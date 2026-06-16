Avalara AvaTax for Accounts Payable

Automatise la conformité de la taxe d’utilisation des consommateurs à grande échelle La solution s’appuie sur des données en temps réel et sur l’IA pour déterminer la taxabilité des produits, détecter les erreurs au niveau de la taxe sur les ventes des fournisseurs, auto-évaluer la taxe sur l'utilisation et répartir les taxes entre les juridictions, le tout depuis une plateforme centralisée intégrée à la plupart des systèmes d’achat.