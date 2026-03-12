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12 mars 2026

Quels États américains n’appliquent pas de taxe de vente ?

Gail Cole

Cet article, initialement publié en septembre 2022, a été vérifié et actualisé en mars 2026.

 

Quelques États américains n’appliquent pas de taxe de vente. Leurs habitants font peut-être des envieux dans les États voisins. Mais les entreprises implantées dans ces États auraient tort de négliger la taxe de vente : elles peuvent être tenues de la collecter et de la reverser dans d’autres États.

Points clés à retenir

  • Cinq États n’appliquent aucune taxe de vente à l’échelle de l’État : le New Hampshire, l’Oregon, le Montana, l’Alaska et le Delaware. On les appelle parfois les États « NOMAD ».
  • Les entreprises établies dans les États NOMAD peuvent créer un lien fiscal avec d’autres États et être tenues d’y collecter la taxe de vente.
  • Certains États sans taxe de vente à l’échelle de l’État appliquent néanmoins des taxes locales. Par exemple, l’Alaska autorise les taxes de vente locales, le Montana permet à certaines localités touristiques de prélever une taxe spécifique et l’Oregon applique des taxes locales sur l’hébergement.

Qu’est-ce que la taxe de vente ?

La taxe de vente est une taxe qui s’applique à l’échange, à la vente ou au transfert de biens et de services. Elle est généralement ajoutée au prix de vente au détail, collectée par le détaillant au moment du paiement et supportée par le consommateur. Les détaillants doivent verser la taxe de vente à l’administration fiscale compétente et déposer les déclarations correspondantes. 

 

La majorité des États ont des taxes de vente à la fois étatiques et locales. Sept États appliquent une taxe de vente à l’échelle de l’État, mais aucune taxe de vente locale.

Quels États n’appliquent pas de taxe de vente ?

Cinq États n’appliquent aucune taxe de vente à l’échelle de l’État :

 

  • L’Alaska
  • Le Delaware
  • Le Montana
  • Le New Hampshire
  • L’Oregon

 

Ces États sont parfois désignés par l’acronyme « NOMAD » (« N » pour New Hampshire, « O » pour Oregon, etc.)

 

Certains États sans taxe de vente sont considérés comme fiscalement avantageux. Dans son classement 2026 de la compétitivité fiscale des États (State Tax Competitiveness Index), la Tax Foundation a attribué de bonnes notes à trois États sans taxe de vente. Le New Hampshire, l’Alaska et le Montana se classent respectivement aux troisième, quatrième et sixième places. Le Delaware arrive à la 24e place et l’Oregon à la 35e.

Comprendre les taxes applicables dans les États sans taxe de vente

Les cinq États sans taxe de vente à l’échelle de l’État prélèvent néanmoins des taxes sur certaines transactions. L’Alaska et le Montana autorisent notamment certaines taxes locales, tandis que le Delaware applique une taxe sur les recettes brutes. 

 

Ces cinq États prélèvent également des droits d’accise. Les droits d’accise ressemblent à la taxe de vente, mais ils concernent des produits spécifiques, comme l’alcool, les cigarettes et l’essence. De plus, ils sont généralement calculés en fonction du nombre d’unités ou du volume vendu, plutôt qu’en pourcentage du prix de détail.

L’Alaska applique des taxes de vente locales

Plus de 100 municipalités ou « boroughs » d’Alaska prélèvent des taxes de vente locales sur certains biens et services. Les taux varient selon les localités et peuvent atteindre 7,5 %, mais le taux combiné moyen de la taxe de vente dans l’État est actuellement de 1,82 %. C’est l’une des raisons pour lesquelles la Tax Foundation considère l’Alaska comme un État fiscalement avantageux.

 

Plusieurs collectivités de cet État, surnommé « la dernière frontière », appliquent des taux saisonniers afin de profiter de l’afflux de touristes (ou de récompenser les habitants qui affrontent les longs et sombres hivers de l’Alaska). Dans ces localités, les taux augmentent pendant les mois d’été.

Juridiction

Taux général de la taxe de vente

Du 1er avril au 30 septembre

Taux général de la taxe de vente

Du 1er octobre au 31 mars

Ville de Craig

7 %

6 %

Ville de Ketchikan

5,5 %*

3 %*

Excursion Inlet

4,5 %

2,5 %

Haines Borough Township

7 %

4,5 %

Haines Rural

5 %

3 %

Seldovia

6,5 %*

2 %*

Sitka

6 %

5 %

Skagway

5 %

3 %

 

*Hors taxes applicables du borough

*Hors taxes applicables du borough

 

 

À Pelican, le taux est de 6 % de mai à septembre et de 4 % d’octobre à avril. Nome appliquait auparavant un taux saisonnier, mais l’a supprimé en 2022.

 

Le gouverneur Mike Dunleavy appelle le Parlement de l’Alaska à instaurer, à compter du 1er janvier 2027, une taxe de vente à l’échelle de l’État assortie de taux saisonniers : 2 % d’octobre à mars et 4 % d’avril à septembre. En savoir plus sur la proposition de taxe de vente de l’Alaska.

Le Delaware applique une taxe sur les recettes brutes

Le Delaware prélève une taxe sur le montant total des recettes brutes des entreprises. Cette taxe est due par le vendeur de biens ou de services, et non par le consommateur.L’État n’autorise aucune déduction au titre du coût des biens ou des actifs vendus, des matières premières ou de la main-d’œuvre, des intérêts, des remises accordées, des frais de livraison, des impôts étatiques ou fédéraux, ni d’aucune autre dépense.

 

Les taux de cette taxe varient selon l’activité de l’entreprise et s’échelonnent actuellement de 0,0945 % à 1,9914 %. Le taux variable applicable aux produits pétroliers peut être encore plus élevé. 

Le Montana autorise des taxes touristiques et d’autres taxes locales facultatives

Certaines localités du Montana peuvent instaurer une taxe touristique ou une autre taxe locale facultative pour financer les services de transport et l’amélioration des infrastructures de transport. Ces taxes ne sont autorisées que dans les localités de moins de 5 500 habitants qui répondent à certains critères liés à leur activité touristique. 

 

La taxe touristique est une taxe de vente locale facultative appliquée à la valeur au détail des biens et services vendus par certaines entreprises, notamment les établissements d’hébergement et les campings, les restaurants et les installations de loisirs touristiques comme les stations de ski. Les produits de luxe sont généralement soumis eux aussi à cette taxe. 

 

Parmi les localités du Montana qui appliquent une taxe touristique locale figurent :

 

  • Big Sky : 4 % de la valeur au détail des produits de luxe et des biens ou services vendus aux touristes et aux visiteurs de passage (même si les habitants peuvent également les acheter) ; Les produits de première nécessité ne sont pas destinés à être taxés.

  • Red Lodge : 4 % de la valeur au détail de tous les biens et services vendus, à l’exception de ceux destinés à la revente.

  • West Yellowstone : 4 % sur les produits de luxe vendus dans les limites de la ville.

  • Whitefish : 3 % sur la vente au détail de boissons alcoolisées, de prestations d’hébergement, de repas au restaurant et de plats préparés, de biens et services proposés dans les stations de ski, ainsi que de certains produits de luxe définis par la réglementation.

 

Comme en Alaska, des propositions d’instauration d’une taxe de vente à l’échelle de l’État ressurgissent périodiquement au Montana. Mais selon le Montana Budget and Policy Center, la majorité des électeurs du Montana ne souhaitent pas de taxe de vente à l’échelle de l’État.

Le New Hampshire applique une taxe sur les repas et l’hébergement

Le New Hampshire prélève une taxe sur les repas et les chambres (locations) auprès des clients des restaurants, des hôtels et d’autres établissements proposant des nuitées dans l’État. Cette taxe s’applique aux chambres et aux repas coûtant au moins 36 cents, ainsi qu’aux locations de voitures. 

 

À l’instar d’une taxe de vente générale à l’échelle de l’État, elle est supportée par le client, mais collectée et reversée par l’exploitant.

L’Oregon taxe les véhicules à roues

Bien que l’Oregon n’applique aucune taxe de vente générale à l’échelle de l’État, il prélève un droit d’accise sur les vélos qui ressemble beaucoup à une taxe de vente. Les détaillants doivent collecter ce droit d’accise forfaitaire de 15 $ sur les vélos au moment de la vente. 

 

L’Oregon applique également des taxes sur les véhicules.

Pourquoi les entreprises établies dans des États sans taxe de vente peuvent devoir la collecter dans d’autres États

Même si votre entreprise est implantée dans un État sans taxe de vente, vous pouvez être tenu de collecter et de reverser cette taxe si vous avez un lien fiscal avec d’autres États.

 

Le lien fiscal au titre de la taxe de vente désigne le rattachement d’une entreprise à une juridiction fiscale qui l’oblige à collecter cette taxe. Par exemple, si un détaillant établi dans l’Illinois possède un lien fiscal avec le Texas, il doit s’immatriculer aux fins de la taxe de vente au Texas, puis collecter et reverser toutes les taxes de vente et d’utilisation applicables dans cet État. 

 

Les entreprises établies en Alaska, au Delaware, au Montana, dans le New Hampshire et en Oregon peuvent créer un lien fiscal avec d’autres États. Il est donc essentiel que les entreprises des États NOMAD connaissent les règles relatives au lien fiscal au titre de la taxe de vente et suivent leur évolution. 

 

Une entreprise peut créer un lien fiscal avec un État de plusieurs façons :

 

  • Présence physique dans un État (lien fiscal lié à la présence physique)

  • Activité économique dans l’État (lien économique)

  • Recommandations de clients provenant de l’État (lien fiscal par recommandation en ligne, ou « click-through nexus »)

  • Liens avec des sociétés affiliées dans l’État (lien fiscal par affiliation)

 

Les règles relatives au lien physique et au lien économique étant les plus répandues, nous nous concentrerons sur ces deux catégories.

Lien lié à la présence physique

La présence physique est l’un des moyens les plus courants pour une entreprise de créer un lien fiscal au titre de la taxe de vente dans un État. Ce lien peut apparaître dans des situations inattendues : livraison de marchandises dans un État avec ses propres véhicules, présence de salariés sur place (permanente ou temporaire) ou stockage de marchandises dans l’État. Dans certains États, la simple participation à un salon professionnel peut créer un lien fiscal au titre de la taxe de vente.

 

Avant l’arrêt de la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire South Dakota c. Wayfair, Inc. (21 juin 2018), les États n’étaient pas autorisés à imposer les entreprises qui n’avaient aucun rattachement physique avec leur territoire. L’arrêt Wayfair a permis aux États d’imposer les vendeurs à distance, en plus des entreprises ayant un lien lié à la présence physique.

Lien économique

Tous les États qui appliquent une taxe de vente à l’échelle de l’État disposent désormais d’une législation sur le lien économique au titre de cette taxe, tout comme Porto Rico et Washington, D.C. Plus de 50 juridictions locales d’Alaska appliquent également des règles relatives au lien économique.

 

Toutes les lois sur le lien économique prévoient une exception pour les entreprises dont les ventes restent inférieures à un certain seuil. De manière générale, il existe six seuils différents de lien économique aux États-Unis :

 

  • 100 000 $
  • 100 000 $ ou 200 transactions
  • 100 000 $ et 200 transactions 
  • 250 000 $
  • 500 000 $
  • 500 000 $ et 100 transactions

 

Pour connaître les règles propres à chaque État, consultez notre guide des lois sur le lien économique, État par État.

La taxe de vente sur les achats en ligne dans les États NOMAD

Les États sans taxe de vente ont réagi différemment à l’arrêt Wayfair, aux règles sur le lien économique et aux obligations relatives à la taxe de vente sur les achats en ligne. L’Alaska et le New Hampshire ont adopté les positions les plus opposées.

 

Environ la moitié des localités d’Alaska qui appliquent une taxe de vente locale ont adopté des règles relatives au lien économique. Créée en 2019, l’Alaska Remote Seller Sales Tax Commission (ARSSTC) administre la taxe de vente sur les ventes à distance pour ces collectivités locales. Aujourd’hui, plus de 50 juridictions sont membres de l’ARSSTC et taxent les ventes à distance.

 

Comme un nombre croissant d’autres États, l’Alaska a supprimé son seuil de 200 transactions. Depuis le 1er janvier 2025, le seuil de lien économique pour l’Alaska est fixé à 100 000 $ de ventes brutes réalisées dans l’État au cours de l’année civile en cours ou précédente.

 

Sur la question de la taxe de vente sur les achats en ligne, les positions du New Hampshire et de l’Alaska sont aussi éloignées que ces deux États le sont géographiquement. Après l’arrêt Wayfair de 2018, l’ancien gouverneur du New Hampshire, Chris Sununu, s’est fermement opposé à la taxe de vente sur les achats en ligne, sans toutefois parvenir à empêcher d’autres États d’imposer des obligations de collecte aux entreprises de son État, surnommé le « Granite State ».

 

La sénatrice du New Hampshire Maggie Hassan mène toutefois une initiative au Congrès visant à alléger les obligations de collecte de la taxe de vente à distance pour les petites entreprises. Reste à voir si cette initiative aboutira, et sous quelle forme.

 

Les autres États sans taxe de vente ont adopté une approche plus mesurée. À un moment ou à un autre, les administrations fiscales de chacun de ces États ont reconnu l’existence du lien économique et/ou recommandé aux contribuables de respecter les règles applicables à la taxe de vente sur les achats en ligne.

En résumé

Si votre entreprise est établie dans un État sans taxe de vente et vend des produits dans un ou plusieurs États qui appliquent cette taxe, vous devez rester vigilant quant à vos obligations fiscales. Vous n’êtes pas nécessairement tenu de collecter la taxe de vente dans les États où se trouvent vos clients. Mais vous pourriez tout aussi bien y être obligé.

 

Notre évaluation gratuite des risques liés au lien économique peut vous aider à déterminer dans quels États votre entreprise risque le plus de créer un lien fiscal au titre de la taxe de vente.

FAQ sur les États sans taxe de vente

Les États sans taxe de vente sont souvent considérés comme fiscalement avantageux, mais cette taxe n’est qu’un élément parmi d’autres. La charge fiscale globale dépend de l’ensemble des impôts et taxes prélevés par les administrations étatiques et locales, notamment les droits d’accise, l’impôt sur le revenu et les impôts fonciers.

L’Alaska, le Delaware, le Montana, le New Hampshire et l’Oregon n’appliquent aucune taxe de vente générale, même si l’Alaska autorise des taxes de vente locales. En janvier 2026, l’Alaska, Hawaï, le Maine, le Wyoming et le Wisconsin étaient les États affichant les taux combinés moyens de taxe de vente les plus faibles.

Aucun État américain n’est totalement exempt d’impôts fonciers. Toutefois, les biens meubles corporels bénéficient d’une large exonération de l’impôt sur les biens personnels au Delaware, à Hawaï, dans l’Illinois, l’Iowa, le Minnesota, le New Hampshire, le New Jersey, le Nouveau-Mexique, l’État de New York, le Dakota du Nord, l’Ohio, la Pennsylvanie, le Dakota du Sud et le Wisconsin.

Le Mississippi affiche l’un des taux de taxe étatique sur les produits alimentaires les plus élevés (5 % au 15 mars 2026). Les taux cumulés des taxes étatiques et locales sur les produits alimentaires peuvent également être élevés en Alabama, au Missouri et au Tennessee.

Les taux, les règles et la réglementation relatifs à la taxe de vente évoluent fréquemment. Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Cet article est fourni à titre purement informatif et ne constitue ni un conseil juridique ni un conseil fiscal.
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