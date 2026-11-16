Les entreprises qui vendent des biens et des services en Alabama doivent connaître deux grands types de taxes : la taxe de vente et la taxe d’utilisation. Il est essentiel de maîtriser ces deux taxes pour respecter la législation fiscale de l’État de l’Alabama et les réglementations locales. Ce guide présente les principaux aspects de ces taxes sous une forme claire et accessible.

Présentation de la taxe de vente en Alabama

La taxe de vente est une taxe prélevée par une autorité publique (étatique ou locale) sur la vente de certains biens et services. L’Alabama a instauré une taxe de vente générale à l’échelle de l’État en 1936. Son taux a depuis augmenté pour atteindre 4 %. À cette taxe peuvent s’ajouter une ou plusieurs taxes de vente locales ainsi que des taxes propres à certains districts, dont les taux respectifs peuvent varier de 0 à 7 %. Actuellement, les taux cumulés de taxe de vente en Alabama vont de 4 à 11 %, selon le lieu de la vente.

En tant que chef d’entreprise vendant des biens ou services taxables, vous agissez pour le compte de l’État de l’Alabama : vous collectez la taxe auprès des acheteurs, puis la reversez à l’administration fiscale compétente. Les taxes de vente et sur l’utilisation en Alabama sont administrées par l’Alabama Department of Revenue (DOR).

Toute taxe de vente collectée auprès des clients appartient à l’État de l’Alabama, et non à votre entreprise. Il vous incombe de gérer les taxes collectées conformément aux lois de l’État et aux réglementations locales. Tout manquement peut entraîner des pénalités et des intérêts de retard.

Présentation de la taxe d’utilisation en Alabama

La taxe d’utilisation peut s’appliquer aux entreprises, aux particuliers et aux organismes à but non lucratif qui ne bénéficient pas d’une exonération accordée par le DOR de l’Alabama. Elle vise à rétablir l’équité fiscale pour les achats échappant à la taxe de vente. La taxe d’utilisation est l’une des taxes les plus souvent négligées et mal comprises. Il en existe deux catégories : la taxe d’utilisation vendeur et la taxe d’utilisation consommateur.



La taxe d’utilisation vendeur est une taxe sur les transactions. Elle est calculée en appliquant au prix d’achat des biens et services concernés le taux de taxe d’utilisation, identique à celui de la taxe de vente. En règle générale, une entreprise doit acquitter la taxe d’utilisation vendeur lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Aucune taxe n’a été collectée sur une vente normalement soumise à la taxe de vente en Alabama. Une entreprise de l’Alabama utilise, donne, stocke ou consomme d’une autre manière un article taxable acheté hors taxe.

Pour déterminer le montant de taxe d’utilisation vendeur dû, le détaillant doit appliquer au prix d’achat total le taux de taxe de vente en vigueur au lieu où l’article est utilisé, stocké ou consommé.

La taxe d’utilisation vendeur est également appelée « retailers use tax » ou « vendors use tax ».

La taxe d’utilisation consommateur s’applique généralement aux transactions taxables pour lesquelles aucune taxe de vente n’a été collectée. C’est notamment le cas d’un achat taxable effectué en ligne lorsque le détaillant omet de collecter la taxe de vente. L’obligation fiscale incombe alors à l’acheteur, qui peut déclarer et verser la taxe d’utilisation totale dans sa déclaration annuelle d’impôt sur le revenu en Alabama.

Dans certains cas, un achat effectué dans un autre État peut avoir été soumis à un taux de taxe de vente différent de celui de l’Alabama. Si le consommateur a payé une taxe à un taux supérieur dans cet autre État, le DOR de l’Alabama lui permet de bénéficier d’un crédit d’impôt. Si le taux payé dans l’autre État était inférieur, le DOR de l’Alabama exige qu’il déclare et verse la différence.

Quand les entreprises doivent-elles collecter la taxe de vente en Alabama ?

En Alabama, la taxe de vente s’applique à la vente de biens corporels et de certains services. Le vendeur collecte cette taxe et la reverse aux autorités fiscales de l’État. Il joue ainsi de fait le rôle de collecteur.

Pour savoir si vous devez collecter la taxe de vente en Alabama, commencez par répondre à ces trois questions :

Existe-t-il un lien fiscal entre votre entreprise et l’Alabama ? Vendez-vous des biens ou des services taxables à des résidents de l’Alabama ? Vos acheteurs sont-ils tenus de payer la taxe de vente ?

Si vous répondez oui aux trois questions, vous devez vous immatriculer auprès de l’administration fiscale de l’État, collecter le montant exact de taxe de vente sur chaque transaction, déposer vos déclarations et reverser la taxe à l’État.

Conséquences de l’absence de collecte de la taxe de vente en Alabama

Si vous devez collecter la taxe de vente, mais ne le faites pas, vous devrez payer la taxe due, ainsi que les pénalités et intérêts applicables.

Il est essentiel de mettre en place la collecte de la taxe dès la vente : il est quasiment impossible de la réclamer aux clients une fois la transaction terminée.

