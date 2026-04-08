Pourquoi utiliser Avalara pour l’immatriculation à la taxe de vente
Simplifiez votre immatriculation
Vendez-vous vos marchandises aux États-Unis ? Dans ce cas, vous inscrire dans les États où vous êtes tenu de percevoir et de reverser la taxe sur les ventes devrait être l’une de vos premières démarches.
Un seul formulaire, plusieurs immatriculations : chaque État a son propre formulaire de demande et sa propre procédure d’immatriculation à la taxe sur les ventes. Remplissez notre formulaire une seule fois et nous nous chargeons de la préparation et du dépôt de vos demandes d’immatriculation dans les juridictions que vous indiquez.
Confiez-nous l’ensemble du processus de demande : nous préparons les formulaires nécessaires, effectuons les paiements directement auprès des autorités compétentes et assurons le suivi auprès des juridictions afin de garantir un traitement sous 5 à 7 jours ouvrables.
Nous vous accompagnons à chaque étape : les demandes sont envoyées directement aux juridictions appropriées ou vous sont renvoyées pour terminer les étapes finales. Vous recevrez une confirmation des demandes que nous déposons pour vous.
Pourquoi utiliser Avalara pour l’immatriculation à la taxe de vente
Simplifiez votre immatriculation
Vendez-vous vos marchandises aux États-Unis ? Dans ce cas, vous inscrire dans les États où vous êtes tenu de percevoir et de reverser la taxe sur les ventes devrait être l’une de vos premières démarches.
Un seul formulaire, plusieurs immatriculations : chaque État a son propre formulaire de demande et sa propre procédure d’immatriculation à la taxe sur les ventes. Remplissez notre formulaire une seule fois et nous nous chargeons de la préparation et du dépôt de vos demandes d’immatriculation dans les juridictions que vous indiquez.
Confiez-nous l’ensemble du processus de demande : nous préparons les formulaires nécessaires, effectuons les paiements directement auprès des autorités compétentes et assurons le suivi auprès des juridictions afin de garantir un traitement sous 5 à 7 jours ouvrables.
Nous vous accompagnons à chaque étape : les demandes sont envoyées directement aux juridictions appropriées ou vous sont renvoyées pour terminer les étapes finales. Vous recevrez une confirmation des demandes que nous déposons pour vous.
Fonctionnement
Immatriculez votre entreprise en trois étapes simples
Étape 1
Saisissez les informations de votre entreprise
Étape 2
Choisissez les États nécessaires
Étape 3
Recevez vos informations d’immatriculation directement des autorités
Obtenir Avalara State Sales Tax Registration
Ce qui est inclus :
Préparation de tous les formulaires et documents nécessaires
Dépôt auprès des autorités fiscales compétentes
Paiement de tous les frais d’immatriculation au niveau de l'État*
*Dans certaines circonstances, les clients peuvent être tenus d'effectuer eux-mêmes certaines déclarations ; les frais de juridiction pour les formulaires déposés par le client ne sont pas inclus.
Les évolutions fiscales Avalara 2026 sont arrivées
La 10e édition de notre rapport annuel présente de manière engageante les principales politiques relatives à la taxe de vente, aux droits de douane et à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Les évolutions fiscales Avalara 2026 sont arrivées
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