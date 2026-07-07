La facturation électronique obligatoire arrive en France en septembre 2026 : votre entreprise est-elle prête ?
Découvrez ce que les entreprises doivent faire dès maintenant pour éviter les pénalités, réduire les risques et adopter une stratégie leur permettant de s’adapter aux obligations de facturation électronique propres à chaque pays.
FRANCE : POINTS ESSENTIELS DE L’OBLIGATION DE FACTURATION ÉLECTRONIQUE
Respectez la date limite de septembre, et toutes les suivantes
L’obligation de facturation électronique en France comprend plusieurs échéances, avec un déploiement progressif. Sachez précisément quelles obligations s’appliquent, et quand.
La plupart des entreprises devront utiliser une plateforme agréée pour le traitement de leurs factures. Anticipez le choix de votre plateforme afin de limiter les ajustements ultérieurs.
Des systèmes d’entreprise fragmentés et un manque d’alignement entre les équipes Fiscalité, Finance et IT créent des goulots d’étranglement et augmentent les risques.
Les obligations se multiplient à l’échelle mondiale : anticipez dès maintenant pour éviter d’avoir à tout refaire par la suite. Créez un modèle reproductible dès maintenant et déployez-le dans tous les pays.
Votre stratégie en France déterminera si la conformité devient une contrainte durable ou un véritable levier de croissance à grande échelle.
Relevons ensemble vos défis de facturation électronique
VIDÉO EXPLICATIVE
La date limite de septembre 2026 approche à grands pas
Préparez-vous dès maintenant pour éviter les retards, les corrections coûteuses et les interruptions d’activité
Vidéo : découvrez les changements à venir, le calendrier de déploiement et les risques auxquels s’exposent les entreprises non préparées.
PROCHAINES ÉTAPES POUR SE PRÉPARER À L’OBLIGATION DE FACTURATION ÉLECTRONIQUE
Assurez votre conformité en matière de facturation électronique en toute confiance
Avalara simplifie la conformité en matière de facturation électronique, afin de vous aider à avancer plus rapidement et à réduire les risques. Lancez-vous dès maintenant grâce à ces trois étapes concrètes.