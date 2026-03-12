Quels États américains n’appliquent pas de taxe de vente ?

Les États sans taxe de vente ont réagi différemment à l’arrêt Wayfair, aux règles sur le lien économique et aux obligations relatives à la taxe de vente sur les achats en ligne. L’Alaska et le New Hampshire ont adopté les positions les plus opposées.

Environ la moitié des localités d’Alaska qui appliquent une taxe de vente locale ont adopté des règles relatives au lien économique. Créée en 2019, l’Alaska Remote Seller Sales Tax Commission (ARSSTC) administre la taxe de vente sur les ventes à distance pour ces collectivités locales. Aujourd’hui, plus de 50 juridictions sont membres de l’ARSSTC et taxent les ventes à distance.

Comme un nombre croissant d’autres États, l’Alaska a supprimé son seuil de 200 transactions. Depuis le 1er janvier 2025, le seuil de lien économique pour l’Alaska est fixé à 100 000 $ de ventes brutes réalisées dans l’État au cours de l’année civile en cours ou précédente.

Sur la question de la taxe de vente sur les achats en ligne, les positions du New Hampshire et de l’Alaska sont aussi éloignées que ces deux États le sont géographiquement. Après l’arrêt Wayfair de 2018, l’ancien gouverneur du New Hampshire, Chris Sununu, s’est fermement opposé à la taxe de vente sur les achats en ligne, sans toutefois parvenir à empêcher d’autres États d’imposer des obligations de collecte aux entreprises de son État, surnommé le « Granite State ».

La sénatrice du New Hampshire Maggie Hassan mène toutefois une initiative au Congrès visant à alléger les obligations de collecte de la taxe de vente à distance pour les petites entreprises. Reste à voir si cette initiative aboutira, et sous quelle forme.

Les autres États sans taxe de vente ont adopté une approche plus mesurée. À un moment ou à un autre, les administrations fiscales de chacun de ces États ont reconnu l’existence du lien économique et/ou recommandé aux contribuables de respecter les règles applicables à la taxe de vente sur les achats en ligne.