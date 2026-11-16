Comme la taxe de vente, la taxe d’utilisation vendeur est une taxe sur les transactions. Elle est calculée en appliquant au prix d’achat des biens et services concernés le taux de taxe d’utilisation, identique à celui de la taxe de vente. En règle générale, une entreprise doit acquitter la taxe d’utilisation vendeur lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Aucune taxe n’a été collectée lors d’une vente soumise à la taxe de vente en Floride.

Une entreprise établie en Floride utilise, offre, stocke ou consomme d’une autre manière un produit taxable acheté hors taxes.

Pour déterminer le montant de taxe d’utilisation vendeur dû, le détaillant doit appliquer au prix d’achat total le taux de taxe de vente en vigueur au lieu où l’article est utilisé, stocké ou consommé.

La taxe d’utilisation vendeur est également appelée « retailers use tax » ou « vendors use tax ».