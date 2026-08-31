Contactez-nous

Intégrez la conformité fiscale au cœur de vos systèmes

Intégrez le calcul et la déclaration des taxes, la gestion des documents fiscaux ainsi que l'immatriculation directement dans vos processus à l'aide des API REST Avalara.
Découvrir toutes les API
Logo de précision

Intégrez plus vite, sans complexité inutile

Une documentation claire, des SDK et des exemples de code permettent à vos équipes d’intégrer rapidement les fonctionnalités de conformité, sans expertise fiscale approfondie.

Une stratégie API unique pour toute la chaîne de conformité

Du calcul des taxes en temps réel aux déclarations, en passant par les certificats d’exonération, la classification tarifaire et les immatriculations, les API Avalara couvrent l’ensemble de vos besoins de conformité.

Une solution pensée pour passer à l’échelle

Avalara traite chaque année des milliards d’appels API et accompagne les entreprises confrontées à d’importants volumes de transactions, dans de nombreuses régions et juridictions fiscales.

Sécurité intégrée

Chaque API s’appuie sur l’infrastructure de sécurité de niveau entreprise d’Avalara, avec une surveillance continue et une prise en charge dédiée des incidents.

Découvrez Versori, la plateforme agentique qui accélère vos intégrations API

Suivez la formation Versori pour débloquer l’accès et créer votre première intégration prête pour la production avec AvaTax, E-Invoicing and Live Reporting ou Returns API.
Démarrer

APIs

Les API Avalara prennent en charge toutes les étapes des processus fiscaux et de conformité.

Découvrir toutes les API

How it works

Intégrez la conformité là où vous travaillez déjà

Connecter

Suivez des parcours d’intégration guidés et adaptés à vos cas d’usage, qu’il s’agisse du calcul fiscal en temps réel, des déclarations ou des immatriculations.
Avalara API illustration - French

Développer

Accélérez vos projets grâce à des SDK, des exemples de code et des bibliothèques prêtes à l’emploi pour les architectures les plus courantes.
Avalara API illustration - French

Tester et certifier

Validez votre intégration dans des environnements de test et obtenez la certification Avalara avant le passage en production.

Passer à l'échelle

Déployez en production sur une infrastructure de niveau entreprise, conçue pour gérer de forts volumes de trafic avec fiabilité.

Customers

La technologie au service des grandes plateformes de commerce mondial

Voir tous les témoignages
Groupon
La solution personnalisée que nous avons développée avec Avalara a complètement changé la donne. Elle nous permet de conserver les stocks sur notre plateforme tout en restant en conformité.

Brad Caproni, Directeur, Fiscalité indirecte mondiale

Secteur : e-commerce
Lire le témoignage client
Wonder
La connexion API à Avalara garantit l'application de la taxe appropriée à chaque poste de la facture, selon les taux en vigueur dans les juridictions concernées.

Hector Camacho, Contrôleur de gestion

Commerce de détail et e-commerce 
Lire le témoignage client

Integrations

 
Une solution conçue pour s'adapter à votre stack

Les API Avalara s’intègrent facilement aux applications métier et aux plateformes que vous utilisez déjà.
Découvrir toutes les intégrations

 

Une infrastructure adaptée aux grosses entreprises

Disponibilité multicloud, conformité SOC 2, chiffrement des données au repos et en transit, couverture mondiale : tout est conçu pour répondre aux exigences des environnements d’entreprise les plus complexes.
Avalara pour les grandes entreprises

Mettre en œuvre

Explorer

Commencez à développer avec les API Avalara

Explorez les endpoints, la documentation et les outils dont vous avez besoin pour intégrer la conformité directement dans vos systèmes.
Démarrer