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1er août 2024

Qu’est-ce que la taxe de vente aux États-Unis ?

Ben Robinson

Aux États-Unis, aucune réglementation fédérale ne régit la taxe de vente et il n’existe pas de taxe de vente fédérale de base. Chaque État définit ses propres règles et sa propre taxe de vente. Les villes et les comtés peuvent également prélever des taxes de vente locales.

 

Le pays compte ainsi plus de 12 000 juridictions fiscales compétentes en matière de taxes de vente et d’utilisation, chacune pouvant fixer ses propres taux. Et les taux peuvent évoluer fréquemment. Dans ces conditions, comprendre les subtilités de la taxe de vente américaine et respecter les obligations qui en découlent représente un défi de taille pour les entreprises qui vendent aux États-Unis ou envisagent de s’y implanter.

 

Selon une enquête réalisée en 2023 auprès d’entreprises britanniques, 62 % de leurs dirigeants ont renoncé à leurs projets d’expansion en raison de la complexité de la taxe de vente américaine et des coûts de mise en conformité. Les États-Unis restent pourtant un marché lucratif. Pour profiter de ses débouchés, il est indispensable de surmonter les difficultés liées à la taxe de vente américaine. Et c’est possible.Mais comment ? Tout commence par une bonne compréhension de cette taxe et de son fonctionnement.

Points clés à retenir

  • La taxe de vente est un impôt sur la consommation appliqué lors de la vente au consommateur final. Contrairement à la TVA, elle n’est pas prélevée à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement. 
  • Les entreprises peuvent être tenues de s’immatriculer à la taxe de vente lorsqu’elles franchissent les seuils fixés par un État : c’est la notion de lien économique. 
  • Suivre les liens fiscaux, comprendre les différents seuils et gérer la conformité dans plusieurs États peut être complexe. L’automatisation constitue donc un atout précieux pour les entreprises en croissance. 

Mais qu’est-ce que la taxe de vente, exactement ?

La taxe de vente américaine est un impôt sur la consommation qui s’applique à la vente de la plupart des biens et services, mais pas de tous. Pour comprendre son fonctionnement aux États-Unis, il faut savoir qu’elle est généralement collectée au moment de la vente, calculée en pourcentage du prix d’achat ou du montant facturé pour le service, et payée par le consommateur. Elle peut s’appliquer aussi bien aux biens corporels qu’aux services immatériels. Il ne s’agit pas d’un impôt sur le revenu.

 

La taxe de vente américaine est prélevée par les États et les collectivités locales : il n’existe aucun taux unique applicable à l’ensemble du pays. Chaque État qui prélève une taxe de vente (certains n’en appliquent pas) fixe ses propres taux et règles. Les taux peuvent aussi varier au sein d’un même État, puisque les comtés et les villes peuvent également établir les leurs. Ils diffèrent donc parfois considérablement d’un État ou d’une juridiction locale à l’autre. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles la conformité à la taxe de vente américaine est si complexe : suivre et calculer manuellement un très grand nombre de taux est complexe, chronophage et, il faut bien l’avouer, fastidieux. 

 

Chaque État américain définit ses propres seuils de déclenchement des obligations de taxe de vente pour les entreprises. Certains retiennent un montant de chiffre d’affaires, tandis que d’autres se fondent sur le nombre de transactions réalisées.  

La taxe de vente est-elle identique à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ?

Bien qu’il s’agisse dans les deux cas d’impôts indirects, la taxe de vente américaine diffère de la TVA. La taxe de vente américaine est prélevée lors de la vente au consommateur final. La TVA, quant à elle, s’applique à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement. Les taux de TVA sont généralement fixés au niveau national, sans variation locale entre les différentes régions d’un pays. Ils sont aussi relativement stables et changent beaucoup moins souvent que ceux de la taxe de vente américaine.

Quels États américains appliquent les taux de taxe de vente les plus élevés et les plus faibles ?

La Californie affiche actuellement le taux de taxe de vente le plus élevé, à 7,25 %. L’Indiana, le Mississippi, le Rhode Island et le Tennessee suivent de près, avec un taux de 7 %. 

 

Parmi les États où les taux sont les plus faibles figurent l’Alabama (4 %), le Colorado (2,9 %), la Géorgie (4 %), Hawaï (4 %), la Louisiane (4,45 %), le Missouri (4,23 %), l’État de New York (4 %), la Caroline du Nord (4,75 %), l’Oklahoma (4,5 %), le Dakota du Sud (4,5 %) et le Wyoming (4 %).

 

Certains États, à savoir l’Alaska, le Delaware, le Montana, le New Hampshire et l’Oregon, ne prélèvent aucune taxe de vente à l’échelle de l’État. Les comtés et les villes de ces États peuvent toutefois appliquer leurs propres règles en matière de taxes de vente locales.

À quoi sert la taxe de vente américaine ?

Les recettes fiscales collectées par les autorités servent généralement à financer divers services publics locaux et régionaux : écoles, soins de santé, transports publics ou encore projets d’infrastructure. Elles peuvent également financer des parcs, des espaces de loisirs et des projets de développement local.  

Comment fonctionne la taxe de vente ?

Prenons un exemple concret pour illustrer le fonctionnement de la taxe de vente américaine, calculée en pourcentage du prix de vente d’un article.Même si les taux varient selon les juridictions, supposons qu’il soit de 10 %. 

 

Une personne qui achète une chemise à 100 $ dans un magasin de cette juridiction paiera 10 % de taxe en plus du prix de vente, soit 110 $ au total à la caisse. Le détaillant doit déclarer et reverser les 10 $ à l’administration fiscale compétente. 

 

Bien que la taxe de vente américaine soit collectée par le vendeur, toutes les entreprises ne sont pas tenues de la percevoir. Il existe des exonérations, notamment pour les organismes à but non lucratif et les associations caritatives.Et les exonérations ne concernent pas seulement certaines catégories d’organisations : certains produits, notamment des articles médicaux ou agricoles, peuvent aussi en bénéficier. Comme pour les taux de taxe de vente américaine, les règles et conditions d’exonération varient d’un État à l’autre.

Comment une entreprise étrangère peut-elle être soumise à la taxe de vente américaine ?

Une entreprise n’a pas besoin d’être établie aux États-Unis, ni même d’y avoir une présence physique, comme un entrepôt ou un centre de distribution, pour être redevable de la taxe de vente américaine. 

 

Depuis l’arrêt historique rendu en 2018 par la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire South Dakota v. Wayfair, un lien fiscal, c’est-à-dire un rattachement commercial entre une entreprise et un État américain, peut être établi à distance. Ainsi, une entreprise située à Bruges, Berlin ou Birmingham qui vend aux États-Unis peut devoir acquitter le même montant de taxe de vente américaine qu’une entreprise établie à New York ou au Texas.  

Quelle est la différence entre la taxe de vente et la taxe d’utilisation ?

Si une entreprise établie au Royaume-Uni ou en Europe n’a pas de lien fiscal avec un État, par exemple parce qu’elle n’a pas franchi le seuil applicable, et ne collecte donc pas la taxe de vente américaine, le consommateur devient redevable de la taxe d’utilisateur consommateur correspondante. Celle-ci est due lorsqu’aucune taxe de vente américaine n’a été payée sur une transaction imposable.

Mon entreprise a établi un lien fiscal avec un État américain. Quelle est la prochaine étape ?

Si vous découvrez que votre entreprise a établi un lien fiscal avec un ou plusieurs États américains, vous devrez vous immatriculer à la taxe de vente auprès des administrations fiscales concernées.Comme les taux, les règles et les seuils, les procédures d’immatriculation peuvent varier d’un État à l’autre. Notre évaluation des risques liés à la taxe de vente peut vous aider à déterminer les États dans lesquels vous avez un lien fiscal.

 

Une fois les formalités d’immatriculation accomplies, vous pourrez commencer à calculer et à collecter la taxe de vente américaine. Vous devrez déposer des déclarations selon la fréquence imposée par les autorités compétentes. Vous devrez également gérer les exonérations, ce qui peut nécessiter de demander, de valider et de conserver des certificats d’exonération.

Avalara peut vous aider

Maîtriser les obligations de conformité liées à la taxe de vente américaine peut être particulièrement difficile. Suivre manuellement les taxes de vente des États et des collectivités locales peut devenir presque impossible, surtout lorsque votre entreprise se développe ou diversifie son offre de produits et services. La gestion de milliers d’exonérations potentielles ne fait qu’ajouter à la complexité. L’expertise et les connaissances d’Avalara peuvent vous aider à simplifier le processus.

Qu’est-ce que la taxe de vente aux États-Unis ? FAQ

Non. Il n’existe pas de taux de taxe de vente unique aux États-Unis. Les taux sont fixés par chaque État et chaque juridiction locale et varient considérablement selon le lieu.

Non. La TVA s’applique tout au long de la chaîne d’approvisionnement, tandis que la taxe de vente américaine n’est prélevée qu’au moment de la vente au consommateur final.

La taxe de vente est un impôt sur la consommation prélevé sur les achats. Les consommateurs la paient au moment de l’achat, puis les entreprises la reversent à l’administration fiscale compétente.

Les taux, les règles et la réglementation relatifs à la taxe de vente évoluent fréquemment. Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Cet article est fourni à titre purement informatif et ne constitue ni un conseil juridique ni un conseil fiscal.
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