L’obligation de collecter la taxe de vente en Alabama repose sur l’existence d’un lien suffisamment important avec cet État. Ce concept est appelé « lien fiscal » (nexus). Le mot latin « nexus » signifie « lier » ou « rattacher ». Il détermine si l’État est légalement habilité à obliger votre entreprise à collecter, déclarer et reverser la taxe de vente.
Facteurs établissant un lien fiscal
Autrefois, le lien fiscal en matière de taxe de vente reposait exclusivement sur une présence physique : un État ne pouvait imposer à une entreprise de s’immatriculer, de collecter et de reverser la taxe que si elle y possédait une présence physique, par exemple des salariés, un bureau, un magasin ou un entrepôt.
En juin 2018, la Cour suprême des États-Unis a abandonné cette exigence de présence physique dans son arrêt South Dakota v. Wayfair, Inc. Les États peuvent désormais imposer les entreprises en fonction de leurs liens économiques ou virtuels avec leur territoire, autrement dit de leur lien économique.
Si une présence physique entraîne toujours une obligation de collecte de la taxe de vente en Alabama, les vendeurs établis dans d’autres États peuvent désormais également y posséder un lien fiscal.
Vendeurs établis hors de l’État
Les vendeurs sans présence physique dans un État peuvent y établir un lien fiscal en matière de taxe de vente de différentes manières :
Lien d’affiliation : entretenir des liens avec des entreprises ou des sociétés affiliées en Alabama. Cela comprend notamment la conception et le développement de biens corporels vendus par le détaillant à distance, ou la prospection commerciale pour son compte.
Lien fiscal par recommandation en ligne (click-through nexus) : conclure un accord prévoyant de rémunérer une ou plusieurs personnes dans l’État pour avoir orienté, directement ou indirectement, des acheteurs potentiels vers des produits au moyen d’un lien Internet, d’un site Web ou de tout autre dispositif. À la date indiquée dans ce guide, l’Alabama n’avait pas adopté de loi relative à ce type de lien fiscal.
Lien économique : exercer un certain volume d’activité économique dans l’État. Pour les ventes réalisées à compter du 1er janvier 2016, un vendeur à distance doit s’immatriculer auprès de l’État, puis collecter et reverser la taxe de vente de l’Alabama si ses ventes au détail de biens corporels destinés à cet État dépassent 250 000 $ par an, sur la base des ventes de l’année civile précédente.
Stocks situés dans l’État : entreposer dans l’État des biens destinés à la vente. Cela comprend les marchandises appartenant aux commerçants utilisant Fulfillment by Amazon (FBA) et stockées en Alabama dans un entrepôt détenu ou exploité par Amazon.
Ventes sur les marketplaces : les opérateurs de marketplaces (par exemple Amazon, eBay ou Etsy) qui réalisent au moins 250 000 $ de ventes en Alabama au cours des 12 mois précédents doivent :
- Collecter et reverser une taxe d’utilisation vendeur simplifiée de 8 % sur toutes les ventes réalisées sur leur marketplace par des vendeurs tiers ou pour leur compte ; ou
- Respecter les obligations de déclaration des vendeurs qui ne collectent pas la taxe d’utilisation et de notification aux clients
Salons professionnels : participer à des conventions ou à des salons professionnels en Alabama. Vous devez demander une autorisation de vente chaque fois que vous réalisez des ventes en Alabama, même uniquement lors d’un événement ponctuel. En revanche, une présence dans l’État limitée à la participation à une convention ou à un salon professionnel ne crée généralement pas de lien fiscal si vous n’y réalisez aucune vente.
Si votre entreprise possède un lien fiscal en matière de taxe de vente en Alabama, vous devez vous immatriculer auprès du DOR de l’Alabama et facturer, collecter et reverser à l’État la taxe applicable.
Pour en savoir plus, consultez les documents Alabama Department of Revenue Sales and Use Tax Guidance for Online Sellers, FAQ sur les taxes de vente et sur l’utilisation en Alabama, ainsi que l’article 40-23-68.
Déclaration de la taxe d’utilisation par les vendeurs qui ne la collectent pas
Le DOR de l’Alabama exige de certains vendeurs qui ne collectent pas la taxe qu’ils informent leurs clients de leur éventuelle obligation de payer la taxe d’utilisation, leur fournissent un récapitulatif annuel de leurs achats et transmettent à l’État un rapport contenant des informations sur les clients. Pour connaître précisément ces obligations, consultez le projet de loi Alabama Senate Bill 86.
Maintien du lien fiscal après la cessation des activités
Un lien fiscal en matière de taxe de vente peut subsister après qu’un détaillant a cessé les activités qui le faisaient considérer comme exerçant une activité dans l’État. On parle alors de « trailing nexus », ou maintien du lien fiscal. En septembre 2019, l’Alabama ne disposait d’aucune politique explicitement définie en la matière.
Fulfillment by Amazon (FBA)
Si vous vendez activement sur Amazon et utilisez Fulfillment by Amazon (FBA), vous devez savoir où vos stocks sont entreposés et si leur présence dans un État peut y créer un lien fiscal.Les vendeurs FBA peuvent également télécharger un rapport Inventory Event Detail Report depuis Amazon Seller Central pour repérer les stocks entreposés en Alabama.
Si vous vendez des biens taxables à des résidents de l’Alabama et détenez des stocks dans cet État, vous possédez probablement un lien fiscal et devez collecter et reverser la taxe. Pour mieux comprendre vos obligations particulières en matière de lien fiscal, utilisez notre outil gratuit consacré au lien économique ou consultez un conseiller fiscal de confiance.
Détermination de la taxe de vente en Alabama : quel taux collecter ?
Dans certains États, les taux et règles de taxe de vente dépendent du lieu d’établissement du vendeur et du lieu d’origine de la vente (taxation fondée sur l’origine). Dans d’autres, ils dépendent du lieu où se trouve l’acheteur et de la destination de la vente (taxation fondée sur la destination).
L’Alabama applique le principe de taxation fondée sur la destination. Vous devez donc appliquer à toutes les ventes taxables le taux de taxe de vente correspondant à l’adresse de livraison. Toutefois, les vendeurs admissibles peuvent participer au programme Simplified Sellers Use Tax (SSUT) de l’Alabama, qui leur permet de collecter, déclarer et reverser une taxe d’utilisation vendeur à taux fixe de 8 % sur toutes les ventes à destination de cet État. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Simplified Sellers Use Tax du DOR de l’Alabama.