La taxe de vente est une taxe prélevée par une autorité publique (étatique ou locale) sur la vente de certains biens et services. Le taux général de taxe de vente de l’État de Floride est de 6 %, avec des exceptions pour la vente au détail de mobil-homes neufs (3 %), les recettes des machines de divertissement (4 %) et l’électricité (6,95 %). Ces taux sont fixés par le Florida Department of Revenue et s’appliquent à la plupart des ventes imposables réalisées dans l’État. Actuellement, les taux cumulés de taxe de vente en Floride varient généralement d’environ 6 % à plus de 8 %, selon le lieu de la vente et la surtaxe locale facultative applicable. Depuis le 1er juillet 2021, les entreprises doivent utiliser une méthode d’arrondi pour calculer la taxe de vente due sur une transaction. Le calcul doit être effectué jusqu’à la troisième décimale ; si celle-ci est supérieure à 4, le montant de la taxe doit être arrondi au centime supérieur. Le Florida Department of Revenue impose une méthode d’arrondi normalisée afin de garantir des calculs exacts et conformes de la taxe de vente.

Depuis le 1er octobre 2025, la taxe de vente de l’État sur les loyers ou redevances liés à l’utilisation de biens immobiliers (locations commerciales) est supprimée. Outre la taxe de vente de l’État, une ou plusieurs taxes de vente locales ainsi que des taxes de districts spéciaux, comprises entre 0,10 % et 2 %, peuvent s’appliquer. Cette modification concerne les entreprises qui louent des locaux commerciaux en Floride et change les modalités d’application des taxes de vente étatiques et locales aux baux commerciaux.

En tant que chef d’entreprise vendant des biens ou services imposables, vous agissez pour le compte de l’État de Floride : vous collectez la taxe auprès des acheteurs, puis la reversez au Florida Department of Revenue. Depuis le 1er juillet 2021, les entreprises réalisant des ventes à distance en Floride doivent collecter et reverser par voie électronique la taxe de vente et sur l’utilisation, y compris toute surtaxe locale facultative applicable, si leurs ventes à distance imposables ont dépassé 100 000 $ au cours de l’année civile précédente. Cette obligation découle de la législation floridienne sur le lien économique adoptée après l’arrêt Wayfair et vise à garantir le respect des règles de collecte de la taxe de vente par les vendeurs établis hors de l’État.

Toute taxe de vente collectée auprès des clients appartient à l’État de Floride, et non à votre entreprise.Vous devez gérer les taxes collectées conformément aux lois étatiques et locales. Tout manquement peut entraîner des pénalités et des intérêts de retard.

Quand faut-il collecter la taxe de vente en Floride ?

En Floride, la taxe de vente est collectée sur la vente de biens corporels et de certains services. Le vendeur collecte cette taxe et la reverse aux autorités fiscales étatiques et locales. Il joue ainsi de fait le rôle de collecteur.

Pour savoir si vous devez collecter la taxe de vente en Floride, commencez par répondre à ces trois questions :

Votre entreprise possède-t-elle un lien fiscal avec la Floride ? Vendez-vous des biens ou des services taxables à des résidents de Floride ? Vos acheteurs sont-ils tenus de payer la taxe de vente ?

Si vous répondez oui aux trois questions, vous devez vous immatriculer auprès de l’administration fiscale de l’État, collecter le montant exact de taxe de vente sur chaque transaction, déposer vos déclarations et reverser la taxe à l’État.

Conséquences de l’absence de collecte de la taxe de vente en Floride

Si vous devez collecter la taxe de vente, mais ne le faites pas, vous devrez payer la taxe due, ainsi que les pénalités et intérêts applicables.

Il est essentiel de mettre en place la collecte de la taxe dès la vente : il est quasiment impossible de la réclamer aux clients une fois la transaction terminée.