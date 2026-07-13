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Simplifiez la gestion de la conformité avec Avalara pour Stripe

Automatisez le calcul de la taxe sur les ventes, les déclarations, la gestion des exonérations et bien plus encore pour vos transactions Stripe Billing et Checkout.
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Logo Avalara connecté au logo Stripe avec un signe plus entre les deux, représentant l'intégration.
Vidéo : découvrez Avalara for Stripe en action grâce à une démonstration instantanée et autoguidée, sans argumentaire de vente, sans engagement.

AVANTAGES

Automatisez la conformité de bout en bout pour les processus Stripe

Simplifier l'intégration

Avalara pour Stripe s'intègre à Stripe Billing et Checkout, offrant une connexion unique à une plateforme de conformité mondiale.

Meilleure précision

Activez le moteur fiscal d’Avalara afin d’améliorer la précision des calculs grâce à des taux régulièrement mis à jour en fonction de la géolocalisation, de la taxabilité des articles et de l’évolution des lois et réglementations.

Déterminez vos obligations fiscales

Déterminez où et quand vous devez collecter et reverser la taxe sur les ventes, en fonction des lois des États en constante évolution sur le lien fiscal physique et économique.

Gérez les ventes exonérées

Automatisez la création, la collecte, la vérification, l’utilisation et le stockage des certificats d’exonération afin d’améliorer l’efficacité de la conformité et la préparation aux audits.

Automatisez le dépôt et le paiement des déclarations

Simplifiez la préparation, le dépôt et le paiement des déclarations, souvent coûteux et chronophages, dans toutes les juridictions et à chaque cycle déclaratif.

Une évolutivité adaptée à la croissance

Les produits et solutions d’Avalara fonctionnent de concert et évoluent avec votre entreprise, vous aidant ainsi à rester en conformité avec vos obligations fiscales à mesure que votre activité se développe et se transforme.

Fonctionnement

Intégrez la puissance d'Avalara à vos processus Stripe

Configuration et correspondance des produits

  • Configurez les paramètres de votre connecteur pour répondre aux besoins uniques de votre entreprise.
  • Associez vos produits et services aux codes de taxe Avalara afin de déterminer plus précisément la taxabilité de chaque transaction.
  • Utilisez notre extension Chrome gratuite basée sur l'IA pour une configuration guidée et une assistance fiscale intégrée au navigateur.
image des tarifs

Validation des adresses

  • Mettez à jour et validez les adresses client directement dans Stripe grâce à la géolocalisation, afin de vérifier les taux de taxe avec plus de précision qu’avec les seuls codes postaux.
Texte alternatif : panneau de métadonnées affichant les détails de l'adresse, l'état de validation et de synchronisation Avatax pour Bainbridge Island, Washington, États-Unis.

Calcul de la taxe sur les ventes

  • Calculez automatiquement les taxes en temps réel sur les factures et les codes.
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Conformité mondiale

  • Automatisez le calcul de la TVA, des droits de douane et des taxes à l’importation dans Stripe afin de garantir la conformité de vos ventes internationales.
  • Activez la transmission des factures électroniques et des données fiscales, conformément aux exigences propres à chaque pays.
image des tarifs

Produits intégrés

Avalara AvaTax

Appliquez des taux de taxe plus précis et actualisés en fonction de la région, de la taxabilité, de la législation, etc.
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Avalara AvaTax Cross-Border

Stimulez vos ventes à l'international grâce à une solution de paiement unifiée qui optimise l'expérience client.
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Avalara AvaTax for VAT

Calculez la TVA rapidement et avec plus de précision afin d’améliorer votre conformité fiscale dans l’UE et au Royaume-Uni.
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Avalara Exemption Certificate Management (ECM)

Traitez, collectez et accédez aux certificats d'exonération.
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Avalara E-Invoicing and Live Reporting

Activez la transmission de factures électroniques et de données fiscales.
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Immatriculation à la taxe sur les ventes

Répondez à vos obligations d’immatriculation fiscale grâce à des solutions adaptées à votre entreprise.
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Foire aux questions

Point 1

Avalara for Stripe offre une connexion unique à une plateforme de conformité mondiale, vous permettant d'automatiser et de gérer votre conformité de bout en bout. L’intégration avec Stripe active AvaTax, une solution avancée qui utilise la géolocalisation et la vérification d’adresse pour calculer la taxe sur les ventes à l’adresse précise, en tenant compte de multiples juridictions fiscales au sein d’un même code postal, de structures fiscales complexes et plus encore. Si vous devez calculer la taxe sur les transactions internationales, AvaTax propose également des options adaptées. Avalara propose également des solutions pour préparer et déposer vos déclarations, gérer facilement les certificats d’exonération dans le cloud et déployer la facturation électronique ainsi que la déclaration en temps réel.

Point 1

Avalara propose un contrat de 12 mois, payable annuellement ou par mensualités. Les abonnements sont automatiquement renouvelés à la fin de chaque période, mais vous pouvez annuler avant le début de la nouvelle période, conformément à nos conditions.

Point 1

Annuellement. Si votre forfait permet d’effectuer des calculs sur 1000 transactions par an, par exemple, vous pouvez utiliser ces transactions à tout moment pendant la durée de votre abonnement annuel. Les transactions ne sont pas reportées et doivent être utilisées pendant la période d’abonnement au cours de laquelle elles ont été achetées.

Point 1

Oui, vous aurez un accès illimité au portail d'assistance mondial d' Avalara. Des formules d’assistance plus avancées sont également disponibles à l’achat.

Point 1

Oui, AvaTax gère votre conformité fiscale dans plusieurs entreprises, y compris au sein de structures d’entreprise complexes, comme les sociétés mères et filiales.

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