IOSS signifie « Import One-Stop Shop », ou guichet unique à l’importation. Ce dispositif a été instauré pour simplifier la gestion de la TVA sur les importations de faible valeur, inférieure à 150 €, en provenance de pays hors UE et destinées à des consommateurs européens. Les vendeurs doivent simplement facturer la TVA à leurs clients au moment de la vente. Ainsi, lorsque le vendeur utilise le régime IOSS, les acheteurs n’ont pas à payer la TVA à l’importation lors du dédouanement.
Les marchandises vendues dans le cadre du régime IOSS bénéficient d’un « circuit vert » en douane. Ce dispositif accélère et simplifie leur dédouanement, permettant une livraison plus rapide aux clients.
Les entreprises immatriculées au régime IOSS reçoivent un numéro IOSS. Il s’agit d’un numéro d’identification à la TVA unique, utilisé dans les déclarations en douane pour indiquer que le vendeur a déjà collecté la TVA.
Pour utiliser le régime IOSS, l’entreprise qui réalise des ventes à distance de biens provenant de pays hors UE doit s’immatriculer dans l’État membre où elle est établie. Si elle est établie hors de l’UE, elle peut choisir un seul État membre pour son immatriculation. Le choix d’un État membre plutôt qu’un autre ne procure aucun avantage en matière de TVA.
Dans le cadre du régime IOSS, l’entreprise doit déposer une seule déclaration de TVA mensuelle auprès de l’État membre dans lequel elle est immatriculée. Cette déclaration doit indiquer :
- La valeur totale des ventes hors TVA à destination de chaque État membre, c’est-à-dire le pays dans lequel le client a reçu les marchandises
- Le montant de la TVA
- Le taux de TVA