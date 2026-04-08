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Gérez votre portefeuille de licences d'exploitation à partir d’une application unique et facile à utiliser

Avalara License Management aide les entreprises à centraliser leurs licences d'exploitation, à standardiser les processus, à organiser les documents et à réduire la charge de travail.
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Illustration d'un tableau de bord de données avec des tableaux et des graphiques, superposé d'un bouton orange « Découvrir ».
Vidéo : découvrez Avalara License Management en action grâce à une démonstration autoguidée, sans contact commercial ni engagement.
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Relevons ensemble vos défis de conformité fiscale

Remplissez ce court formulaire pour entrer en contact avec un spécialiste des solutions fiscales Avalara.

Voici ce qui se passera une fois que vous aurez soumis votre demande :

  • Nous examinerons les besoins de votre entreprise.
  • L'un de nos spécialistes vous contactera pour discuter de solutions personnalisées.
  • Vous découvrirez comment Avalara peut vous aider à simplifier votre conformité.

Contactez-nous dès maintenant, nous sommes impatients d’échanger avec vous ! Déjà client ? Obtenir une assistance technique.

AVANTAGES

Simplifiez la gestion des licences

Une plateforme complète pour une solution de conformité fiscale de bout en bout 

Centraliser la supervision de la conformité

Suivez et gérez toutes les licences à partir d'une seule source fiable, afin de réduire le nombre de renouvellements manqués et d'améliorer l'alignement réglementaire.

Améliorer l'efficacité des processus

Automatisez la recherche, les dépôts et les renouvellements grâce à des tableaux de bord et des rappels qui permettent de réduire le temps consacré aux tâches administratives. 

Améliorer la collaboration

Maintenez les équipes fiscales, juridiques, comptes fournisseurs (AP) et comptables alignées grâce à des outils partagés, une messagerie, des tableaux de bord et des rapports en temps réel.

Se préparer pour les audits

Maintenez des registres de licences à jour et sans erreur avec des pistes d’audit complètes afin de réduire les risques de non-conformité et de faciliter les audits.

Maintenir la conformité de manière proactive

Utilisez des tableaux de bord et des alertes en temps réel pour anticiper vos besoins en licences, réduire les interruptions et réduire le risque de sanctions.

Optimiser l'utilisation des ressources

Libérez vos équipes des tâches manuelles chronophages afin qu’elles puissent se concentrer sur des initiatives de croissance et améliorer l’efficacité globale.

Fonctionnement

Simplifier votre processus de gestion des licences

  • Centralisez vos données de licence
    Chargez le portefeuille de licences, les emplacements et les informations de conformité de votre entreprise dans un système cloud sécurisé.

  • Assurez votre conformité grâce à un suivi automatisé 
    Recevez des alertes sur les renouvellements à venir et anticipez les échéances pour éviter pénalités et interruptions.

  • Éliminez le travail manuel répétitif
    Gagnez du temps grâce à l’archivage numérique, à la modification en masse et aux champs préremplis alimentés par des données structurées, fini les feuilles de calcul et les efforts en double.
Vidéo : Découvrez comment Avalara License Management aide les entreprises à gérer leurs licences et leurs enregistrements.

Gérer chaque licence, entité et juridiction à partir d'une seule plateforme

Tableau de bord personnalisable

  • Suivez les dépôts, les renouvellements et bien plus encore grâce à un tableau de bord interactif comprenant des widgets déplaçables avec liens intégrés.
  • Obtenez un aperçu en temps réel de vos besoins en matière de gestion des licences.

Gestion centralisée des entités

  • Organisez un nombre illimité d'entités et de lieux avec l'onglet Entités.
  • Consultez l'état des licences, publiez des notes, envoyez des e-mails et suivez les processus de classement personnalisés.
  • Gérez vos entités depuis un emplacement central pensé pour les activités multisites.

Bibliothèque avec géocodage

  • Créez, personnalisez et planifiez des rapports.
  • Créez des rapports standard et personnalisés.
  • Partagez les mises à jour sur le statut des licences avec les parties prenantes externes.

Témoignages clients

Découvrez ce que nos clients ont à dire

« Comme nous fonctionnons avec des ressources limitées, nous ne voulions pas que notre personnel informatique prenne en charge une partie quelconque de ce système. Au final, nous avons simplement fourni nos données et Avalara s’est occupé du reste. L’équipe de gestion de projet et de transition a été formidable.

  • — Heather Parker
  • Responsable conformité, LAZ Parking

« Avalara nous libère de toutes les contraintes liées à la conformité fiscale et à la gestion des licences d'exploitation, nous faisant économiser un temps précieux et des coûts comptables considérables. »

  • —Travis Benoît
  • Directeur des opérations et du développement commercial, SWIPEBY
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Récompenses

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Foire aux questions

Foire aux questions

Contactez-nous pour bénéficier d'une démonstration d'Avalara License Management et vous lancer. 

La solution Avalara License Management a été conçue pour les entreprises qui gèrent plus de 100 licences réparties dans plusieurs juridictions et/ou qui vendent des produits fortement réglementés et/ou proposent des services fortement réglementés. Si vous n'êtes pas sûr que la solution convient à votre entreprise, discutons-en ou planifiez une démonstration afin de déterminer si elle répond à vos besoins en matière de licences.

Oui, elle couvre un large éventail de besoins en matière de licences. L’application permet de suivre les éléments suivants : les licences professionnelles, les immatriculations de véhicules, les contrats, les baux et les infractions.

Oui, Avalara peut gérer pour vous votre portefeuille de licences. Avalara peut effectuer les recherches nécessaires, obtenir les licences requises et assurer la gestion continue de votre portefeuille en suivant les échéances de renouvellement et en procédant au renouvellement des licences lorsque nécessaire.

Les prestataires de services peuvent s’appuyer sur Avalara License Management for Accountants pour gérer de manière continue la conformité aux licences d’exploitation pour le compte de leurs clients. Le logiciel comprend toutes les fonctionnalités standard, ainsi que des modules complémentaires permettant de regrouper plusieurs sous-comptes au sein d’un portefeuille principal unique. 

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