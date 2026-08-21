Les formats, les règles de validation, les processus de déclaration, les connexions aux administrations et les exigences locales peuvent varier d’un pays à l’autre, multipliant les contraintes de déploiement.

Les solutions propres à chaque pays multiplient les efforts

Traiter chaque pays comme un projet distinct implique davantage d’intégrations, de processus, de cycles de test, de délais et de besoins d’assistance.

Les responsabilités sont mal coordonnées

Les équipes fiscales, informatiques, financières et régionales doivent coordonner le périmètre, les systèmes, les données, les budgets, les calendriers et les responsabilités à chaque déploiement.

Les risques augmentent à chaque nouvelle mise en œuvre

Sans modèle reproductible, chaque nouveau déploiement risque d’être plus lent, plus coûteux et plus difficile à piloter.