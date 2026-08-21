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Une plateforme mondiale unique pour garder le contrôle

Une plateforme mondiale. Un modèle opérationnel. Une approche cohérente de la conformité à la facturation électronique sur tous les marchés où vous opérez.
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Avec Avalara, gardez le contrôle, quels que soient les obligations réglementaires et les marchés concernés

Une application mondiale unique pour assurer la conformité locale
Pourquoi adopter une solution de facturation électronique différente pour chaque pays quand une seule application mondiale peut répondre à tous vos besoins ?

 

Avec Avalara E-Invoicing and Live Reporting, vos équipes peuvent gérer les exigences locales de facturation électronique à partir d'une base commune et d'un modèle opérationnel partagé, plutôt que de multiplier les outils propres à chaque pays.

 

Avalara centralise la conformité à la facturation électronique autour d'un modèle opérationnel mondial unique, permettant aux entreprises d'harmoniser leurs processus à l'échelle internationale tout en respectant les exigences locales à mesure que la réglementation évolue. Au lieu de gérer des solutions distinctes pour chaque pays, les équipes peuvent s'appuyer sur une base commune et des processus cohérents pour prendre en charge les formats et validations propres à chaque pays, les échanges de factures, les obligations déclaratives, les connexions aux administrations et les exigences d'audit.

 

Chaque équipe garde ainsi une meilleure maîtrise de ses activités. Les équipes fiscales bénéficient d'une meilleure visibilité sur les activités de conformité dans les différents marchés. Les équipes financières peuvent limiter les tâches redondantes et les risques liés aux rapprochements ultérieurs. Quant aux équipes informatiques, elles peuvent éviter la multiplication des intégrations grâce à une plateforme fondée sur l'IA, conçue pour se connecter aux systèmes ERP, de facturation et de gestion financière existants.

 

Une solution adaptée à vos processus existants 
La facturation électronique est plus efficace lorsque la conformité s'intègre aux processus quotidiens de traitement des factures, au lieu de fonctionner en parallèle. Avalara s'intègre à vos processus existants grâce à des connecteurs ERP préconfigurés. Vos équipes peuvent ainsi réduire la complexité technique, accélérer la mise en production et assurer une exécution cohérente entre les systèmes et les partenaires.

 

À mesure que les exigences évoluent, vos équipes peuvent s'appuyer sur une base commune plutôt que de repartir de zéro pour chaque nouveau pays. Vous bénéficiez ainsi d'une approche mondiale qui vous aide à respecter les exigences locales, à accompagner votre expansion et à garder le contrôle face à une complexité croissante.

Conçue pour simplifier la gestion de la facturation électronique à l'échelle mondiale

Assurez la continuité du traitement des factures

Avalara relie vos processus ERP, de facturation, de fiscalité, de comptabilité fournisseurs, de reporting et d'échanges en réseau. La plateforme limite ainsi les transferts entre équipes et fluidifie les échanges, la validation et la déclaration des factures.

Adaptez-vous plus rapidement aux exigences locales

La prise en charge des formats, des validations et des obligations déclaratives propres à chaque pays dans un modèle opérationnel commun réduit les adaptations locales, les processus redondants et les perturbations liées à l'évolution de la réglementation.

Anticipez l'évolution des obligations réglementaires nationales

En prenant en charge l'évolution des exigences grâce à une plateforme et à un modèle opérationnel communs, les équipes évitent de devoir revoir leurs systèmes chaque fois que les obligations, les échéances ou les modalités de déclaration changent.

Visualisez clairement l'activité de conformité

Avalara regroupe les activités de facturation, de reporting et de conformité en une seule vue pour améliorer la visibilité, réduire les problèmes de rapprochement et prendre en charge les enregistrements prêts pour l'audit.
Bénéficiez d'une vision claire de vos activités de conformité
  • Utilisez Avalara E-Invoicing and Live Reporting au sein de la plateforme plus large Avalara Agentic Tax and Compliance™ pour relier vos processus de facturation, de fiscalité, de TVA, de transactions transfrontalières et de déclarations fiscales
  • Centralisez vos activités de conformité dans Avalara pour limiter les flux de données redondants, les écarts de rapprochement et les incohérences dans les déclarations
  • Assurez la cohérence des transactions, des factures, des déclarations et des dépôts réglementaires entre vos systèmes et les différentes juridictions
  • Réduisez les contrôles manuels en gérant davantage de processus de conformité selon un modèle opérationnel cohérent
  • Déployez des normes communes à l'échelle mondiale tout en respectant les exigences locales de chaque réglementation
Pourquoi une approche pays par pays nuit à la maîtrise de vos opérations
  • La réglementation de chaque pays impose de nouvelles exigences techniques. Les formats, les règles de validation, les obligations déclaratives et les connexions aux administrations varient selon les réglementations.
  • Des outils déconnectés les uns des autres alourdissent les opérations. Traiter chaque pays comme un projet distinct multiplie les processus de conformité, fragmente les données et entraîne des coûts de fonctionnement récurrents liés à des plateformes redondantes.
  • Le service informatique hérite du fardeau de l'intégration. Multiplier les solutions propres à chaque pays, c'est multiplier les risques de défaillance aux points de connexion, les opérations de maintenance et les tâches à répéter chaque fois que les exigences changent.
  • La conformité doit être intégrée aux processus métier essentiels. Les systèmes distincts imposent des transferts, des vérifications manuelles et des rapprochements a posteriori, au lieu d'intégrer la conformité directement aux processus de facturation.
Globe

Définissez votre feuille de route vers la conformité mondiale en matière de facturation électronique

Les experts Avalara peuvent vous aider à déterminer où votre présence internationale vous expose à des risques de non-conformité, quels systèmes existants pourraient nécessiter des adaptations et comment mettre en place une approche prévisible et évolutive.
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