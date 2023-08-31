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31 août 2023

Comprendre votre nexus (Anglais)

Avalara

Si vous vendez ou cherchez à pénétrer le marché américain, vos obligations en matière de taxe de vente aux États-Unis — ou même savoir quand et où vous en avez — peuvent être difficiles à gérer. Notre prochain webinaire, Nexus : ce que c'est et pourquoi vous devez le connaître, peut vous aider à comprendre les complexités de la taxe de vente américaine et à surmonter vos défis de conformité.  

Nexus : qu'est-ce que c'est et comment est-il déclenché ?

Le « Nexus » désigne le lien entre une entreprise et un État américain qui déclenche l'obligation pour l'entreprise de s'enregistrer, de collecter et de reverser la taxe de vente américaine. Les obligations de Nexus sont le plus souvent déclenchées de deux manières : 

 

  • Un lien physique est établi si votre entreprise a une présence physique dans un État, sous la forme d'un bureau, d'un entrepôt ou d'un centre de distribution, par exemple. La participation à des événements, l'emploi de travailleurs à distance et même la publicité peuvent également établir un lien physique dans certains États. Notre guide Connaître votre Nexus peut vous aider à en savoir plus.
  • Le lien économique peut être établi si une entreprise effectue un certain nombre de transactions ou atteint un certain montant de revenus dans un État — les règles et les seuils varient d'un État à l'autre — même sans présence physique. Cette décision est le résultat de l'affaire South Dakota v. Wayfair, Inc. de 2018 décision de la Cour suprême des États-Unis. 

 

Si vous déclenchez une obligation de vous inscrire à la taxe de vente américaine, il est essentiel de facturer le taux de taxe correct pour la juridiction fiscale concernée. Facturer trop cher à vos clients entraînera probablement de mauvaises expériences client et une perte d'activité, tandis que facturer trop peu pourrait entraîner un audit par les autorités fiscales de l'État. 

Que faire si vous avez établi un lien fiscal sans le savoir

Une autorité fiscale d'un État américain n'avertira pas une entreprise avant qu'un lien économique ne soit établi — elle pourrait ne pas prendre contact avant qu'un montant considérable d'arriérés d'impôts ne soit dû. Les entreprises doivent donc prendre la responsabilité de suivre leurs ventes afin de savoir quand les seuils ont été dépassés et quand elles doivent s'inscrire à la taxe de vente américaine. 

 

Il est possible pour les entreprises d'établir un lien fiscal dans un État sans le savoir, et donc de ne pas reverser les taxes dues. Si vous découvrez que votre entreprise a une obligation fiscale et que vous n'avez jamais enregistré ou versé de taxe de vente américaine, vous pouvez minimiser les risques grâce à un accord de divulgation volontaire (VDA).

 

Les VDA sont conçus pour encourager la conformité fiscale en réduisant les pénalités pour les impôts non versés. En substance, en échange d'une démarche volontaire et de l'aveu de vos dettes fiscales, les autorités fiscales de l'État peuvent offrir des avantages tels que des pénalités réduites pour non-conformité, ou limiter la période de « regard en arrière » (la durée pendant laquelle un État peut tenir un contribuable responsable d'impôts impayés).

 

Si vous prenez conscience d'une obligation fiscale que vous n'avez pas remplie, il est avantageux de vous manifester le plus tôt possible et de communiquer volontairement l'information aux autorités fiscales compétentes — si l'autorité fiscale vous contacte avant que vous ne la contactiez, un VDA ne sera plus possible. Sans VDA, vous serez soumis à l'intégralité des pénalités de non-conformité. Bien que celles-ci puissent varier d'un État à l'autre, les pénalités supplémentaires peuvent atteindre 50 % des arriérés d'impôts dus. Des intérêts peuvent également être facturés.

5 étapes pour gérer avec succès la conformité à la taxe de vente américaine

Les complexités de la taxe de vente américaine peuvent sembler être un obstacle au succès sur le marché américain. Cinq étapes clés pour se conformer et rester conforme à la taxe de vente américaine peuvent vous aider à surmonter ce défi : 

 

  1. Recherche : Recherchez minutieusement les règles fiscales de tout État où vous pourriez établir un nexus.

  2. Enregistrement : Si vous établissez un nexus dans un État, enregistrez-vous rapidement pour la taxe de vente américaine.

  3. Calcul : Une fois enregistré, utilisez un logiciel de calcul de taxes efficace pour appliquer les taux de taxe corrects aux transactions.

  4. Suivi des exonérations : Certaines transactions peuvent être exonérées de taxe de vente ; il est crucial de les suivre et de les enregistrer.

  5. Versement : Versez toujours le montant exact des taxes collectées dans les délais impartis.

 

L'automatisation et les solutions numériques deviennent essentielles pour obtenir et maintenir la conformité fiscale, en particulier sur les marchés où des milliers de taux et de règles varient. Avalara AvaTax peut vous aider à rester à jour avec les exigences des milliers de juridictions fiscales américaines. Il peut également vous aider à identifier les nouvelles obligations fiscales potentielles en vous permettant de visualiser une carte thermique qui suit le volume et l'emplacement de vos ventes.

 

L'évaluation des risques de taxe de vente Avalara est une autre ressource utile pour identifier vos obligations fiscales. Si vous nous fournissez des informations de base sur les activités de votre entreprise, nous pourrons estimer vos obligations en matière de taxe de vente américaine par lieu afin de déterminer où vous avez un nexus actuellement et où des obligations pourraient apparaître à l'avenir.

Découvrez les meilleurs conseils d'Avalara pour la conformité à la taxe de vente américaine

Avec autant de taux et de règles, respecter vos obligations en matière de taxe de vente américaine peut être un véritable défi. Lors de notre prochain webinaire, les experts d'Avalara vous aideront à dissiper les incertitudes et vous montreront tout ce que vous devez savoir sur les obligations en matière de taxe de vente aux États-Unis.

 

Avec les éclairages d'experts de Sacha Wilson et Phani Krishna, directeurs principaux chez Avalara, Nexus : ce que c'est et pourquoi vous devez le savoir, le jeudi 12 octobre 2023 à 11 h 00 BST/15 h 30 IST, peut vous aider à réussir sur le marché américain.  

Les taux, règles et réglementations de la taxe de vente changent fréquemment. Bien que nous espérons que vous trouverez ces informations utiles, ce blog n’a d’autres fins qu’informationnelles et ne constitue pas un conseil juridique ou fiscal.
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