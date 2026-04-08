Vendez-vous vos marchandises aux États-Unis ? Dans ce cas, vous inscrire dans les États où vous êtes tenu de percevoir et de reverser la taxe sur les ventes devrait être l’une de vos premières démarches.

Un seul formulaire, plusieurs immatriculations : chaque État a son propre formulaire de demande et sa propre procédure d’immatriculation à la taxe sur les ventes. Remplissez notre formulaire une seule fois et nous nous chargeons de la préparation et du dépôt de vos demandes d’immatriculation dans les juridictions que vous indiquez.

Confiez-nous l’ensemble du processus de demande : nous préparons les formulaires nécessaires, effectuons les paiements directement auprès des autorités compétentes et assurons le suivi auprès des juridictions afin de garantir un traitement sous 5 à 7 jours ouvrables.