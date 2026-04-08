Vidéo : facilitez la recherche, la complétion et la soumission des bons documents.
Avantages
Simplifier la création et la soumission des certificats d'exemption
Créer des certificats où que vous soyez
Créez et gérez des formulaires à l'aide d'une interface simple et intuitive sur tout appareil connecté à Internet.
Diffuser les documents plus rapidement
Envoyez par e-mail, téléchargez ou imprimez des documents de conformité fiscale depuis votre compte CertExpress et partagez-les instantanément avec les utilisateurs d’Exemption Certificate Management.
Démarrer rapidement
Ouvrez un compte, renseignez un profil professionnel, enregistrez votre signature et commencez immédiatement à créer des certificats d'exonération.
Rester organisé
Archivez et gérez en toute sécurité tous les certificats d’exonération depuis une interface utilisateur intuitive pour un accès, une organisation et un rapprochement simplifiés.
Bénéficier d'une assistance continue
Trouvez, complétez et soumettez le document de conformité fiscale adapté à chaque situation grâce à l'expertise et aux conseils d'Avalara.
Maintenir la conformité
Suivez automatiquement les règles d’exonération et les dates d’expiration des certificats, recevez des alertes lorsque les certificats arrivent à expiration et demandez de nouveaux certificats.
Fonctionnement
Soumettez les bons certificats d'exonération pour chaque transaction exonérée de taxes
Une plateforme complète pour une solution de conformité fiscale de bout en bout
Envoyer
Les clients peuvent soumettre des certificats d’exemption via un portail sécurisé en choisissant le formulaire approprié, en le remplissant numériquement ou en chargeant une copie du certificat. CertExpress les guide tout au long du processus, en les aidant à sélectionner et à remplir le bon formulaire avant de le soumettre.
Intégrer
CertExpress s'intègre à Avalara ECM et à votre panier d’achat afin de permettre aux clients de fournir et de gérer leurs certificats au moment de l’achat. Cela permet d'appliquer des exemptions fiscales en temps réel pour une expérience d’achat fluide.
Valider
CertExpress s’appuie sur l’automatisation pour veiller à ce que tous les champs obligatoires soient renseignés et que le certificat soit valide. En cas de problème, les entreprises recevront un message d’erreur jusqu’à la résolution des anomalies.
Suivre
CertExpress permet de suivre automatiquement les dates d’expiration des certificats et d’envoyer des demandes de renouvellement aux clients. Cette approche proactive aide les entreprises à améliorer leur conformité.
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Capturez et stockez des certificats électroniques en temps réel pour les sociétés bénéficiant d'exemptions fiscales simples.
CertExpress est une application gratuite qui fonctionne parfaitement avec les produits Avalara ECM et permet à vos clients de gérer eux-mêmes la création et l'envoi de certificats, simplifiant ainsi la collecte. Il propose une interface conviviale qui permet aux clients de remplir, de charger ou d'envoyer des certificats par voie numérique. Les entreprises peuvent ainsi réduire les délais de collecte des certificats, améliorer la précision et garantir une meilleure conformité en réduisant les erreurs manuelles.
Les clients peuvent soumettre des certificats d’exemption via un portail sécurisé en choisissant le formulaire approprié, en le remplissant numériquement ou en chargeant une copie du certificat. CertExpress les guide tout au long du processus, en les aidant à sélectionner et à remplir le bon formulaire avant de le soumettre.
CertExpress s'intègre à Avalara ECM et à votre panier d’achat, permettant aux clients de fournir et de gérer leurs certificats au moment de l’achat. Cela permet de garantir l’application des exemptions fiscales en temps réel pour une expérience d’achat fluide.
CertExpress utilise des outils de validation automatisés pour scanner les certificats, ce qui permet de s'assurer que tous les champs obligatoires sont remplis et que le certificat est valide. En cas de problème, les entreprises recevront un message d’erreur jusqu’à la résolution des anomalies.
CertExpress suit automatiquement les expirations des certificats et envoie des demandes de renouvellement aux clients. Cette approche proactive aide les entreprises à améliorer leur conformité.
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