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DÉCOUVREZ AVALARA AVIATOR

Votre nouvelle équipe dédiée à la fiscalité et à la conformité, disponible 24 h/24 et 7 j/7, est arrivée

Avalara Aviator est la plateforme qui intègre des agents d’IA spécialement conçus pour vos processus fiscaux. Elle vous offre ainsi une précision justifiable en cas de contrôle fiscal et une conformité proactive, tout en vous permettant de garder le contrôle.
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Découvrez comment ça marche

LA PLATEFORME D’AGENTS IA

Découvrez Avi et son équipe d’agents spécialisés

Notre équipe d’agents spécialisés est conçue pour gérer des processus en plusieurs étapes impliquant des tâches fiscales et de mise en conformité. Ils assurent un suivi proactif des activités liées à la conformité, formulent des recommandations et signalent les problèmes potentiels, tout en vous offrant une maîtrise et une visibilité totales.


Ils allient la rapidité de l’IA aux connaissances d’un expert fiscal chevronné, fort de plus de 20 ans d’expertise en matière de réglementation.
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Avi (agent chargé de la coordination)

Il attribue les tâches aux agents principaux, signale les risques de manière proactive et veille à ce que les validations critiques restent sous contrôle humain
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Agent transactionnel 

Automatise les calculs fiscaux précis, explique les décisions relatives aux postes individuels et vérifie les données des transactions en temps réel
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Agent de déclaration

Prépare, vérifie et dépose automatiquement les déclarations fiscales dans des milliers de juridictions
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Agent de recherche 

Propose des recherches fiscales sous forme de dialogue, étayées par des références législatives vérifiées et une analyse juridictionnelle
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Agent de certification

Vérifie en temps réel les certificats d’exonération, les identifiants fiscaux et le statut d’enregistrement afin de réduire les risques

AVALARA AVIATOR

Des agents d’IA spécialement conçus pour vos processus fiscaux et de conformité

Découvrez comment Avalara Aviator intègre la gestion fiscale et la conformité dans vos processus de travail, vous offrant une précision à l’épreuve des contrôles fiscaux tout en vous permettant de garder le contrôle.
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VOS AVANTAGES

Une conformité agentique conçue pour garantir la confiance, la capacité et le contrôle

Tab 2

Les agents effectuent des tâches complexes en matière de fiscalité et de conformité 24 h/24

Des agents IA spécialisés planifient, analysent, valident et gèrent de manière proactive des flux de travail en plusieurs étapes, 24 h/24. Votre équipe renforce ses capacités opérationnelles afin de se concentrer sur la croissance de l’entreprise sans augmenter ses effectifs. 

Pour vous, cela signifie :

  • Des processus de conformité fluides et continus, de la recherche au dépôt des déclarations 
  • Une aide à la demande, rédigée dans un langage simple, pour résoudre vos tâches de conformité à tout moment
  • Une analyse des calculs en temps réel et explications prêtes pour tout contrôle fiscal
  • Réduction du temps de préparation des déclarations, qui passe de plusieurs jours à quelques heures
Les agents d’IA détectent les risques avant même que des problèmes ne surviennent

Nos agents surveillent en permanence les transactions, détectent les anomalies et corrigent les erreurs avant que vous ne déposiez votre déclaration.

Pour vous, cela signifie :

  • Un suivi automatique des liens économiques avant que vous n’atteigniez les seuils fixés par chaque État
  • Des contrôles automatisés des certificats permettant de signaler les couvertures manquantes avant les dates limites de dépôt
  • Le rapprochement des écarts avant le dépôt, permettant de résoudre les divergences dans la déclaration avant sa soumission
  • Des alertes en temps réel sur les flux de travail qui signalent les risques de non-conformité avant que les erreurs ne se propagent
  • Des étapes de validation impliquant une intervention humaine pour toutes les tâches critiques 
Les agents fournissent des données d’une grande précision, validées par des experts, auxquelles vous pouvez vous fier

Pour défendre efficacement ses comptes lors d’un contrôle fiscal, il faut disposer de données exactes et vérifiables, étayées par des sources fiables.

Pour vous, cela signifie : 

  • Des références directes au Code des impôts étayant chaque calcul et chaque décision
  • Des pistes d’audit vérifiables reproduisant exactement les règles utilisées lors des transactions
  • Des libellés transparents distinguant les calculs réglementaires des analyses générées par l’IA
  • Des étapes de validation humaine intégrées garantissant un contrôle total du dépôt
Aviator intègre directement la gestion fiscale et la conformité dans les systèmes que vos équipes utilisent au quotidien 

Intégrez Agentic Tax & Compliance™ directement dans vos systèmes ERP, de facturation, d’e-commerce, vos plateformes de messagerie électronique et vos outils d’assistance. Connectez n’importe quelle plateforme en quelques jours, avec une surveillance continue, sans surcharge pour les équipes informatiques ni projets d’intégration coûteux. 

Pour vous, cela signifie : 

  • Des connexions à configurer une seule fois, puis déployées automatiquement dans toute l’entreprise
  • Des notifications et actions au sein de l’application sans changement de système
  • Une capacité à installer et à configurer Avi pour qu’il interagisse avec vos applications métiers

 

ÉVOLUTIVITÉ ET RÉSULTATS PROUVÉS

Une gestion fiscale et une mise en conformité fiables, qui s’adaptent à la croissance de votre entreprise

+54 milliards

de transactions traitées chaque année
+6,6 millions

de déclarations déposées en 2025 avec une précision de 99,95 %
+200  000

clients, tous secteurs et toutes tailles d’entreprise confondus
+30  000

juridictions fiscales dans plus de
190 pays

POURQUOI CHOISIR AVIATOR ?

Aviator sort du lot. 

Alternative

Limites

Les avantages d’Aviator

IA à usage général

Réponses non vérifiées, absence totale de piste d’audit et risque élevé de sanctions lors des contrôles fiscaux

Précision justifiable en cas de contrôle fiscal : Des informations fiscales vérifiées, étayées par plus de 20 ans de données réglementaires et de références législatives

Logiciels fiscaux classiques

Des outils rigides et cloisonnés qui nécessitent d’importants travaux de rapprochement manuels et une maintenance informatique permanente

Automatisation connectée : Des agents spécialisés qui coordonnent la recherche, le calcul et la saisie directement au sein de vos outils quotidiens

Nouveaux acteurs

Une couverture limitée à l’échelle de l’entreprise, une offre multiproduit moins étendue et moins de garanties réglementaires vérifiées

Origine de l’entreprise :  Plus de 20 ans d’expertise en matière de conformité et sur des milliards de calculs en vue de contrôles fiscaux

Prestataires externes chargés de la déclaration fiscale et « garanties »

Équipes opérant manuellement, responsabilité plafonnée, capacité limitée et traçabilité fragmentée

Précision constante :  Précision automatisée au niveau des transactions, traçabilité complète des données et assistance par des experts dédiés

Solutions iPaaS traditionnelles et solutions sur mesure

Projets longs exigeant une expertise spécialisée, des coûts élevés et une charge IT accrue

Déploiement rapide : Des connexions personnalisées créées et déployées sans perturbation de votre infrastructure actuelle

CONÇU POUR TOUTES LES ENTREPRISES

Conçu pour vous accompagner tout au long de votre parcours de mise en conformité

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Vous débutez dans l’automatisation fiscale ?

De nombreux fournisseurs de solutions technologiques fiscales automatisent les calculs de base, mais ne parviennent pas à s’adapter à la complexité croissante des activités. Elles ne fournissent pas d’analyses proactives et confinent les équipes à des processus manuels et sources d’erreurs. Sans visibilité en temps réel sur l’évolution de vos obligations fiscales dans les différents États ni données transactionnelles fiables, la conformité mobilise en permanence des ressources et expose votre entreprise à des risques. Par ailleurs, les outils d’IA à usage général génèrent des réponses plausibles, mais sans offrir la certitude nécessaire en cas de contrôle fiscal ni les références légales requises pour les déclarations fiscales.


Fort de plus de 20 ans d’expertise en matière de conformité, Aviator vous offre la rapidité de l’IA moderne sur une base que vous pouvez défendre

Clients actuels d’Avalara

Vos produits Avalara se chargent déjà des tâches fastidieuses et déterministes que sont les calculs, les déclarations et la gestion des certificats. Mais votre équipe consacre encore un temps précieux à la recherche, au rapprochement et au traitement des exemptions entre ces systèmes.

Aviator coordonne des agents IA spécialisés au sein de vos flux de travail existants afin d’automatiser les processus transversaux liés à la conformité : cela permet d’éliminer les lacunes liées aux tâches manuelles, de gagner du temps lors de la recherche de données et de répondre aux contrôles fiscaux, tout en vous garantissant une maîtrise totale.

Partenaires en technologie et en intégration de systèmes

Intégrer directement des fonctionnalités de conformité automatisée dans les plateformes de planification des ressources de l’entreprise, de commerce électronique et de facturation afin de jeter les bases d’opérations fiscales et de conformité modernes, renforcées par l’IA. Les partenaires peuvent utiliser la fonctionnalité d’intégration agentique d’Avalara pour proposer à leur clientèle des flux de travail intelligents et autonomes au sein de leurs propres écosystèmes de plateformes.

CLIENTS 

Découvrez ce qu’en disent les entreprises qui utilisent Aviator

FOIRE AUX QUESTIONS

À l’heure actuelle, Aviator fonctionne avec Avalara AvaTax, Avalara AvaTax for Accounts Payable, Avalara Returns, Avalara Exemption Certificate Management (ECM) et Avalara Tax Research. De nouveaux produits sont ajoutés régulièrement.

Contrairement aux modèles de langage génériques (LLM) ou aux jeunes pousses d’IA sans assise concrète, Aviator s’appuie sur le moteur fiscal déterministe exclusif d’Avalara. L’IA générative est exclusivement utilisée pour l’orchestration, l’extraction d’informations à partir de documents non structurés et la synthèse de textes législatifs. 100 % des résultats sont mis en correspondance avec des textes législatifs fiscaux vérifiés et font l’objet d’une évaluation de fiabilité avant que les données ne soient présentées.

Non. Aviator est conçu pour fonctionner en autonomie supervisée et vous assure de garder le contrôle lors des étapes critiques. Alors que des agents en arrière-plan automatisent les recherches, le rapprochement et la validation des données, certaines actions critiques, telles que la soumission des déclarations, les dérogations aux règles, les autorisations d’exemption et d’autres opérations à haut risque, nécessitent une validation humaine explicite.

Les outils les plus récents se concentrent généralement sur la facturation automatisée pour des environnements technologiques restreints et ne disposent pas d’une connectivité avec les systèmes de planification des ressources de l’entreprise, d’une couverture fiscale internationale complète, ni d’un historique éprouvé en matière de défense en cas d’audit. Aviator allie la rapidité d’une intelligence artificielle agentique à une évolutivité adaptée aux entreprises : plus de 1 400 intégrations de partenaires signées et plus de 20 ans d’expertise en matière de conformité réglementaire éprouvée sur le terrain.

 Aviator génère un journal d’audit inaltérable assurant la traçabilité de chaque transaction et déclaration. Vous pouvez ainsi reconstituer avec précision les dispositions légales, les taux d’imposition et la validité des exonérations en vigueur à la milliseconde même où la transaction a eu lieu, ce qui permet à votre équipe de répondre aux vérifications fiscales en toute confiance.

Il n’y a rien de particulier à configurer. Aviator s’intègre directement au portail Avalara que vous utilisez déjà et fonctionne avec les produits et abonnements dont vous disposez déjà : aucune nouvelle intégration, aucun nouvel accord, ni aucune inscription n’est nécessaire. Les clientes et clients existants bénéficieront automatiquement d’un accès lors de leur prochain renouvellement d’AvaTax ou de Returns, après la mise à disposition générale.

Si vous êtes un nouveau client, Aviator est inclus par défaut dans votre offre Avalara : dès que votre compte et vos produits sont opérationnels, Aviator est automatiquement disponible, sans que vous ayez à n’effectuer aucune étape d’installation ou de configuration supplémentaire.
Prêt à découvrir Avalara Aviator ?

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