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Minimum combined sales tax rate--.-- %
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Amount entered$ --.--
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Total amount$ --.--
Un lien fiscal, c’est-à-dire le lien entre une entreprise et un État qui entraîne une obligation de collecte de la taxe de vente, peut être établi de nombreuses façons. De plus, les lois relatives à la taxe de vente diffèrent d’un État à l’autre.
Déterminer quelles lois s’appliquent à votre entreprise n’est pas simple, mais c’est une étape essentielle pour assurer votre conformité fiscale. Pour en savoir plus, consultez notre guide sur les lois relatives au lien fiscal et les obligations de collecte de la taxe de vente.
Lorsque vous saisissez une adresse postale complète, l’outil de recherche des taux utilise la géolocalisation pour identifier précisément la juridiction fiscale compétente. Il détermine ensuite le taux de taxe de vente en vigueur correspondant grâce à AvaTax, notre logiciel innovant de calcul de la taxe de vente dans le cloud.
Ce niveau de précision est essentiel pour déterminer les taux de taxe de vente. À certains endroits, deux adresses voisines peuvent être soumises à des taux différents. Se fier uniquement à la ville ou au code postal n’est pas la méthode la plus fiable pour calculer les taux de taxe de vente.
À première vue, le calcul de la taxe de vente paraît simple : il suffit de multiplier le prix d’un produit ou service taxable par le taux de taxe de vente. Mais dans les faits, c’est rarement aussi simple. La véritable difficulté consiste à déterminer ce qui est taxable, puis à calculer le taux approprié. Selon les activités de votre entreprise, cela peut nécessiter de connaître les règles applicables dans plusieurs des quelque 12 000 juridictions fiscales chargées de la taxe de vente et sur l’utilisation aux États-Unis.
Vous souhaitez en savoir plus ? Consultez notre webinaire à la demande pour découvrir comment calculer le bon taux de taxe de vente.
Bien que les taux de taxe de vente soient généralement fixés à l’échelle des États, certains autorisent les comtés, les villes ou les districts fiscaux locaux à définir leurs propres taux et règles. Compte tenu du nombre de juridictions qui définissent des taux, des règles et des limites territoriales, il est préférable d’utiliser une adresse postale complète plutôt qu’un nom de ville, de rue ou un code postal pour déterminer le taux applicable.
Utilisez notre calculateur ci-dessus pour obtenir un taux de taxe de vente spécifique à n’importe quelle adresse aux États-Unis. Avalara tient à jour les taux de taxe de vente des États et des collectivités locales dans l’ensemble des États-Unis.
Les codes postaux ont été créés pour faciliter la distribution du courrier par le service postal américain et sont indépendants des systèmes fiscaux des États. Leurs limites peuvent changer et ne correspondent souvent pas à celles des juridictions fiscales. Ils ne constituent donc pas un moyen adapté pour déterminer les taux de taxe de vente aux États-Unis.
En vous fondant sur les codes postaux, vous risquez d’appliquer des taux erronés et de reverser la taxe à la mauvaise juridiction fiscale. Ces deux erreurs augmentent le risque de sanctions, d’amendes et de frais pour votre entreprise en cas de contrôle fiscal.
Avalara AvaTax est une solution automatisée de gestion de la taxe de vente qui s’intègre à votre système d’e-commerce, de point de vente ou d’ERP pour calculer les taux en temps réel. Les entreprises de toutes tailles peuvent utiliser AvaTax pour calculer le montant exact de la taxe de vente à payer ou déterminer si elles bénéficient d’exemptions. Si vous travaillez avec un développeur, celui-ci peut utiliser l’API AvaTax pour intégrer la détermination des taux de taxe de vente à votre application.