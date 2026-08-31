Une documentation claire, des SDK et des exemples de code permettent à vos équipes d’intégrer rapidement les fonctionnalités de conformité, sans expertise fiscale approfondie.
Une stratégie API unique pour toute la chaîne de conformité
Du calcul des taxes en temps réel aux déclarations, en passant par les certificats d’exonération, la classification tarifaire et les immatriculations, les API Avalara couvrent l’ensemble de vos besoins de conformité.
Une solution pensée pour passer à l’échelle
Avalara traite chaque année des milliards d’appels API et accompagne les entreprises confrontées à d’importants volumes de transactions, dans de nombreuses régions et juridictions fiscales.
Sécurité intégrée
Chaque API s’appuie sur l’infrastructure de sécurité de niveau entreprise d’Avalara, avec une surveillance continue et une prise en charge dédiée des incidents.
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Une infrastructure adaptée aux grosses entreprises
Disponibilité multicloud, conformité SOC 2, chiffrement des données au repos et en transit, couverture mondiale : tout est conçu pour répondre aux exigences des environnements d’entreprise les plus complexes.