Quels États américains n’appliquent pas de taxe de vente ?

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Juridiction
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Taux général de la taxe de vente
Du 1er avril au 30 septembre
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Taux général de la taxe de vente
Du 1er octobre au 31 mars
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Ville de Craig
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7 %
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6 %
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Ville de Ketchikan
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5,5 %*
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3 %*
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Excursion Inlet
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4,5 %
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2,5 %
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Haines Borough Township
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7 %
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4,5 %
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Haines Rural
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5 %
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3 %
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Seldovia
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6,5 %*
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2 %*
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Sitka
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6 %
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5 %
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Skagway
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5 %
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3 %
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*Hors taxes applicables du borough
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*Hors taxes applicables du borough
Les États sans taxe de vente sont souvent considérés comme fiscalement avantageux, mais cette taxe n’est qu’un élément parmi d’autres. La charge fiscale globale dépend de l’ensemble des impôts et taxes prélevés par les administrations étatiques et locales, notamment les droits d’accise, l’impôt sur le revenu et les impôts fonciers.
L’Alaska, le Delaware, le Montana, le New Hampshire et l’Oregon n’appliquent aucune taxe de vente générale, même si l’Alaska autorise des taxes de vente locales. En janvier 2026, l’Alaska, Hawaï, le Maine, le Wyoming et le Wisconsin étaient les États affichant les taux combinés moyens de taxe de vente les plus faibles.
Aucun État américain n’est totalement exempt d’impôts fonciers. Toutefois, les biens meubles corporels bénéficient d’une large exonération de l’impôt sur les biens personnels au Delaware, à Hawaï, dans l’Illinois, l’Iowa, le Minnesota, le New Hampshire, le New Jersey, le Nouveau-Mexique, l’État de New York, le Dakota du Nord, l’Ohio, la Pennsylvanie, le Dakota du Sud et le Wisconsin.
Le Mississippi affiche l’un des taux de taxe étatique sur les produits alimentaires les plus élevés (5 % au 15 mars 2026). Les taux cumulés des taxes étatiques et locales sur les produits alimentaires peuvent également être élevés en Alabama, au Missouri et au Tennessee.