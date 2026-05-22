Si vous soupçonnez l’existence d’un lien fiscal, commencez par déterminer dans quels États les seuils ont été dépassés et à quelles dates.

Il s’agit d’établir un diagnostic. L’objectif est d’obtenir une évaluation documentée et justifiable des risques dans chaque État, afin que les équipes financières puissent décider des mesures à prendre.

Étape 1 : ventiler le chiffre d’affaires américain par État

Commencez par les données de chaque transaction.

Récupérez les données d’au moins 24 mois de ventes aux États-Unis auprès de vos plateformes d’e-commerce, systèmes ERP, places de marché et prestataires de paiement. Ventilez le chiffre d’affaires selon :

L’État de destination

Le canal de vente

Le nombre de transactions

Distinguez dès le départ les ventes réalisées sur les places de marché des ventes directes en ligne. Cette distinction est importante, car les règles de collecte de la taxe par les places de marché peuvent déterminer si celle-ci a déjà été collectée et si les transactions correspondantes entrent dans le calcul des seuils de certains États.

Les entreprises qui vendent déjà aux États-Unis découvrent souvent que leurs systèmes de suivi n’ont jamais été conçus pour fournir des données ventilées par État.

Étape 2 : comparer les résultats à la période de référence de chaque État

L’analyse des seuils doit être menée séparément pour chaque État. Elle doit tenir compte :

Des seuils de chiffre d’affaires

Des seuils de transaction

Des règles relatives à la période de référence

Certains États s’appuient sur l’année civile précédente. D’autres utilisent une période glissante de 12 mois.

L’objectif est d’identifier :

Si le seuil a été franchi

La date du premier dépassement

Si le lien fiscal existe toujours à ce jour

Cette date est essentielle, car elle délimite la période potentielle d’obligations fiscales rétroactives.

Étape 3 : vérifier la collecte de la taxe par les places de marché

Déterminez ensuite dans quels États les places de marché collectaient déjà la taxe. Ceci nécessite d’examiner :

Les rapports de la place de marché Amazon

Les ventes sur Shopify ou les ventes en ligne directes

Les rapports fiscaux des opérateurs de places de marché

Les données déclarées au moyen du formulaire 1099-K

Il est important de comprendre les obligations déclaratives liées au formulaire 1099-K, car les États utilisent de plus en plus les revenus déclarés par les places de marché et les prestataires de paiement pour repérer les vendeurs non immatriculés.

L’essentiel est d’éviter tout double comptage. Les ventes sur les places de marché peuvent :

Entrer dans le calcul des seuils de lien fiscal

Avoir déjà donné lieu à la collecte de la taxe par la place de marché

Entraîner malgré tout une obligation d’immatriculation dans certains États

Il faut donc distinguer clairement les obligations liées aux ventes directes des transactions pour lesquelles la place de marché a collecté la taxe.

Étape 4 : consigner la date de dépassement

Une fois les seuils identifiés, consignez la date exacte à laquelle chacun a été dépassé pour la première fois dans chaque État. Cette date permet de déterminer :

Le début de la période d’obligations fiscales potentielles

Les périodes susceptibles de faire l’objet d’un examen rétroactif

L’admissibilité à une procédure de divulgation volontaire

Le calcul des risques financiers

Sans dates de dépassement documentées, il devient difficile de justifier la démarche de régularisation.

Il ne s’agit pas d’atteindre une précision absolue. L’objectif est de disposer d’une chronologie claire et étayée, sur laquelle les responsables financiers pourront s’appuyer pour prendre leurs décisions en toute confiance.