Envoyez le formulaire pour recevoir les tableaux des taux de taxe de vente par code postal pour :

{state-list}

Dernière mise à jour : {Placeholder-taxrates-latest-date}



Informations importantes concernant l’utilisation des taux fondés sur les codes postaux :

Les codes postaux sont conçus pour les services postaux, et non pour les autorités fiscales. Un même code postal, comté ou une même ville peut être soumis à plusieurs taux de taxe de vente.

Chaque année, le service postal américain (USPS) modifie à de nombreuses reprises les limites géographiques des zones correspondant aux codes postaux.