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Bénéficiez de l'aide dont vous avez besoin, au moment où vous en avez besoin

Un accompagnement personnalisé pour la mise en œuvre, des délais de résolution réduits et une expérience client fluide grâce aux services d'assistance et de mise en œuvre d'Avalara.
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AVANTAGES DE L’ASSISTANCE

Une mise en œuvre simplifiée. Des experts à votre service. Une conformité durable.

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Meilleurs délais de réponse et de résolution

Faites appel à nos experts produits et techniques pour obtenir rapidement l’aide dont vous avez besoin et résoudre plus efficacement vos enjeux de conformité fiscale.
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Accès à un environnement de test

Avec l’offre d'assistance Premium, testez vos configurations et vos processus dans un environnement de test avant leur déploiement afin de vous assurer du bon fonctionnement du système, notamment lors de l’ajout de nouveaux produits ou de nouvelles intégrations.
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Vaste centre de ressources

Utilisez Avi, notre assistant d'IA, participez à des webinaires animés par des experts, consultez des articles et vidéos utiles, échangez avec la communauté des développeurs et créez ou suivez vos demandes d'assistance.

AVANTAGES DE LA MISE EN ŒUVRE

Une configuration flexible. Une intégration guidée. Des bénéfices plus rapides.

Options de mise en œuvre

Choisissez l'offre de mise en œuvre Standard, de mise en œuvre Guidée ou d’assistance Complète selon votre calendrier et la complexité de votre projet. Avec chaque formule, vous bénéficiez d’un accompagnement à toutes les étapes.
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Vérification et validation de votre configuration

Limitez les erreurs de configuration en laissant nos experts vérifier vos paramétrages et valider les transactions de test, avant et après la mise en production.
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Approche clé en main

Pour les produits éligibles, confiez la configuration aux experts Avalara et laissez-les vous accompagner pas à pas dans les étapes suivantes.
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COMPARAISON DES PRODUITS

Offres d’assistance gratuites et payantes

Bénéficiez de l’accompagnement et de l’assistance dont vous avez besoin pour répondre pleinement à vos exigences de conformité.

STANDARD

PRIORITAIRE

PREMIUM

Disponible avec l’offre de mise en œuvre Guidée

*Inclus avec l’offre de mise en œuvre Guidée

FORMATION

Formation en autonomie

Webinaires animés par des experts

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Centre de ressources en libre-service

Disponibilité de l’assistance

Du lundi au vendredi​
de 8 h à 20 h​
(heure locale)

Du lundi au vendredi
de 8 h à 20 h
(heure locale)

24/7

Délai de première réponse

24 heures

8 heures

1 heure

Demandes d’assistance en ligne

Chat en direct

Assistance téléphonique

Responsable de compte technique

AUTRES AVANTAGES

Environnement de test

TARIFS

Tarif

Inclus​

€€€

Assistance Complète

Avalara prend en charge la configuration de votre compte et la mise en œuvre de la solution

Avalara gère la configuration de tous vos produits.

Avalara surveille l’existence d’un lien fiscal et, si nécessaire, active la collecte et le reversement des taxes. ​.

Avalara associe un code fiscal à tout nouveau produit ou service ajouté au catalogue​.

Assistance disponible de 8 h à 20 h, heure locale, avec un délai de réponse sous 8 heures​.

COMPARAISON DES OFFRES

Offres de mise en œuvre gratuites et payantes

Bénéficiez d’une aide à la mise en œuvre adaptée à votre calendrier

Bénéficiez d’une aide à la mise en œuvre adaptée à votre calendrier

STANDARD (Inclus)

MISE EN ŒUVRE GUIDÉE*

ASSISTANCE COMPLÈTE

Communication avec un agent de mise en œuvre tout au long du déploiement

Soumission et gestion des demandes d’assistance en ligne

Planification d'un appel pour recevoir de l'aide lors de la mise en œuvre

Vérification des configurations et validation des transactions de test

Résolution des problèmes pendant la mise en œuvre

Association des codes fiscaux aux nouveaux produits ou services

Surveillance du lien fiscal et activation, si nécessaire, de la collecte et du reversement des taxes

Assistance continue après la mise en œuvre

Compatibilité avec d’autres offres d’assistance

Délai de première réponse

24 heures

8 heures

1 heure

Disponibilité de l’assistance

Du lundi au vendredi​
de 8 h à 20 h​
(heure locale)

Du lundi au vendredi
de 8 h à 20 h
(heure locale)

24/7

Inclus​

€€

€€€

*Compatible avec les offres d'assistance Prioritaire et Premium

PLANS DE MISE EN ŒUVRE ET D’ASSISTANCE

Profitez d’une aide personnalisée à la mise en œuvre et des conseils d’experts Avalara, en fonction de vos produits et de vos besoins métier.

Avalara Professional Services

Optimisez et pérennisez votre conformité fiscale grâce à notre gamme de services de conseil spécialisés en taxe sur les ventes.
Services professionnels Avalara

Avalara AvaTax

Calculez automatiquement les taxes pour toutes vos activités de vente et d’achat.
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Avalara Returns

Simplifiez la préparation et le dépôt des déclarations de taxe sur les ventes tout en respectant les exigences propres à chaque juridiction.
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Avalara AvaTax for Accounts Payable

Automatisez le calcul et la comptabilisation de la taxe sur l'utilisation.
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Avalara Exemption Certificate Management

Traitez, collectez et accédez aux certificats d'exonération.

Avalara Global Support

Discutez avec Avi, notre assistant d’IA, et accédez à des webinaires animés par des experts, des articles d’aide et des vidéos informatives.
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TÉMOIGNAGES CLIENTS

Une assistance fiable pour les équipes qui en dépendent

Découvrez ce que nos clients ont à dire
Voir tous les témoignages de clients
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L’assistance d'Avalara s’est nettement renforcée au cours des six à neuf derniers mois. Les réponses sont plus rapides et plus précises, et les échanges nécessaires pour clarifier les demandes sont moins nombreux. Notre collaboration avec Avalara me satisfait chaque jour davantage !

Neil Weinstein

Contrôleur

L’assistance client d'Avalara se distingue par une réactivité incomparable. Je reçois toujours une réponse rapidement, accompagnée de liens vers des articles pour aller plus loin.

Betty Huang

Ancienne contrôleuse financière

Grâce à l’amélioration des délais de réponse, les interactions avec le service client d’Avalara sont désormais plus rapides et plus efficaces. Cette plus grande réactivité a considérablement amélioré notre expérience globale.

158Heather Paul

Comptable

Depuis que nous sommes passés à l’offre d'assistance Premium d’Avalara, notre expérience s’est nettement améliorée. L’équipe est rapide, fiable et précise, et cela a eu un réel impact sur notre activité.

Christian Bellino

Responsable des comptes clients

Questions fréquentes

Tous les clients d'Avalara bénéficient automatiquement des services d'assistance et de mise en œuvre Standard, avec l'accès à Avi, notre assistant d’IA, ainsi qu’à un vaste centre de ressources en libre-service via Avalara Global Support. Pour profiter d’un accompagnement plus personnalisé, vous pouvez opter pour l’offre Mise en œuvre Guidée ou Assistance Complète.

Oui. Nos agents de mise en œuvre sont disponibles du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h. Selon l’offre de mise en œuvre choisie, vous pouvez contacter un agent en direct par téléphone, visioconférence ou chat, pendant et après la mise en œuvre. Vous pouvez échanger à tout moment avec Avi, notre assistant d’IA, depuis votre Portail Avalara ou via Avalara Global Support.

Pour les produits éligibles, les experts d'Avalara peuvent prendre en charge la configuration et vous accompagner dans les dernières étapes afin de finaliser la mise en œuvre rapidement et avec précision. 

 

Avalara propose l'offre Mise en œuvre Guidée sous la forme d’une formule ponctuelle : vous pilotez votre intégration tout en bénéficiant des conseils de nos experts, notamment pour la vérification et la validation de vos transactions de test. Avec l’Assistance Complète, nos experts interviennent plus directement en prenant en charge les configurations et en vous accompagnant dans les étapes restantes.

 

Consultez les conditions générales applicables à l’offre Assistance Complète ici.

Les délais de réponse varient selon l’offre. Notre offre d'assistance Standard prévoit un délai de réponse de 24 heures. Nos offres d'assistance Prioritaire et Complète prévoient un délai de réponse de 8 heures. L’offre Assistance pour grandes entreprises prévoit un délai de réponse d’une heure, avec une assistance disponible 24 h/24 et 7 j/7. 

L’offre d'assistance Premium inclut l’accès à un environnement de test, afin de vous permettre de vérifier vos configurations avant leur déploiement.  

Absolument. Vous pouvez passer à n’importe quelle autre offre de mise en œuvre ou d’assistance après l’achat de vos produits Avalara.

Dans le cadre du programme Avalara Global Support, Avi vous aide à résoudre les problèmes, répond aux questions fréquentes et vous guide dans la création d’une demande d’assistance.

 

  1. Connectez-vous à votre compte Avalara à l’aide de vos identifiants.  
  2. Selon votre offre d’assistance, vous pouvez :  
    a. Contacter un agent d’assistance par chat ou par téléphone.  
    b. Soumettre une demande d’assistance.

Envie de découvrir ce qu’Avalara peut faire pour vous ?

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