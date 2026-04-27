Un représentant fiscal est nécessaire uniquement pour la TVA. Il effectue la demande d’immatriculation à la TVA en votre nom et est solidairement responsable des déclarations et du paiement de la TVA.
Un représentant fiscal s'assure que votre entreprise est entièrement conforme aux règles locales en matière de TVA, puis prépare et soumet correctement les déclarations de TVA. Il tient les registres comptables conformes aux normes locales et les tient à la disposition des autorités fiscales locales pour inspection.
Avalara peut être votre représentant fiscal dans tous les pays de l'UE ainsi que dans trois pays non membres de l'UE où un représentant fiscal est requis : l'Islande, la Norvège et la Suisse.
Vous devez désigner un représentant fiscal pour commencer ou poursuivre vos activités dans un pays où cela est requis. Un représentant fiscal vous permettra de respecter les règles et la législation des autorités fiscales locales.
Vous n'avez besoin d'un représentant fiscal en dehors de l'UE que dans les trois pays : l'Islande, la Norvège et la Suisse.
Les pays où un représentant fiscal est requis pour les entreprises non européennes ayant une immatriculation locale à la TVA dans l'UE sont l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, Chypre, la République tchèque, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la France, l'Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, l'Espagne et la Suède.