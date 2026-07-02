Agentic AI
Solutions
Produits
Partenaires (Anglais)
Ressources
À propos
Contactez-nous
232104972093852738r529831=cta1:7015a000001irEvAAI:lightgreen
232104972093852738r529831=cta1:7015a000001irEvAAI:lightgreen
Sales
phone_number
Support
Sign In
Type de taxe
Taxe de vente et d’utilisation
Gestion de la conformité pour les taxes nationales et locales
TVA
Simplifiez la détermination de la TVA, la facturation électronique et le reporting
Taxe sur les télécommunications
Gestion fiscale pour les appareils et services connectés
Taxe sur l'utilisation par le consommateur
Auto-évaluation des taxes dues par l’acheteur
Taille de l'entreprise
Petite entreprise
Gestion fiscale pour les propriétaires de petites entreprises
Entreprise de taille moyenne
Outils de conformité pour votre équipe comptable
Grande entreprise
Gestion fiscale omnicanale à grande échelle
Besoins métier
Évaluation des risques fiscaux
Produits pour estimer vos obligations fiscales
Calcul de la taxe
Produits cloud pour différents types de taxes
Déclarations fiscales
Solutions de déclaration pour tous les types d’entreprises
Exemption certificates
Gestion des documents d’exonération fiscale
Facturation électronique
Facturation électronique et reporting en temps réel à l’échelle mondiale
Transfrontalier
Conformité aux taxes et droits internationaux
Licences commerciales
Enregistrement et licences pour les entreprises de toutes tailles
Import One-Stop Shop (IOSS)
Simplifiez les obligations d’enregistrement à la TVA
Secteurs
Comptabilité
Cabinets et cabinets comptables de petite, moyenne et grande taille
Télécommunications
Télécommunications, informatique, VoIP, câble et autres services connectés
Chaîne d'approvisionnement et logistique
Négociants, expéditeurs et fournisseurs internationaux
Carburant et énergie
Conformité fiscale automatisée pour les secteurs des carburants et de l’énergie
Voir tous les produits et services
Produits et services principaux
Avalara AvaTax
Notre service phare de calcul des taxes
Avalara AvaTax for Accounts Payable
Conformité automatisée de la taxe d’utilisation pour votre processus d’achat
Avalara Returns
Produits de préparation et de dépôt des déclarations
VAT Returns & Reporting
Automatisez la préparation, le dépôt et la conformité des déclarations de TVA
VAT Registrations and Returns
Gérez les enregistrements, simplement et en toute sécurité
Avalara E-Invoicing and Live Reporting
Conformité en matière de facturation électronique et de reporting international
Avalara Exemption Certificate Management
Gestion des documents pour les ventes exonérées de taxes
Vue d’ensemble
Notre plateforme
La plateforme Avalara pour la fiscalité et la conformité
Démonstrations du logiciel fiscal
Découvrez comment fonctionnent les produits Avalara
FAQ sur les tarifs
Comment Avalara détermine la tarification de votre entreprise
Produits et services complémentaires
Sales Tax Risk Assessment
Évaluation des risques liés à Nexus pour la vente aux États-Unis
Avalara Business Licenses
Licences et enregistrement aux États-Unis
Avalara Tax Research
Réponses en langage clair aux questions fiscales
Item Classification
Simplifiez la catégorisation de l’assujettissement à la taxe grâce à la puissance de l’IA
Avalara Cross-Border
Gestion de la classification, de la TVA, de la TPS et des douanes
Tariff Code Classification
Automatisez la classification des codes tarifaires grâce à l’IA
Streamlined Sales Tax
25 États couvrent les coûts pour les vendeurs éligibles
Intégrations et API
Shopify
Adobe Commerce
NetSuite
SAP
Woo Commerce
Salesforce
Workday
Voir toutes les intégrations
Voir tous les produits et services
Partenaires existants
Portail des partenaires
Connectez-vous pour soumettre des recommandations, consulter les états financiers et les ressources marketing.
Soumettre une opportunité
Gagnez des primes en soumettant une offre qualifiée
Programmes partenaires
Devenez partenaire
Partenaires comptables, consultants et technologiques
Devenez un implémenteur certifié
Assistance, formation en ligne et formation continue
À propos
Intégrateurs certifiés Avalara
Partenaires recommandés pour la mise en œuvre d'Avalara
Développeursx
Experts en fiscalité étatique et locale à travers les États-Unis
Comptables
Experts en fiscalité étatique et locale à travers les États-Unis
Intégrations
Connectez-vous aux ERP, aux plateformes de commerce électronique et aux autres systèmes d'entreprise.
Outils
Taux de l’UE
Taux des États membres de l’UE en un coup d’œil
Taux mondiaux
Taux par pays en un coup d’œil
Évaluation des risques liés à la sales tax aux États-Unis
Vérifiez le nexus aux États-Unis et vos obligations fiscales
À la une
Autoliquidation de la TVA
Guide sur l’autoliquidation de la TVA (Anglais)
Numérisation des déclarations fiscales (Anglais)
Conformité TVA en temps réel (y compris MTD)
Vendre aux États-Unis
Taxe sur les ventes pour les vendeurs non américains
Comprendre votre nexus (Anglais)
Législation de la taxe sur les ventes par État américain
Apprentissage
Centre de ressources (Anglais)
Blog
Analyses fiscales et actualités pour l’Europe
Webinaires
Conseils gratuits d’experts en fiscalité indirecte
Événements
Rejoignez-nous en ligne ou en personne lors des événements Avalara et des conférences animées par des leaders du secteur
Livres blancs
Conseils d’experts et analyses
Mise en œuvre (Anglais)
Ressources pour les développeurs
Documentation, outils, guides et autres ressources
Documentation produit
Notes de version, guides produit et plus encore
Formation
Formation en autonomie Avalara University
Plans de support
Support technique et reporting à la demande
Ressources par pays
Actualités fiscales de mai
Gardez une longueur d’avance grâce à nos analyses sur la fiscalité indirecte
Taux de l’UE
Taux des États membres de l’UE en un coup d’œil
Taux mondiaux
Taux par pays en un coup d’œil
Immatriculation à la TVA dans l’UE
Déclarations de TVA dans l’UE
Ventes à distance
MOSS TVA UE pour les services numériques (Anglais)
À propos
À propos d'Avalara
Témoignages clients
Lieux
Emplois
Solutions
Solutions