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Simplifier la conformité aux taxes sur les ventes pour SAP Cloud ERP (Public)

Automatisez la conformité aux taxes sur les ventes pour améliorer la précision de la détermination, du calcul, du dépôt et du paiement des taxes.
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Découvrez Avalara pour SAP Cloud ERP (Public) en action grâce à une démonstration instantanée et autoguidée, sans argumentaire de vente, sans engagement.

AVANTAGES

Simplifiez la gestion de votre conformité en matière de taxes sur les ventes

Meilleure précision

Connectez AvaTax à SAP Cloud ERP pour automatiser la détermination fiscale et appliquer des taux plus précis à des millions de produits et à des milliers de juridictions.

Automatisez le calcul des taxes

Calculez les taxes sur les ventes et les achats avec des taux régulièrement mis à jour appliqués automatiquement aux commandes, factures et documents comptables.

Gagnez du temps

Avalara applique des taux de taxes et des règles actualisés dans plus de 12 000 juridictions américaines. Vous n'avez donc plus besoin de rechercher les taux de taxe ou de gérer manuellement les données géographiques et fiscales.

Simplifiez les déclarations fiscales

Passez du calcul au dépôt en toute simplicité : préparez les déclarations à partir des données de vos transactions ou laissez Avalara gérer le classement et le paiement pour vous.

Obtenez de meilleures analyses grâce aux rapports

Accédez à l'historique des transactions à tout moment grâce à des rapports personnalisables pour suivre les obligations fiscales, la préparation aux audits et la conformité.

Solution optimisée pour la stratégie de cœur applicatif propre de SAP

Le moteur fiscal d’Avalara fonctionne en dehors des systèmes centraux de SAP, ce qui contribue à préserver un cœur applicatif propre, à réduire la complexité et à faciliter les futures mises à jour système.

Solutions intégrées

Avalara AvaTax — une application approuvée par SAP

AvaTax est le moteur fiscal mondial au cœur de notre plateforme de conformité alimentée par l’IA. Il fournit des calculs fiscaux hautement précis en temps réel pour plusieurs types de taxes (taxe sur les ventes et l’utilisation aux États-Unis, TVA et taxes sectorielles) couvrant les juridictions municipales, départementales, étatiques, fédérales et internationales.
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Avalara Returns

Externalisez la préparation, le dépôt, le paiement et la gestion des avis fiscaux (pour la taxe sur les ventes et l'utilisation aux États-Unis ou la TVA). Notre solution permet de gagner du temps, de réduire les coûts et d’assurer une plus grande précision, indépendamment de la taille ou du secteur d’activité de l’entreprise. Avalara Returns a traité et déposé plus de 6 millions de déclarations en 2024.
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Foire aux questions

Foire aux questions

Point 1

AvaTax est une solution avancée qui utilise la géolocalisation et la vérification des adresses pour calculer la taxe sur les ventes à l’adresse précise, en tenant compte de multiples juridictions fiscales au sein d’un même code postal, de structures fiscales complexes et plus encore. Si vous devez calculer des taxes sur des transactions internationales, AvaTax propose également des options adaptées. Avalara propose également des solutions pour préparer et déposer vos déclarations, gérer facilement vos certificats d’exonération dans le cloud, le tout avec une intégration étroite à AvaTax.

Point 1

Avalara propose un contrat de 12 mois, payable annuellement ou par mensualités. Les abonnements sont automatiquement renouvelés à la fin de chaque période, mais vous pouvez annuler avant le début de la nouvelle période, conformément à nos conditions.

Point 1

Annuellement. Si votre forfait permet d’effectuer des calculs sur 500 transactions par an, par exemple, vous pouvez utiliser ces transactions à tout moment pendant la durée de votre abonnement annuel. Les transactions ne sont pas reportées et doivent être utilisées pendant la période d’abonnement au cours de laquelle elles ont été achetées.

Point 1

Oui, vous bénéficiez d’un accès illimité au centre d’aide d'Avalara, 24 h/24 et 7 j/7. Des formules d’assistance plus avancées sont également disponibles à l’achat.

Point 1

Oui, mais pour calculer les taxes en utilisant les taux les plus fiables, Avalara a besoin d’une adresse exacte et complète, ou de la latitude et de la longitude (aux États-Unis uniquement).

Oui, AvaTax calcule les taxes sur les ventes sur les avoirs

Oui, AvaTax gère votre conformité fiscale dans plusieurs entreprises, y compris au sein de structures d’entreprise complexes, comme les sociétés mères et filiales.

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