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Période de déclaration
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Date limite de déclaration
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Janvier
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19 février 2026
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Février
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19 mars 2026
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Mars
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17 avril 2026
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Avril
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19 mai 2026
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Mai
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19 juin 2026
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Juin
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17 juillet 2026
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Juillet
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19 août 2026
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Août
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18 septembre 2026
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Septembre
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19 octobre 2026
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Octobre
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19 novembre 2026
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Novembre
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18 décembre 2026
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Décembre
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19 janvier 2027
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Période de déclaration
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Date limite de déclaration
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T1 (1er janvier – 31 mars)
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20 avril 2026
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T2 (1er avril – 30 juin)
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20 juillet 2026
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T3 (1er juillet – 30 septembre)
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20 octobre 2026
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T4 (1er octobre – 31 décembre)
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20 janvier 2027
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Période de déclaration
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Date limite de déclaration
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S1 (1er janvier–30 juin)
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20 juillet 2026
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S1 (1er janvier – 30 juin)
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20 janvier 2027
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Période de déclaration
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Date limite de déclaration
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1er janvier – 31 décembre
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20 janvier 2027