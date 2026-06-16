Automatisez la conformité de bout en bout pour NetSuite SuiteTax
Simplifiez l'intégration grâce aux conseils de l'IA
Accélérez la mise en service grâce à une intégration automatisée et guidée par l'IA qui simplifie le lien fiscal, la configuration des articles et la configuration fiscale directement dans NetSuite.
Meilleure précision
Activez le moteur fiscal Avalara alimenté par l'IA pour améliorer la précision des calculs grâce à des taux régulièrement mis à jour en fonction de la géolocalisation, de la taxabilité des articles et des réglementations fiscales.
Déterminez vos obligations fiscales
Déterminez où et quand vous devez collecter et reverser la taxe sur les ventes, en fonction des lois des États en constante évolution sur le lien fiscal physique et économique.
Accédez à des informations fiscales en temps réel grâce à notre moteur d'IA, Avi, intégré
Accédez directement dans NetSuite à des informations fiscales en temps réel et aux réponses d’Avi, notre agent IA Avalara, pour mieux comprendre le comportement des transactions et les changements de configuration
Gérez les ventes exonérées
Automatisez la création, la collecte, la vérification, l’utilisation et le stockage des certificats d’exonération afin d’améliorer l’efficacité de la conformité et la préparation aux audits.
Automatisez le dépôt des déclarations et les paiements
Libérez-vous de la préparation, du dépôt et du paiement chronophages des déclarations dans toutes les juridictions et à chaque cycle déclaratif, avec une précision optimisée par l’IA qui réduit les risques.
Découvrez Avi, votre agent fiscal basé sur l'IA, intégré à NetSuite, qui fournit une intégration guidée par l'IA, des informations fiscales au niveau des transactions et une validation de la configuration.
Vidéo : Découvrez comment Avi aide à automatiser la conformité dans NetSuite.
FONCTIONNEMENT
Intégrez toute la puissance d’Avalara à vos processus NetSuite :
Configuration
Géociblage
Calcul des taxes
Exonérations
Mondial
Intégration et configuration guidées par l'IA
Obtenez des conseils étape par étape pour configurer les filiales, les catégories d'articles, le lien fiscal et les règles fiscales.
Lisez les explications contextuelles qui expliquent comment les choix de configuration influent sur les résultats fiscaux.
Favorisez une intégration efficace et précise grâce à des garde-corps intégrés.
Passez en revue et validez la configuration fiscale lors de l'intégration et des opérations en cours.
Validation des adresses
Mettez à jour et validez les adresses client directement dans NetSuite grâce à la géolocalisation, afin de vérifier les taux de taxe avec plus de précision qu’avec les seuls codes postaux.
Calcul des taxes sur les ventes et l'utilisation
Calculez automatiquement les taxes de chaque ligne d’un bon de commande client et d’une facture, avec une ventilation détaillée des taxes appliquées.
Identifiez les taxes d'utilisation sous-collectées et surcollectées afin de réduire la responsabilité et les trop-payés.
Obtenez des réponses contextuelles d'Avi aux questions fiscales et de conformité en langage naturel pour comprendre le calcul des taxes et les impacts de la configuration.
Gestion des exonérations
Gérez directement dans NetSuite la demande, la collecte, la validation et l’archivage des certificats d’exonération client, afin de garantir des documents de conformité à jour, correctement formatés et prêts pour les audits.
Conformité mondiale
Automatisez le calcul et les déclarations de la TVA, de la TPS, des droits de douane et des taxes à l’importation dans NetSuite afin de garantir la conformité de vos ventes internationales.
Produits intégrés
Avalara AvaTax
AvaTax est le moteur fiscal mondial au cœur de notre plateforme de conformité alimentée par l’IA. Il fournit des calculs fiscaux hautement précis en temps réel pour plusieurs types de taxes (taxe de vente et d’utilisation aux États-Unis, TVA et taxes sectorielles) couvrant les juridictions municipales, départementales, étatiques, fédérales et internationales.
Automatise la conformité de la taxe d’utilisation des consommateurs à grande échelle La solution s’appuie sur des données en temps réel et sur l’IA pour déterminer la taxabilité des produits, détecter les erreurs au niveau de la taxe sur les ventes des fournisseurs, auto-évaluer la taxe sur l'utilisation et répartir les taxes entre les juridictions, le tout depuis une plateforme centralisée intégrée à la plupart des systèmes d’achat.
Accédez à une solution centralisée pour une conformité complète au commerce international. Avalara Cross-Border propose une suite de produits spécialement conçus pour calculer et estimer en temps réel les droits de douane et taxes à l’importation ; automatiser l’attribution et la gestion des codes SH, HTS et Schedule B ; et aider les entreprises à naviguer parmi les restrictions commerciales internationales. Avalara Item Classification prend en charge les codes SH pour plus de 180 pays.
Fournit un calcul automatique de la TVA pour les transactions de vente et d'achat internationales. La solution s’appuie sur l’IA pour appliquer en temps réel les taux propres à chaque pays, afin d’aider les entreprises à appliquer le bon traitement de TVA, réduire les erreurs et préparer leur expansion transfrontalière. AvaTax for VAT s’intègre à la plupart des systèmes métier, prend en charge plus de 190 pays et facilite la conformité aux règles complexes de TVA à grande échelle.
Simplifiez la gestion des certificats d’exonération afin d’améliorer l’efficacité, de gagner du temps et de réduire les risques. ECM automatise la collecte, le stockage et la validation des certificats d’exonération pour les entreprises de toutes tailles. ECM a géré plus de 51 millions de documents et de certificats en 2024.
Simplifiez votre conformité face à des exigences de facturation électronique particulièrement complexes. Avalara E-Invoicing and Live Reporting assure une conformité et une couverture mondiales via une application unique.
Optimisez la gestion des formulaires 1099, W-9, W-2, 1095 et autres pour simplifier le dépôt électronique auprès de l’IRS, réduire le risque de pénalités et faciliter la collecte des informations fournisseurs.
Avalara Returns
Externalisez la préparation, le dépôt, le paiement et la gestion des avis fiscaux (pour la taxe de vente et d’usage aux États-Unis ou la TVA). Notre solution permet de gagner du temps, de réduire les coûts et d’assurer une plus grande précision, indépendamment de la taille ou du secteur d’activité de l’entreprise. Avalara Returns a traité et déposé plus de 6 millions de déclarations en 2024.
Avalara VAT Returns automatise la préparation, le dépôt et le paiement des déclarations de TVA dans 49 pays. La solution valide et dépose les données conformément aux règles locales, prend en charge la déclaration en temps réel, OSS/IOSS et SAF-T, et s’appuie sur l’IA pour améliorer la précision et réduire le risque de non-conformité dans l’ensemble des opérations internationales.
AvaTax est une solution avancée qui utilise la géolocalisation et la vérification des adresses pour calculer la taxe sur les ventes à l’adresse précise, en tenant compte de multiples juridictions fiscales au sein d’un même code postal, de structures fiscales complexes et plus encore. Si vous devez calculer des taxes sur des transactions internationales, AvaTax propose également des options adaptées. Avalara propose également des solutions pour préparer et déposer vos déclarations, gérer facilement vos certificats d’exonération dans le cloud, le tout avec une intégration étroite à AvaTax.
Point 1
Avalara propose un abonnement de 12 mois, payable annuellement ou par mensualités. Les abonnements sont automatiquement renouvelés à la fin de chaque période, mais vous pouvez annuler avant le début de la nouvelle période, conformément à nos conditions.
Point 1
Annuellement. Si votre forfait permet d’effectuer des calculs sur 500 transactions par an, par exemple, vous pouvez utiliser ces transactions à tout moment pendant la durée de votre abonnement annuel. Les transactions ne sont pas reportées et doivent être utilisées pendant la période d’abonnement au cours de laquelle elles ont été achetées.
Point 1
Oui, vous bénéficiez d’un accès illimité au centre d’aide d'Avalara, 24 h/24 et 7 j/7. Des formules d’assistance plus avancées sont également disponibles à l’achat.
Point 1
Oui, mais pour calculer les taxes en utilisant les taux les plus fiables, Avalara a besoin d’une adresse exacte et complète, ou de la latitude et de la longitude (aux États-Unis uniquement).
Oui, AvaTax calcule la taxe sur les ventes sur les avoirs
Oui, AvaTax gère votre conformité fiscale dans plusieurs entreprises, y compris au sein de structures d’entreprise complexes, comme les sociétés mères et filiales.
Prêt à découvrir ce dont Avalara est capable?
Planifiez une démonstration pour découvrir notre solution.