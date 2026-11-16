L’obligation de collecter la TPT en Arizona dépend de l’existence d’un lien significatif avec cet État. Ce concept est appelé « lien fiscal » (nexus). Le mot latin « nexus » signifie « lier » ou « rattacher ». Il détermine si l’État est légalement habilité à obliger votre entreprise à déclarer et reverser la TPT.

Facteurs établissant un lien fiscal

Autrefois, le lien fiscal au titre de la TPT reposait uniquement sur la présence physique : l’Arizona ne pouvait exiger d’une entreprise qu’elle s’immatricule et reverse la TPT que si elle disposait d’une présence physique dans l’État, par exemple des employés, des bureaux, un magasin ou un entrepôt.

En juin 2018, la Cour suprême des États-Unis a abandonné cette exigence de présence physique dans son arrêt South Dakota v. Wayfair, Inc. Les États peuvent désormais imposer les entreprises en fonction de leurs liens économiques ou virtuels avec leur territoire, autrement dit de leur lien économique.



Si la présence physique entraîne toujours une obligation au titre de la TPT en Arizona, les vendeurs établis hors de l’État peuvent désormais également y avoir un lien fiscal.



Vendeurs établis hors de l’État

Les vendeurs sans présence physique dans l’État peuvent établir un lien fiscal au titre de la TPT de différentes manières :

Posséder ou louer un bien immobilier en Arizona

Livrer des marchandises en Arizona à l’aide de véhicules détenus ou loués par le contribuable

Avoir un employé présent en Arizona plus de deux jours par an

Faire représenter le contribuable en Arizona pendant plus de deux jours par an par des prestataires indépendants ou d’autres personnes non salariées, afin d’y développer et d’y maintenir un marché

Entreposer dans l’État des biens destinés à la vente, notamment des marchandises appartenant à des vendeurs utilisant Fulfillment by Amazon (FBA) et stockées en Arizona dans un entrepôt détenu ou exploité par Amazon

Si vous avez un lien fiscal au titre de la TPT en Arizona, vous devez vous immatriculer auprès de l’ADOR et reverser la taxe applicable à l’État.



Pour en savoir plus, consultez les directives du programme sur le lien fiscal au titre de la TPT de l’Arizona Department of Revenue (« Nexus Program TPT guidelines »).

Maintien du lien fiscal après la cessation des activités

Le lien fiscal peut subsister après qu’un détaillant a cessé les activités qui le faisaient considérer comme exerçant une activité dans l’État. On parle alors de « trailing nexus », ou maintien du lien fiscal. En mai 2019, l’Alabama ne disposait d’aucune politique explicitement définie en la matière.

Fulfillment by Amazon (FBA)

Si vous vendez activement sur Amazon et utilisez Fulfillment by Amazon (FBA), vous devez savoir où vos stocks sont entreposés et si leur présence dans un État peut y créer un lien fiscal.Les vendeurs FBA peuvent également télécharger un rapport Inventory Event Detail Report depuis Amazon Seller Central pour repérer les stocks entreposés en Alabama.

Si vous vendez des biens taxables à des résidents de l’Arizona et détenez des stocks dans cet État, vous avez probablement un lien fiscal et l’obligation de reverser la taxe. Pour mieux comprendre vos obligations particulières en matière de lien fiscal, utilisez notre outil gratuit consacré au lien économique ou consultez un conseiller fiscal de confiance.



Détermination du taux de TPT à appliquer en Arizona

Dans certains États, les taux, règles et réglementations fiscales dépendent du lieu où se trouve le vendeur et de l’origine de la vente (imposition fondée sur l’origine). Dans d’autres, ils dépendent du lieu où se trouve l’acheteur et de la destination de la vente (imposition fondée sur la destination).

En Arizona, la taxation est fondée sur l’origine. Vous devez donc appliquer à toutes les ventes taxables le taux de TPT déterminé en fonction de l’adresse d’expédition des marchandises.