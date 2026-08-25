Bénéficiez d’une aide à la mise en œuvre adaptée à votre calendrier

Communication avec un agent de mise en œuvre tout au long du déploiement

Soumission et gestion des demandes d’assistance en ligne

Planification d'un appel pour recevoir de l'aide lors de la mise en œuvre

Vérification des configurations et validation des transactions de test

Résolution des problèmes pendant la mise en œuvre

Association des codes fiscaux aux nouveaux produits ou services

Surveillance du lien fiscal et activation, si nécessaire, de la collecte et du reversement des taxes

Assistance continue après la mise en œuvre

Compatibilité avec d’autres offres d’assistance

Délai de première réponse 24 heures 8 heures 1 heure

Disponibilité de l’assistance Du lundi au vendredi​

de 8 h à 20 h​

(heure locale) Du lundi au vendredi

de 8 h à 20 h

(heure locale) 24/7