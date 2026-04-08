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Améliorez votre efficacité grâce à des fonctionnalités personnalisables et des processus automatisés.

Exemption Certificate Management (ECM) Premium propose une gestion documentaire avancée pour les environnements complexes.
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Vidéo : Découvrez comment ECM Premium remplace la complexité par la simplicité

Aperçu

Fonctionnement

Une plateforme complète pour une solution de conformité fiscale de bout en bout 

Personnalisez les formulaires et règles d’exemption de taxe de vente.

Définissez votre propre processus d’envoi et de collecte des certificats en fonction des besoins spécifiques de votre entreprise.

Créez, stockez et gérez facilement vos certificats d’exemption.

Accédez à des outils de création et à un stockage cloud permettant de retrouver rapidement et facilement des certificats spécifiques.

Collectez et examinez les certificats d’exemption de taxe de vente

Automatisez les tâches de conformité, y compris l’assistance à la validation des certificats et les demandes de renouvellement.

Intégrez ECM Premium à vos processus existants

Configurez des processus complexes pour qu’ils s’adaptent à votre mode de fonctionnement actuel.

Intégrez ECM Premium à vos processus existants

Configurez des processus complexes pour qu’ils s’adaptent à votre mode de fonctionnement actuel.
  • Définissez des rôles utilisateurs afin que les équipes puissent attribuer efficacement les tâches telles que la collecte et la vérification des certificats.
  • Personnalisez les formulaires, les zones d’exposition, les États non valides et les exemptions afin de gérer la distribution et la collecte des certificats.
  • Ajoutez des champs et libellés personnalisés pour capturer les données spécifiques nécessaires au suivi, à l’organisation et à l’analyse du contenu.

Automatisez les tâches chronophages

Utilisez l’automatisation pour gérer la conformité avec plus d’efficacité et des coûts opérationnels réduits.

Automatisez les tâches chronophages

Utilisez l’automatisation pour gérer la conformité avec plus d’efficacité et des coûts opérationnels réduits.
  • Utilisez des outils de collecte pour surveiller les documents expirés, non valides ou manquants. Recevez également des alertes pour demander de nouveaux certificats
  • Utilisez la reconnaissance optique de caractères (OCR) et l’IA pour scanner, lire et numériser les données des formulaires étatiques, en identifiant les formulaires ou informations incorrects.
  • Validez les numéros et formats d’identification fiscale figurant sur les certificats en les comparant aux systèmes étatiques pris en charge.

Intégrez facilement Exemption Certificate Management Premium.

Connectez Avalara à vos systèmes existants afin d’éviter toute interruption tout en améliorant les fonctionnalités actuelles.

Intégrez facilement Exemption Certificate Management Premium.

Connectez Avalara à vos systèmes existants afin d’éviter toute interruption tout en améliorant les fonctionnalités actuelles.
  • Intégrez ECM Premium à Avalara AvaTax, à vos ERP, applications métiers ou autres moteurs de calcul fiscal pour un échange de données en temps réel.
  • Gérez les certificats d’exemption pour les achats en magasin ou en ligne, en récupérant ou collectant facilement les certificats requis au moment de la vente.

AGENTIC TAX AND COMPLIANCE™

Laissez les agents d’IA faire le travail.

Imaginez une équipe de conformité numérique qui travaille 24 h/24 et 7 j/7, ne se fatigue jamais et connaît toujours les dernières réglementations de toutes les juridictions. C'est la conformité agentique en action.
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Illustration d’un robot alimenté par l’IA aux couleurs d’Avalara, entouré d’icônes représentant la confiance, l’automatisation et la technologie.
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Comparaison des produits ECM

Découvrez quel produit est adapté à vos besoins

Caractéristiques

Exemption Certificate Management Essentials
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Exemption Certificate Management Pro
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Exemption Certificate Management Premium

Conformité aux normes SOC 2 de type 1 et 2

API et connecteurs disponibles

exemptions pour les clients et stockage des certificats

Création de rapports de base

Validation automatique des documents avec la reconnaissance optique des caractères

Gestion des campagnes de collecte de certificats

Validation améliorée du numéro fiscal de l'État

Contenu relatif aux lois fiscales et aux règles d'exemption

Module d’e-commerce

Matrice d'exemption

Stockage des certificats

SSO

Recherche en langage naturel

Champs de données, pièces jointes et commentaires personnalisés

Recherche avancée et création de rapports

Fonctionnalités de processus avancées et personnalisation

Personnaliser et consulter les régions et motifs d’exemption

Module de vente au détail

Rôles utilisateur personnalisés

Foire aux questions

Foire aux questions

Si vous gérez un processus complexe de certificats d’exemption impliquant plusieurs sites, produits et États, ECM Premium est conçu pour votre entreprise. Il vous permet de configurer les règles d’exemption, de mettre en place un processus personnalisé et de définir des rôles utilisateurs. Il propose également des fonctionnalités de validation automatique, des demandes automatisées de certificats, une bibliothèque de contenu fiscal et un stockage centralisé. ECM Premium peut s’intégrer à AvaTax ou à d’autres moteurs de calcul fiscal, applications et ERP via des API sécurisées.

ECM Premium dispose d’une interface intuitive orientée tâches, facile à utiliser. Cela réduit le temps de formation des collaborateurs ainsi que le temps nécessaire pour accomplir des tâches répétitives.

ECM Premium simplifie la validation des certificats et les demandes de renouvellement. Notre portail en ligne, Avalara CertExpress, guide les clients dans le choix du bon formulaire et rejette les soumissions incomplètes. Notre fonctionnalité de validation automatisée utilise l’OCR assistée par IA pour analyser et valider les PDF et images. L’outil de validation automatisée des identifiants fiscaux vérifie les numéros et formats auprès des systèmes étatiques pris en charge. Ces fonctionnalités permettent de gagner du temps, de réduire les ressources mobilisées et de limiter le risque d’audit.

Oui. ECM Premium configure les besoins de votre entreprise, votre processus, les rôles des utilisateurs et le processus global.

ECM Premium inclut un module appelé ECM for Retail (le module e-commerce est également inclus). Il permet aux points de vente de récupérer ou collecter des certificats au moment de l’achat. Cela peut être réalisé via un téléphone, une tablette ou un système de point de vente connecté à Internet.

CM Premium est conforme et certifié SOC 2 de type 1 et de type 2, contribuant à protéger les données en ligne et à fournir des services hébergés de manière sécurisée ainsi que des pratiques opérationnelles fiables, tout en préservant la confidentialité des clients et des utilisateurs finaux. Lors du choix d’un fournisseur SaaS, une entreprise soucieuse de la sécurité doit exiger la conformité à la norme SOC 2.

ECM Premium vous aide à gérer les certificats d'exemption sur plusieurs sites ou juridictions grâce à une solution basée sur le cloud. Vous pouvez stocker, suivre et gérer les certificats d'exemption pour tous vos sites en un seul endroit via une base de données cloud centralisée. Attribuez des rôles aux employés à l'échelle de l'entreprise pour faciliter l'accès et la récupération des informations sur plusieurs sites. Collectez, validez et stockez les certificats d’exemption de vos clients, quel que soit leur emplacement, puis associez ces certificats au lieu ou à la juridiction concernés pour appliquer le traitement fiscal approprié à chaque transaction.

Nous disposons d'une solution appelée Avalara ECM Managed Services. Nos experts offrent un accompagnement structuré pour le dépannage, le téléversement de documents, la validation des certificats et la gestion des campagnes de collecte.

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CertExpress

Cette application gratuite vous permet de créer et d’envoyer des certificats d’exemption, afin de gagner du temps et d’améliorer la satisfaction.
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Gestion des certificats d’exemption fournisseurs

Créez et envoyez des certificats aux fournisseurs à grande échelle afin d’éviter les retards et le paiement de taxes non dues.
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