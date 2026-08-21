Une application mondiale unique pour assurer la conformité locale

Pourquoi adopter une solution de facturation électronique différente pour chaque pays quand une seule application mondiale peut répondre à tous vos besoins ?

Avec Avalara E-Invoicing and Live Reporting, vos équipes peuvent gérer les exigences locales de facturation électronique à partir d'une base commune et d'un modèle opérationnel partagé, plutôt que de multiplier les outils propres à chaque pays.

Avalara centralise la conformité à la facturation électronique autour d'un modèle opérationnel mondial unique, permettant aux entreprises d'harmoniser leurs processus à l'échelle internationale tout en respectant les exigences locales à mesure que la réglementation évolue. Au lieu de gérer des solutions distinctes pour chaque pays, les équipes peuvent s'appuyer sur une base commune et des processus cohérents pour prendre en charge les formats et validations propres à chaque pays, les échanges de factures, les obligations déclaratives, les connexions aux administrations et les exigences d'audit.

Chaque équipe garde ainsi une meilleure maîtrise de ses activités. Les équipes fiscales bénéficient d'une meilleure visibilité sur les activités de conformité dans les différents marchés. Les équipes financières peuvent limiter les tâches redondantes et les risques liés aux rapprochements ultérieurs. Quant aux équipes informatiques, elles peuvent éviter la multiplication des intégrations grâce à une plateforme fondée sur l'IA, conçue pour se connecter aux systèmes ERP, de facturation et de gestion financière existants.

Une solution adaptée à vos processus existants

La facturation électronique est plus efficace lorsque la conformité s'intègre aux processus quotidiens de traitement des factures, au lieu de fonctionner en parallèle. Avalara s'intègre à vos processus existants grâce à des connecteurs ERP préconfigurés. Vos équipes peuvent ainsi réduire la complexité technique, accélérer la mise en production et assurer une exécution cohérente entre les systèmes et les partenaires.

À mesure que les exigences évoluent, vos équipes peuvent s'appuyer sur une base commune plutôt que de repartir de zéro pour chaque nouveau pays. Vous bénéficiez ainsi d'une approche mondiale qui vous aide à respecter les exigences locales, à accompagner votre expansion et à garder le contrôle face à une complexité croissante.