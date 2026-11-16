L’obligation de collecter la taxe de vente dans le Connecticut dépend de l’existence d’un lien significatif avec cet État. Ce concept est appelé « lien fiscal » (nexus). Le mot latin « nexus » signifie « lier » ou « rattacher ». Il détermine si l’État est légalement habilité à obliger votre entreprise à collecter, déclarer et reverser la taxe de vente.

Facteurs établissant un lien fiscal

Autrefois, le lien fiscal en matière de taxe de vente reposait exclusivement sur une présence physique : un État ne pouvait imposer à une entreprise de s’immatriculer, de collecter et de reverser la taxe que si elle y possédait une présence physique, par exemple des salariés, un bureau, un magasin ou un entrepôt.

En juin 2018, la Cour suprême des États-Unis a abandonné cette exigence de présence physique dans son arrêt South Dakota v. Wayfair, Inc. Les États peuvent désormais imposer les entreprises en fonction de leurs liens économiques ou virtuels avec leur territoire, autrement dit de leur lien économique.



Si la présence physique entraîne toujours une obligation de collecte de la taxe de vente dans le Connecticut, les vendeurs établis hors de l’État peuvent désormais également y avoir un lien fiscal.



Vendeurs établis hors de l’État

Les vendeurs établis hors de l’État et dépourvus de présence physique peuvent établir un lien fiscal de plusieurs manières :

Lien d’affiliation : entretenir des liens avec des entreprises ou des sociétés affiliées dans le Connecticut. Il peut notamment s’agir de la conception et du développement de biens meubles corporels vendus par le détaillant à distance ou de la prospection commerciale pour son compte.



Lien fiscal par recommandation en ligne (click-through nexus) : conclure un accord prévoyant de rémunérer une ou plusieurs personnes dans l’État pour avoir orienté, directement ou indirectement, des acheteurs potentiels vers des produits au moyen d’un lien Internet, d’un site Web ou de tout autre dispositif, lorsque les recettes brutes cumulées issues de ces recommandations dépassent 100 000 $ au cours des quatre trimestres précédents. (Ce seuil était de 250 000 $ jusqu’au 30 juin 2019.)



Lien économique : exercer un certain volume d’activité économique dans l’État. Pour les ventes réalisées à compter du 1er décembre 2018, un vendeur à distance doit s’immatriculer auprès de l’État, puis collecter et reverser la taxe de vente du Connecticut s’il remplit l’ensemble des critères suivants (seuils économiques) :

Des recettes brutes d’au moins 250 000 $ provenant de la vente au détail de biens ; et

200 ventes au détail distinctes réalisées dans l’État ; et

Une sollicitation régulière ou systématique de ventes dans le Connecticut au cours des 12 mois précédents.

Stocks situés dans l’État : entreposer dans l’État des biens destinés à la vente. Cela comprend les marchandises appartenant aux commerçants utilisant Fulfillment by Amazon (FBA) et stockées dans le Connecticut dans un entrepôt détenu ou exploité par Amazon.



Ventes sur une marketplace : vendre des produits par l’intermédiaire d’une marketplace. Depuis le 1er décembre 2018, les opérateurs de marketplaces sont responsables de la collecte et du reversement de la taxe de vente pour le compte des vendeurs présents sur leurs plateformes dans le Connecticut.



Salons professionnels : participer à des conventions ou à des salons professionnels dans le Connecticut. Vous pouvez devoir collecter et reverser la taxe d’utilisation du Connecticut sur les commandes prises ou les ventes réalisées lors de congrès ou de salons professionnels dans cet État. En règle générale, aucun lien fiscal n’est toutefois établi si toutes les conditions suivantes sont réunies :

Vous êtes présent dans l’État uniquement pour participer à des congrès ou salons professionnels ; et

Vous ou vos représentants ne participez pas à des congrès ou salons professionnels dans le Connecticut pendant plus de 14 jours au cours de votre exercice commercial ; et

Votre participation à ces salons se limite à présenter des produits ou à promouvoir des services, sans réaliser de ventes ; les commandes éventuellement reçues sont transmises hors du Connecticut pour acceptation ou refus, puis exécutées depuis un autre État.

Si vous avez un lien fiscal au titre de la taxe de vente avec le Connecticut, vous devez vous immatriculer auprès du DRS, facturer et collecter la taxe applicable, puis la reverser à l’État.



Pour en savoir plus, consultez les documents 2011 Legislative Changes Affecting Sales and Use Tax ; Chapter 219, Section 12-407(12) ; Legislative summary of S.B. 417 ; SN 2005(4) ; Public Act 19-117 ; et Sales and Use Taxes – Nexus.

Déclaration de la taxe d’utilisation par les vendeurs qui ne la collectent pas

Le Department of Revenue Services du Connecticut impose aux vendeurs qui ne collectent pas la taxe d’informer leurs clients de leur éventuelle obligation de payer la taxe d’utilisation, de leur fournir un récapitulatif annuel de leurs achats et de transmettre à l’État un rapport contenant des informations sur leurs clients. La nature exacte de ces obligations varie selon les États. Pour connaître les dispositions propres au Connecticut, consultez les sections 12-426(4) et (5) des Connecticut General Statutes.

Maintien du lien fiscal après la cessation des activités

Un lien fiscal en matière de taxe de vente peut subsister après qu’un détaillant a cessé les activités qui le faisaient considérer comme exerçant une activité dans l’État. On parle alors de « trailing nexus », ou maintien du lien fiscal. En juin 2019, Connecticut ne disposait d’aucune politique explicitement définie sur la persistance du lien fiscal.

Fulfillment by Amazon (FBA)

Si vous vendez activement sur Amazon et utilisez Fulfillment by Amazon (FBA), vous devez savoir où vos stocks sont entreposés et si leur présence dans un État peut y créer un lien fiscal. Les vendeurs FBA peuvent également télécharger un rapport Inventory Event Detail Report depuis Amazon Seller Central pour identifier les stocks entreposés dans le Connecticut.

Si vous vendez des biens taxables à des résidents du Connecticut et détenez des stocks dans l’État, vous avez probablement un lien fiscal et l’obligation de collecter et de reverser la taxe. Pour mieux comprendre vos obligations particulières en matière de lien fiscal, utilisez notre outil gratuit consacré au lien économique ou consultez un conseiller fiscal de confiance.



Détermination du taux de taxe de vente à collecter dans le Connecticut

Dans certains États, les taux et règles de taxe de vente dépendent du lieu d’établissement du vendeur et du lieu d’origine de la vente (taxation fondée sur l’origine). Dans d’autres, ils dépendent du lieu où se trouve l’acheteur et de la destination de la vente (taxation fondée sur la destination).

Le Connecticut applique une taxation fondée sur la destination. Vous devez donc appliquer à toutes les ventes taxables le taux de taxe de vente correspondant à l’adresse de livraison.