AvaTax est une solution avancée qui utilise la géolocalisation et la vérification des adresses pour calculer la taxe sur les ventes à l’adresse précise, en tenant compte de multiples juridictions fiscales au sein d’un même code postal, de structures fiscales complexes et plus encore. Si vous devez calculer des taxes sur des transactions internationales, AvaTax propose également des options adaptées. Avalara propose également des solutions pour préparer et déposer vos déclarations, gérer facilement vos certificats d’exonération dans le cloud, le tout avec une intégration étroite à AvaTax.