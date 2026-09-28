LA PLATEFORME D’AGENTS IA
Agent transactionnel
Agent de déclaration
Agent de recherche
Agent de certification
AVALARA AVIATOR
VOS AVANTAGES
- Exécution en continu
- Conformité proactive
- Précision comptable
- Dans vos systèmes
Tab 2
ÉVOLUTIVITÉ ET RÉSULTATS PROUVÉS
POURQUOI CHOISIR AVIATOR ?
|
Alternative
|
Limites
|
Les avantages d’Aviator
|
IA à usage général
|
Réponses non vérifiées, absence totale de piste d’audit et risque élevé de sanctions lors des contrôles fiscaux
|
Précision justifiable en cas de contrôle fiscal : Des informations fiscales vérifiées, étayées par plus de 20 ans de données réglementaires et de références législatives
|
Logiciels fiscaux classiques
|
Des outils rigides et cloisonnés qui nécessitent d’importants travaux de rapprochement manuels et une maintenance informatique permanente
|
Automatisation connectée : Des agents spécialisés qui coordonnent la recherche, le calcul et la saisie directement au sein de vos outils quotidiens
|
Nouveaux acteurs
|
Une couverture limitée à l’échelle de l’entreprise, une offre multiproduit moins étendue et moins de garanties réglementaires vérifiées
|
Origine de l’entreprise : Plus de 20 ans d’expertise en matière de conformité et sur des milliards de calculs en vue de contrôles fiscaux
|
Prestataires externes chargés de la déclaration fiscale et « garanties »
|
Équipes opérant manuellement, responsabilité plafonnée, capacité limitée et traçabilité fragmentée
|
Précision constante : Précision automatisée au niveau des transactions, traçabilité complète des données et assistance par des experts dédiés
|
Solutions iPaaS traditionnelles et solutions sur mesure
|
Projets longs exigeant une expertise spécialisée, des coûts élevés et une charge IT accrue
|
Déploiement rapide : Des connexions personnalisées créées et déployées sans perturbation de votre infrastructure actuelle
CONÇU POUR TOUTES LES ENTREPRISES
CLIENTS
À l’heure actuelle, Aviator fonctionne avec Avalara AvaTax, Avalara AvaTax for Accounts Payable, Avalara Returns, Avalara Exemption Certificate Management (ECM) et Avalara Tax Research. De nouveaux produits sont ajoutés régulièrement.
Contrairement aux modèles de langage génériques (LLM) ou aux jeunes pousses d’IA sans assise concrète, Aviator s’appuie sur le moteur fiscal déterministe exclusif d’Avalara. L’IA générative est exclusivement utilisée pour l’orchestration, l’extraction d’informations à partir de documents non structurés et la synthèse de textes législatifs. 100 % des résultats sont mis en correspondance avec des textes législatifs fiscaux vérifiés et font l’objet d’une évaluation de fiabilité avant que les données ne soient présentées.
Non. Aviator est conçu pour fonctionner en autonomie supervisée et vous assure de garder le contrôle lors des étapes critiques. Alors que des agents en arrière-plan automatisent les recherches, le rapprochement et la validation des données, certaines actions critiques, telles que la soumission des déclarations, les dérogations aux règles, les autorisations d’exemption et d’autres opérations à haut risque, nécessitent une validation humaine explicite.
Les outils les plus récents se concentrent généralement sur la facturation automatisée pour des environnements technologiques restreints et ne disposent pas d’une connectivité avec les systèmes de planification des ressources de l’entreprise, d’une couverture fiscale internationale complète, ni d’un historique éprouvé en matière de défense en cas d’audit. Aviator allie la rapidité d’une intelligence artificielle agentique à une évolutivité adaptée aux entreprises : plus de 1 400 intégrations de partenaires signées et plus de 20 ans d’expertise en matière de conformité réglementaire éprouvée sur le terrain.
Aviator génère un journal d’audit inaltérable assurant la traçabilité de chaque transaction et déclaration. Vous pouvez ainsi reconstituer avec précision les dispositions légales, les taux d’imposition et la validité des exonérations en vigueur à la milliseconde même où la transaction a eu lieu, ce qui permet à votre équipe de répondre aux vérifications fiscales en toute confiance.
Il n’y a rien de particulier à configurer. Aviator s’intègre directement au portail Avalara que vous utilisez déjà et fonctionne avec les produits et abonnements dont vous disposez déjà : aucune nouvelle intégration, aucun nouvel accord, ni aucune inscription n’est nécessaire. Les clientes et clients existants bénéficieront automatiquement d’un accès lors de leur prochain renouvellement d’AvaTax ou de Returns, après la mise à disposition générale.
Si vous êtes un nouveau client, Aviator est inclus par défaut dans votre offre Avalara : dès que votre compte et vos produits sont opérationnels, Aviator est automatiquement disponible, sans que vous ayez à n’effectuer aucune étape d’installation ou de configuration supplémentaire.