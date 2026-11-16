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Période de déclaration
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Date limite de déclaration sur papier
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Date limite de déclaration électronique
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Date limite de paiement
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Janvier
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20 février 2019
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28 février 2020
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27 février 2020
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Février
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20 mars 2020
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31 mars 2020
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30 mars 2020
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Mars
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20 avril 2020
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30 avril 2020
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28 avril 2020
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Avril
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20 mai 2020
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29 mai 2020
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29 mai 2020
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Mai
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22 juin 2020
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30 juin 2020
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26 juin 2020
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Juin
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20 juillet 2020
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31 juillet 2020
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30 juillet 2020
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Juillet
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20 août 2020
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31 août 2020
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28 août 2020
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Août
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21 septembre 2020
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30 septembre 2020
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25 septembre 2020
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Septembre
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20 octobre 2020
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30 octobre 2020
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30 octobre 2020
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Octobre
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20 novembre 2020
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30 novembre 2020
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27 novembre 2020
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Novembre
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21 décembre 2020
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31 décembre 2020
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30 décembre 2020
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Décembre
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20 janvier 2021
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1er février 2021
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29 janvier 2021
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Période de déclaration
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Date limite de déclaration sur papier
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Date limite de déclaration électronique
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Date limite de paiement
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T1 (1er janv. – 31 mars)
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22 avril 2019
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30 avril 2019
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29 avril 2019
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T2 (1er avr. – 30 juin)
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22 juillet 2019
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31 juillet 2019
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30 juillet 2019
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T3 (1er juil. – 30 sept.)
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21 octobre 2019
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31 octobre 2019
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30 octobre 2019
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T4 (1er oct. – 31 déc.)
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20 janvier 2020
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31 janvier 2020
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30 janvier 2020
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Période de déclaration
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Date limite de déclaration sur papier
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Date limite de déclaration électronique
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Date limite de paiement
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1er janv. – 31 déc.
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21 janvier 2020
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31 janvier 2020
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30 janvier 2020