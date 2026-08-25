AVANTAGES DE L’ASSISTANCE
AVANTAGES DE LA MISE EN ŒUVRE
COMPARAISON DES PRODUITS
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STANDARD
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PRIORITAIRE
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PREMIUM
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Disponible avec l’offre de mise en œuvre Guidée
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*Inclus avec l’offre de mise en œuvre Guidée
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FORMATION
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Formation en autonomie
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Webinaires animés par des experts
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RÉSOLUTION DES PROBLÈMES
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Centre de ressources en libre-service
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Disponibilité de l’assistance
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Du lundi au vendredi
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Du lundi au vendredi
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24/7
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Délai de première réponse
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24 heures
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8 heures
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1 heure
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Demandes d’assistance en ligne
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Chat en direct
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Assistance téléphonique
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Responsable de compte technique
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AUTRES AVANTAGES
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Environnement de test
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TARIFS
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Tarif
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Inclus
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€
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€€€
COMPARAISON DES OFFRES
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Bénéficiez d’une aide à la mise en œuvre adaptée à votre calendrier
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STANDARD (Inclus)
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MISE EN ŒUVRE GUIDÉE*
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ASSISTANCE COMPLÈTE
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Communication avec un agent de mise en œuvre tout au long du déploiement
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Soumission et gestion des demandes d’assistance en ligne
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Planification d'un appel pour recevoir de l'aide lors de la mise en œuvre
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Vérification des configurations et validation des transactions de test
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Résolution des problèmes pendant la mise en œuvre
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Association des codes fiscaux aux nouveaux produits ou services
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Surveillance du lien fiscal et activation, si nécessaire, de la collecte et du reversement des taxes
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Assistance continue après la mise en œuvre
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Compatibilité avec d’autres offres d’assistance
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Délai de première réponse
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24 heures
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8 heures
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1 heure
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Disponibilité de l’assistance
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Du lundi au vendredi
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Du lundi au vendredi
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24/7
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Inclus
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€€
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€€€
*Compatible avec les offres d'assistance Prioritaire et Premium
PLANS DE MISE EN ŒUVRE ET D’ASSISTANCE
TÉMOIGNAGES CLIENTS
Tous les clients d'Avalara bénéficient automatiquement des services d'assistance et de mise en œuvre Standard, avec l'accès à Avi, notre assistant d’IA, ainsi qu’à un vaste centre de ressources en libre-service via Avalara Global Support. Pour profiter d’un accompagnement plus personnalisé, vous pouvez opter pour l’offre Mise en œuvre Guidée ou Assistance Complète.
Oui. Nos agents de mise en œuvre sont disponibles du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h. Selon l’offre de mise en œuvre choisie, vous pouvez contacter un agent en direct par téléphone, visioconférence ou chat, pendant et après la mise en œuvre. Vous pouvez échanger à tout moment avec Avi, notre assistant d’IA, depuis votre Portail Avalara ou via Avalara Global Support.
Pour les produits éligibles, les experts d'Avalara peuvent prendre en charge la configuration et vous accompagner dans les dernières étapes afin de finaliser la mise en œuvre rapidement et avec précision.
Avalara propose l'offre Mise en œuvre Guidée sous la forme d’une formule ponctuelle : vous pilotez votre intégration tout en bénéficiant des conseils de nos experts, notamment pour la vérification et la validation de vos transactions de test. Avec l’Assistance Complète, nos experts interviennent plus directement en prenant en charge les configurations et en vous accompagnant dans les étapes restantes.
Consultez les conditions générales applicables à l’offre Assistance Complète ici.
Les délais de réponse varient selon l’offre. Notre offre d'assistance Standard prévoit un délai de réponse de 24 heures. Nos offres d'assistance Prioritaire et Complète prévoient un délai de réponse de 8 heures. L’offre Assistance pour grandes entreprises prévoit un délai de réponse d’une heure, avec une assistance disponible 24 h/24 et 7 j/7.
L’offre d'assistance Premium inclut l’accès à un environnement de test, afin de vous permettre de vérifier vos configurations avant leur déploiement.
Absolument. Vous pouvez passer à n’importe quelle autre offre de mise en œuvre ou d’assistance après l’achat de vos produits Avalara.
Dans le cadre du programme Avalara Global Support, Avi vous aide à résoudre les problèmes, répond aux questions fréquentes et vous guide dans la création d’une demande d’assistance.
- Connectez-vous à votre compte Avalara à l’aide de vos identifiants.
- Selon votre offre d’assistance, vous pouvez :
a. Contacter un agent d’assistance par chat ou par téléphone.
b. Soumettre une demande d’assistance.