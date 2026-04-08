CertExpress est une application gratuite qui fonctionne parfaitement avec les produits Avalara ECM et permet à vos clients de gérer eux-mêmes la création et l'envoi de certificats, simplifiant ainsi la collecte. Il propose une interface conviviale qui permet aux clients de remplir, de charger ou d'envoyer des certificats par voie numérique. Les entreprises peuvent ainsi réduire les délais de collecte des certificats, améliorer la précision et garantir une meilleure conformité en réduisant les erreurs manuelles.