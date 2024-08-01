Aux États-Unis, aucune réglementation fédérale ne régit la taxe de vente et il n’existe pas de taxe de vente fédérale de base. Chaque État définit ses propres règles et sa propre taxe de vente. Les villes et les comtés peuvent également prélever des taxes de vente locales.

Le pays compte ainsi plus de 12 000 juridictions fiscales compétentes en matière de taxes de vente et d’utilisation, chacune pouvant fixer ses propres taux. Et les taux peuvent évoluer fréquemment. Dans ces conditions, comprendre les subtilités de la taxe de vente américaine et respecter les obligations qui en découlent représente un défi de taille pour les entreprises qui vendent aux États-Unis ou envisagent de s’y implanter.

Selon une enquête réalisée en 2023 auprès d’entreprises britanniques, 62 % de leurs dirigeants ont renoncé à leurs projets d’expansion en raison de la complexité de la taxe de vente américaine et des coûts de mise en conformité. Les États-Unis restent pourtant un marché lucratif. Pour profiter de ses débouchés, il est indispensable de surmonter les difficultés liées à la taxe de vente américaine. Et c’est possible.Mais comment ? Tout commence par une bonne compréhension de cette taxe et de son fonctionnement.