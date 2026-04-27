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Pérennisez votre entreprise avec Avalara Fiscal

Adaptez-vous aux évolutions législatives et réglementaires afin de développer votre activité en toute sérénité

Avantages d'Avalara Fiscal

Une plateforme complète pour une solution de conformité fiscale de bout en bout 

Gérer les exigences

Bénéficiez d’une représentation fiscale lorsque celle-ci est requise dans les États membres de l’Union européenne
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Devenez flexible

Adaptez votre entreprise à la législation émergente sur la facturation électronique
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Restez informé

Obtenez des rapports essentiels en temps réel pour rester à jour sur vos obligations
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Représentation fiscale

Si vous vendez en Europe, vous pouvez être amené à désigner un représentant fiscal. Avalara peut assumer cette responsabilité pour votre entreprise lorsque nécessaire et gérer vos obligations déclaratives auprès des autorités locales.

  • Faites-vous représenter au sein de l'UE par des experts locaux, maîtrisant la langue et la devise
  • Économisez des ressources et de la main-d'œuvre en externalisant
  • Continuez à vous développer sur de nouveaux marchés
Echangeons sur la représentation fiscale
Texte alternatif : Illustration du logo d'Avalara dans un nuage au-dessus d'un ordinateur portable affichant des données et des graphiques fiscaux, avec des cartons d'expédition au premier plan et une carte du monde en arrière-plan.
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Représentation fiscale

Si vous vendez en Europe, vous pouvez être amené à désigner un représentant fiscal. Avalara peut assumer cette responsabilité pour votre entreprise lorsque nécessaire et gérer vos obligations déclaratives auprès des autorités locales.

  • Faites-vous représenter au sein de l'UE par des experts locaux, maîtrisant la langue et la devise
  • Économisez des ressources et de la main-d'œuvre en externalisant
  • Continuez à vous développer sur de nouveaux marchés

Foire aux questions

Un représentant fiscal est établi dans le même pays où vous devez être immatriculé à la TVA. Il agit comme représentant local de votre entreprise et est mandaté pour gérer vos obligations déclaratives et échanger avec les autorités fiscales locales en votre nom.

Un représentant fiscal est nécessaire uniquement pour la TVA. Il effectue la demande d’immatriculation à la TVA en votre nom et est solidairement responsable des déclarations et du paiement de la TVA.

Un représentant fiscal s'assure que votre entreprise est entièrement conforme aux règles locales en matière de TVA, puis prépare et soumet correctement les déclarations de TVA. Il tient les registres comptables conformes aux normes locales et les tient à la disposition des autorités fiscales locales pour inspection.

Avalara peut être votre représentant fiscal dans tous les pays de l'UE ainsi que dans trois pays non membres de l'UE où un représentant fiscal est requis : l'Islande, la Norvège et la Suisse.

Vous devez désigner un représentant fiscal pour commencer ou poursuivre vos activités dans un pays où cela est requis. Un représentant fiscal vous permettra de respecter les règles et la législation des autorités fiscales locales.

Vous n'avez besoin d'un représentant fiscal en dehors de l'UE que dans les trois pays : l'Islande, la Norvège et la Suisse.

Les pays où un représentant fiscal est requis pour les entreprises non européennes ayant une immatriculation locale à la TVA dans l'UE sont l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, Chypre, la République tchèque, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la France, l'Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, l'Espagne et la Suède.

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