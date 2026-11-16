|
Période de déclaration
|
Date limite de déclaration
|
Janvier
|
20 février 2020
|
Février
|
20 mars 2020
|
Mars
|
20 avril 2020
|
Avril
|
20 mai 2020
|
Mai
|
22 juin 2020*
|
Juin
|
20 juillet 2020
|
Juillet
|
20 août 2020
|
Août
|
21 septembre 2020*
|
Septembre
|
20 octobre 2020
|
Octobre
|
20 novembre 2020
|
Novembre
|
21 décembre 2020*
|
Décembre
|
20 janvier 2021
|
Période de déclaration
|
Date limite de déclaration
|
T1 (1er janvier – 31 mars)
|
20 avril 2020
|
T2 (1er avril – 30 juin)
|
20 juillet 2020
|
T3 (1er juillet – 30 septembre)
|
20 octobre 2020
|
T4 (1er octobre – 31 décembre)
|
20 janvier 2021
|
Période de déclaration
|
Date limite de déclaration
|
1er janvier – 31 décembre
|
21 janvier 2021