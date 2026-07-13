Avalara for Stripe offre une connexion unique à une plateforme de conformité mondiale, vous permettant d'automatiser et de gérer votre conformité de bout en bout. L’intégration avec Stripe active AvaTax, une solution avancée qui utilise la géolocalisation et la vérification d’adresse pour calculer la taxe sur les ventes à l’adresse précise, en tenant compte de multiples juridictions fiscales au sein d’un même code postal, de structures fiscales complexes et plus encore. Si vous devez calculer la taxe sur les transactions internationales, AvaTax propose également des options adaptées. Avalara propose également des solutions pour préparer et déposer vos déclarations, gérer facilement les certificats d’exonération dans le cloud et déployer la facturation électronique ainsi que la déclaration en temps réel.