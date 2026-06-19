Qu’est-ce que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ?

Les règles de TVA varient selon les pays, et certains prévoient un seuil d’immatriculation. Selon la nature de votre activité dans un pays donné, vous pouvez être tenu de vous immatriculer à la TVA. Cette démarche vous permet d’obtenir un numéro de TVA unique, qui indique votre statut fiscal (assujetti ou exonéré), permet d’identifier le lieu d’imposition et atteste votre immatriculation. Ce numéro, également appelé numéro d’identification à la TVA ou numéro d’immatriculation à la TVA, figure généralement sur les factures.

Une entreprise doit généralement s’immatriculer pour collecter et reverser la TVA dans les pays où elle :

Possède un établissement stable ;

Atteint le seuil d’assujettissement à la TVA ; ou

Exerce certaines activités.

Établissement stable

Vous devez généralement vous immatriculer à la TVA et obtenir un numéro de TVA si vous possédez un établissement stable dans un pays appliquant la TVA. Il peut s’agir d’un lieu d’activité fixe ou de celui d’une personne agissant pour votre compte. La présence de salariés dans le pays peut également créer des obligations en matière de TVA.

Seuil d’immatriculation

Dans de nombreux pays, les entreprises non résidentes doivent s’immatriculer à la TVA lorsque leur activité dépasse un certain montant. Au Royaume-Uni, vous devez vous immatriculer à la TVA si votre chiffre d’affaires taxable à la TVA dépasse 90 000 £, mais vous pouvez également le faire volontairement à tout moment.

Les seuils de TVA varient selon les pays et peuvent évoluer. Au Royaume-Uni, le seuil d’immatriculation à la TVA est passé de 85 000 £ à 90 000 £ le 1er avril 2024.

Activités particulières

Certaines activités, comme l’organisation d’un congrès dans un pays, peuvent entraîner des obligations en matière de TVA (ou de GST) pour une entreprise non résidente.

Si votre entreprise est soumise à l’obligation de déclarer la TVA, vous devez généralement vous immatriculer avant de commencer à exercer dans le pays. L’immatriculation doit intervenir avant la collecte et le paiement de la TVA.

L’Union européenne propose des procédures simplifiées d’immatriculation et de déclaration de TVA : le guichet unique (OSS) et le guichet unique à l’importation (IOSS).