Qu’est-ce que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ?

Les Américains ne paient pas de TVA aux États-Unis, car ce pays n’applique pas de taxe sur la valeur ajoutée. Cependant, les Américains paient la TVA lorsqu’ils voyagent dans des pays où cette taxe est en vigueur.
La TVA est un impôt sur la consommation prélevé sur la valeur ajoutée à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement. Les entreprises collectent la TVA auprès de leurs clients et la reversent aux autorités fiscales. Elles peuvent déduire la TVA acquittée sur leurs achats professionnels.
Aux États-Unis, la taxe de vente n’est généralement collectée qu’une seule fois, lors de la vente finale au consommateur. La TVA, elle, est collectée par les différents acteurs de la chaîne d’approvisionnement.
Le numéro de TVA est un identifiant unique attribué par l’administration fiscale d’un pays à une entreprise immatriculée. Si votre entreprise vend des biens ou des services à l’international et dépasse le seuil de chiffre d’affaires fixé par le pays de destination, elle doit légalement s’immatriculer à la TVA pour pouvoir la collecter et la reverser.
Les entreprises et les particuliers sont tenus de payer la TVA applicable. Dans de nombreux pays, les entreprises résidentes ne doivent s’immatriculer à la TVA qu’à partir d’un certain seuil. Les pays peuvent prévoir des seuils de TVA différents pour les entreprises non résidentes qui pratiquent la vente à distance.
Les entreprises peuvent généralement récupérer ou obtenir un remboursement de la TVA sur certains biens ou services utilisés exclusivement pour leur activité professionnelle. Chaque pays fixe ses propres règles concernant les dépenses dont les entreprises non résidentes peuvent récupérer la TVA, et ces règles varient considérablement.
Cet article de blog a été mis à jour le 19 juin 2026.