leur développement à l’international. Il est important de déterminer à quel dispositif de simplification votre entreprise peut prétendre. Contactez Avalara pour en savoir plus ou découvrez nos solutions de conformité en matière de TVA et nos solutions IOSS.

FAQ

Les frais IOSS désignent la TVA collectée au moment de la vente sur les biens de faible valeur importés dans l’UE. Grâce au régime IOSS, les vendeurs peuvent facturer la TVA lors du paiement et la déclarer auprès d’un seul État membre de l’UE.

Le régime MOSS permettait de déclarer la TVA sur les services numériques vendus à des consommateurs dans d’autres pays de l’UE. Le régime IOSS sert à déclarer la TVA sur les biens de faible valeur importés dans l’UE depuis des pays tiers.

Le régime IOSS concerne les ventes à distance de biens de faible valeur importés dans l’UE. Le régime OSS permet de déclarer la TVA sur les ventes transfrontalières de biens et de certains services au sein de l’UE.

Les taux, les règles et la réglementation relatifs à la taxe de vente évoluent fréquemment. Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Cet article est fourni à titre purement informatif et ne constitue ni un conseil juridique ni un conseil fiscal.
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