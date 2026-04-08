Une plateforme complète pour une solution de conformité fiscale de bout en bout
Centraliser la supervision de la conformité
Suivez et gérez toutes les licences à partir d'une seule source fiable, afin de réduire le nombre de renouvellements manqués et d'améliorer l'alignement réglementaire.
Améliorer l'efficacité des processus
Automatisez la recherche, les dépôts et les renouvellements grâce à des tableaux de bord et des rappels qui permettent de réduire le temps consacré aux tâches administratives.
Améliorer la collaboration
Maintenez les équipes fiscales, juridiques, comptes fournisseurs (AP) et comptables alignées grâce à des outils partagés, une messagerie, des tableaux de bord et des rapports en temps réel.
Se préparer pour les audits
Maintenez des registres de licences à jour et sans erreur avec des pistes d’audit complètes afin de réduire les risques de non-conformité et de faciliter les audits.
Maintenir la conformité de manière proactive
Utilisez des tableaux de bord et des alertes en temps réel pour anticiper vos besoins en licences, réduire les interruptions et réduire le risque de sanctions.
Optimiser l'utilisation des ressources
Libérez vos équipes des tâches manuelles chronophages afin qu’elles puissent se concentrer sur des initiatives de croissance et améliorer l’efficacité globale.
Fonctionnement
Simplifier votre processus de gestion des licences
Centralisez vos données de licence Chargez le portefeuille de licences, les emplacements et les informations de conformité de votre entreprise dans un système cloud sécurisé.
Assurez votre conformité grâce à un suivi automatisé Recevez des alertes sur les renouvellements à venir et anticipez les échéances pour éviter pénalités et interruptions.
Éliminez le travail manuel répétitif Gagnez du temps grâce à l’archivage numérique, à la modification en masse et aux champs préremplis alimentés par des données structurées, fini les feuilles de calcul et les efforts en double.
Vidéo : Découvrez comment Avalara License Management aide les entreprises à gérer leurs licences et leurs enregistrements.
Gérer chaque licence, entité et juridiction à partir d'une seule plateforme
Tableau de bord personnalisable
Suivez les dépôts, les renouvellements et bien plus encore grâce à un tableau de bord interactif comprenant des widgets déplaçables avec liens intégrés.
Obtenez un aperçu en temps réel de vos besoins en matière de gestion des licences.
Gestion centralisée des entités
Organisez un nombre illimité d'entités et de lieux avec l'onglet Entités.
Consultez l'état des licences, publiez des notes, envoyez des e-mails et suivez les processus de classement personnalisés.
Gérez vos entités depuis un emplacement central pensé pour les activités multisites.
Bibliothèque avec géocodage
Créez, personnalisez et planifiez des rapports.
Créez des rapports standard et personnalisés.
Partagez les mises à jour sur le statut des licences avec les parties prenantes externes.
Témoignages clients
Découvrez ce que nos clients ont à dire
« Comme nous fonctionnons avec des ressources limitées, nous ne voulions pas que notre personnel informatique prenne en charge une partie quelconque de ce système. Au final, nous avons simplement fourni nos données et Avalara s’est occupé du reste. L’équipe de gestion de projet et de transition a été formidable.
— Heather Parker
Responsable conformité, LAZ Parking
« Avalara nous libère de toutes les contraintes liées à la conformité fiscale et à la gestion des licences d'exploitation, nous faisant économiser un temps précieux et des coûts comptables considérables. »
—Travis Benoît
Directeur des opérations et du développement commercial, SWIPEBY
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La solution Avalara License Management a été conçue pour les entreprises qui gèrent plus de 100 licences réparties dans plusieurs juridictions et/ou qui vendent des produits fortement réglementés et/ou proposent des services fortement réglementés. Si vous n'êtes pas sûr que la solution convient à votre entreprise, discutons-en ou planifiez une démonstration afin de déterminer si elle répond à vos besoins en matière de licences.
Oui, elle couvre un large éventail de besoins en matière de licences. L’application permet de suivre les éléments suivants : les licences professionnelles, les immatriculations de véhicules, les contrats, les baux et les infractions.
Oui, Avalara peut gérer pour vous votre portefeuille de licences. Avalara peut effectuer les recherches nécessaires, obtenir les licences requises et assurer la gestion continue de votre portefeuille en suivant les échéances de renouvellement et en procédant au renouvellement des licences lorsque nécessaire.
Les prestataires de services peuvent s’appuyer sur Avalara License Management for Accountants pour gérer de manière continue la conformité aux licences d’exploitation pour le compte de leurs clients. Le logiciel comprend toutes les fonctionnalités standard, ainsi que des modules complémentaires permettant de regrouper plusieurs sous-comptes au sein d’un portefeuille principal unique.
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