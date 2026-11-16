Lors de l’achat de biens meubles corporels en Floride, la taxe de vente est généralement collectée par le détaillant au point de vente. Si cette taxe n’est pas collectée, ou si des biens sont achetés dans un autre État sans qu’aucune taxe soit perçue, une taxe d’utilisation est probablement due. Il appartient alors à l’acheteur de la déclarer. La taxe d’utilisation est l’une des taxes les plus souvent négligées et mal comprises. Ce guide vous aidera à mieux comprendre et gérer vos obligations en matière de taxe d’utilisation en Floride.
La taxe d’utilisation peut s’appliquer aux entreprises, aux particuliers et aux organismes à but non lucratif qui ne bénéficient pas d’une exemption accordée par le Florida Department of Revenue. Elle vise à garantir une concurrence équitable lorsque des achats échappent à la taxe de vente.
Il existe deux types de taxe d’utilisation. La taxe d’utilisation vendeur concerne les détaillants, tandis que la taxe d’utilisation consommateur s’applique aux consommateurs, qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises. Les règles relatives à la taxe d’utilisation s’appliquent également aux achats effectués à l’étranger et rapportés en Floride.