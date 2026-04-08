ECM Premium simplifie la validation des certificats et les demandes de renouvellement. Notre portail en ligne, Avalara CertExpress, guide les clients dans le choix du bon formulaire et rejette les soumissions incomplètes. Notre fonctionnalité de validation automatisée utilise l’OCR assistée par IA pour analyser et valider les PDF et images. L’outil de validation automatisée des identifiants fiscaux vérifie les numéros et formats auprès des systèmes étatiques pris en charge. Ces fonctionnalités permettent de gagner du temps, de réduire les ressources mobilisées et de limiter le risque d’audit.