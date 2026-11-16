L’obligation de collecter la taxe de vente au Colorado dépend de l’existence d’un lien significatif avec cet État. Ce concept est appelé « lien fiscal » (nexus). Le mot latin « nexus » signifie « lier » ou « rattacher ». Il détermine si l’État est légalement habilité à obliger votre entreprise à collecter, déclarer et reverser la taxe de vente.

Facteurs établissant un lien fiscal

Autrefois, le lien fiscal en matière de taxe de vente reposait exclusivement sur une présence physique : un État ne pouvait imposer à une entreprise de s’immatriculer, de collecter et de reverser la taxe que si elle y possédait une présence physique, par exemple des salariés, un bureau, un magasin ou un entrepôt.

En juin 2018, la Cour suprême des États-Unis a abandonné cette exigence de présence physique dans son arrêt South Dakota v. Wayfair, Inc. Les États peuvent désormais imposer les entreprises en fonction de leurs liens économiques ou virtuels avec leur territoire, autrement dit de leur lien économique.

Si la présence physique entraîne toujours une obligation de collecte de la taxe de vente au Colorado, les vendeurs établis hors de l’État peuvent désormais également y avoir un lien fiscal.

Vendeurs établis hors de l’État

Les vendeurs établis hors de l’État et dépourvus de présence physique peuvent établir un lien fiscal de plusieurs manières :

Lien d’affiliation : entretenir des liens avec des entreprises ou des sociétés affiliées au Colorado. Cela comprend notamment la conception et le développement de biens corporels vendus par le détaillant à distance, ou la prospection commerciale pour son compte.

Toutefois, la loi du Colorado sur le lien fiscal d’affiliation prévoit une exception pour les vendeurs à distance dont les recettes brutes provenant de clients du Colorado étaient inférieures à 50 000 $ au cours de l’année civile précédente.

Lien économique : exercer un certain volume d’activité économique dans l’État. Pour les ventes réalisées à compter du 1er décembre 2018, un vendeur à distance doit s’immatriculer auprès de l’État, puis collecter et reverser la taxe de vente du Colorado s’il atteint l’un des seuils économiques suivants au cours de l’année civile précédente ou en cours :

Au moins 100 000 $ de ventes brutes ou de prestations de services livrées au Colorado (y compris les ventes exonérées, à l’exception des ventes en gros) ; ou

Au moins 200 transactions portant sur la vente de biens meubles corporels ou de services livrés au Colorado

Le DOR accorde une période de grâce jusqu’au 31 mai 2019 pour laisser aux détaillants à distance le temps d’adapter leurs systèmes.

Stocks situés dans l’État : entreposer dans l’État des biens destinés à la vente. Cela comprend les marchandises appartenant aux commerçants utilisant Fulfillment by Amazon (FBA) et stockées au Colorado dans un entrepôt détenu ou exploité par Amazon.

Salons professionnels : participer à des conventions ou à des salons professionnels au Colorado. Vous pourriez être redevable de la collecte et du versement de la taxe d’utilisation du Colorado sur les commandes prises ou les ventes réalisées lors de conventions ou de salons professionnels au Colorado, même si vous n’êtes dans l’État que pour une journée d’activité de salon professionnel.



Si vous avez un lien fiscal au titre de la taxe de vente avec le Colorado, vous devez vous immatriculer auprès du DOR, facturer et collecter la taxe applicable, puis la reverser à l’État. Les administrations fiscales locales peuvent imposer aux vendeurs à distance des obligations supplémentaires de collecte ou de déclaration.

Déclaration de la taxe d’utilisation par les vendeurs qui ne la collectent pas : depuis juillet 2017, tout détaillant ayant réalisé au moins 100 000 $ de ventes brutes totales au Colorado au cours de l’année civile précédente (et s’attendant raisonnablement à atteindre le même montant pendant l’année en cours) sans collecter la taxe de vente de l’État doit respecter les obligations de notification et de déclaration applicables aux vendeurs qui ne collectent pas la taxe.

Ces détaillants doivent :

Remettre un avis relatif à chaque transaction à tous les acheteurs du Colorado ;

Fournir chaque année, au plus tard le 31 janvier, un récapitulatif annuel des achats à tous les acheteurs du Colorado ; et

Transmettre au DOR, au plus tard le 1er mars de chaque année, une déclaration annuelle d’informations sur les clients.

Pour en savoir plus, consultez le projet de loi House Bill 14-1269, ainsi que les ressources du DOR « Information for out-of-state retailers » et « Use tax notice and reporting requirements ».

Maintien du lien fiscal après la cessation des activités

Un lien fiscal en matière de taxe de vente peut subsister après qu’un détaillant a cessé les activités qui le faisaient considérer comme exerçant une activité dans l’État. On parle alors de « trailing nexus », ou maintien du lien fiscal. En avril 2019, le Colorado ne disposait d’aucune politique explicitement définie sur la persistance du lien fiscal.

Fulfillment by Amazon (FBA)

Si vous vendez activement sur Amazon et utilisez Fulfillment by Amazon (FBA), vous devez savoir où vos stocks sont entreposés et si leur présence dans un État peut y créer un lien fiscal. Les vendeurs FBA peuvent également télécharger un rapport Inventory Event Detail Report depuis Amazon Seller Central pour identifier les stocks entreposés au Colorado.

Si vous vendez des biens taxables à des résidents du Colorado et détenez des stocks dans l’État, vous avez probablement un lien fiscal et l’obligation de collecter et de reverser la taxe. Pour mieux comprendre vos obligations particulières en matière de lien fiscal, utilisez notre outil gratuit consacré au lien économique ou consultez un conseiller fiscal de confiance.

Détermination de la taxe de vente au Colorado : quel taux collecter ?

Dans certains États, les taux et règles de taxe de vente dépendent du lieu d’établissement du vendeur et du lieu d’origine de la vente (taxation fondée sur l’origine). Dans d’autres, ils dépendent du lieu où se trouve l’acheteur et de la destination de la vente (taxation fondée sur la destination).

En avril 2019, le Colorado était en train de modifier les règles de détermination du lieu d’imposition de la taxe de vente applicables aux vendeurs établis dans l’État. Avant le 1er décembre 2018, les détaillants du Colorado devaient uniquement collecter les taxes qui s’appliquaient à la fois à leur lieu d’établissement et à celui des consommateurs du Colorado. Depuis le 1er décembre 2018, avec une période de grâce jusqu’au 31 mai 2019, l’État passe à une imposition fondée sur la destination. Les entreprises du Colorado doivent collecter et reverser la totalité de la taxe de vente au taux en vigueur au lieu où se trouve le consommateur, c’est-à-dire à la destination de la vente, lorsque des biens taxables sont livrés à une adresse du Colorado. La taxation fondée sur la destination s’applique également aux vendeurs établis hors de l’État.

Pour en savoir plus, consultez « Information for in-state retailers » ; « Information for out-of-state retailers » ; and « Colorado adopts new sales tax collection requirements for in-state sellers in the wake of Wayfair ».