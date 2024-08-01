Non. Il n’existe pas de taux de taxe de vente unique aux États-Unis. Les taux sont fixés par chaque État et chaque juridiction locale et varient considérablement selon le lieu.
Non. La TVA s’applique tout au long de la chaîne d’approvisionnement, tandis que la taxe de vente américaine n’est prélevée qu’au moment de la vente au consommateur final.
La taxe de vente est un impôt sur la consommation prélevé sur les achats. Les consommateurs la paient au moment de l’achat, puis les entreprises la reversent à l’administration fiscale compétente.