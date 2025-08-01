OSS signifie « One-Stop Shop », ou guichet unique. Ce dispositif de simplification permet aux vendeurs de biens et de services B2C au sein de l’UE de facturer, de déclarer et de reverser la TVA sur leurs ventes transfrontalières grâce à une seule immatriculation à la TVA et à une déclaration unique dans l’UE.

Le régime OSS peut faire gagner du temps aux entreprises et réduire leurs coûts administratifs : elles n’ont pas à obtenir un numéro de TVA ni à déposer une déclaration de TVA dans chaque pays où elles vendent. Une seule déclaration OSS, en complément de leur déclaration de TVA nationale habituelle, suffit.