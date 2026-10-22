Recherchez le taux actuel pour une adresse spécifique en utilisant la même technologie de géolocalisation que celle qui alimente le moteur de calcul de taux d’Avalara AvaTax.

Les taux de taxe peuvent varier au sein d’un même comté, d’une même ville, voire d’un même code postal. L’utilisation d’une adresse précise permet de garantir des taux et des calculs plus exacts qu’en se fondant sur des indications géographiques plus générales.

*Les taux sont arrondis au centième le plus proche. Les taux de taxe de vente variant selon les localités, nous vous recommandons vivement d’utiliser les outils de recherche et de calcul de cette page pour obtenir les résultats les plus précis.