Comprendre votre nexus (Anglais)

Une autorité fiscale d'un État américain n'avertira pas une entreprise avant qu'un lien économique ne soit établi — elle pourrait ne pas prendre contact avant qu'un montant considérable d'arriérés d'impôts ne soit dû. Les entreprises doivent donc prendre la responsabilité de suivre leurs ventes afin de savoir quand les seuils ont été dépassés et quand elles doivent s'inscrire à la taxe de vente américaine.

Il est possible pour les entreprises d'établir un lien fiscal dans un État sans le savoir, et donc de ne pas reverser les taxes dues. Si vous découvrez que votre entreprise a une obligation fiscale et que vous n'avez jamais enregistré ou versé de taxe de vente américaine, vous pouvez minimiser les risques grâce à un accord de divulgation volontaire (VDA).

Les VDA sont conçus pour encourager la conformité fiscale en réduisant les pénalités pour les impôts non versés. En substance, en échange d'une démarche volontaire et de l'aveu de vos dettes fiscales, les autorités fiscales de l'État peuvent offrir des avantages tels que des pénalités réduites pour non-conformité, ou limiter la période de « regard en arrière » (la durée pendant laquelle un État peut tenir un contribuable responsable d'impôts impayés).

Si vous prenez conscience d'une obligation fiscale que vous n'avez pas remplie, il est avantageux de vous manifester le plus tôt possible et de communiquer volontairement l'information aux autorités fiscales compétentes — si l'autorité fiscale vous contacte avant que vous ne la contactiez, un VDA ne sera plus possible. Sans VDA, vous serez soumis à l'intégralité des pénalités de non-conformité. Bien que celles-ci puissent varier d'un État à l'autre, les pénalités supplémentaires peuvent atteindre 50 % des arriérés d'impôts dus. Des intérêts peuvent également être facturés.

