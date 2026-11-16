|
Période de déclaration
|
Date de fin de période
|
Date limite de déclaration
|
Janvier 2026
|
31 janvier 2026
|
2 mars 2026
|
Février 2026
|
28 février 2026
|
1er avril 2026
|
Mars 2026
|
31 mars 2026
|
30 avril 2026
|
Avril 2026
|
30 avril 2026
|
1er juin 2026
|
Mai 2026
|
31 mai 2026
|
30 juin 2026
|
Juin 2026
|
30 juin 2026
|
31 juillet 2026
|
Juillet 2026
|
31 juillet 2026
|
31 août 2026
|
Août 2026
|
31 août 2026
|
30 septembre 2026
|
Septembre 2026
|
31 septembre 2026
|
2 novembre 2026
|
Octobre 2026
|
31 octobre 2026
|
30 novembre 2026
|
Novembre 2026
|
30 novembre 2026
|
31 décembre 2026
|
Décembre 2026
|
31 décembre 2026
|
1er février 2027
|
Période de déclaration
|
Date de fin de période
|
Date limite de déclaration
|
T1 (1er janvier – 31 mars 2026)
|
31 mars 2026
|
30 avril 2026
|
T2 (1er avril – 30 juin 2026)
|
30 juin 2026
|
31 juillet 2026
|
T3 (1er juillet – 30 septembre 2026)
|
31 septembre 2026
|
2 novembre 2026
|
T4 (1er octobre – 31 décembre 2026)
|
31 décembre 2026
|
1er février 2027
|
Période de déclaration
|
Date de fin de période
|
Date limite de déclaration
|
Type de compte
|
1er janvier – 31 décembre 2026
|
31 décembre 2026
|
1er février 2027
|
Comptes de taxe de vente
|
1er janvier – 31 décembre 2026
|
31 décembre 2026
|
15 avril 2027
|
Comptes des acheteurs admissibles et de taxe d’utilisation consommateur
|
Période de déclaration
|
Date de fin de période
|
Date limite de déclaration
|
1er juillet 2025 – 30 juin 2026
|
30 juin 2026
|
31 juillet 2026
|
1er juillet 2026 – 30 juin 2027
|
30 juin 2027
|
2 août 2027