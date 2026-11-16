L’obligation de payer la GET à Hawaï dépend de l’existence d’un lien significatif avec cet État. Ce concept est appelé « lien fiscal » (nexus). Le mot latin « nexus » signifie « lier » ou « rattacher ». Il détermine si l’État est légalement habilité à obliger votre entreprise à déclarer et reverser la GET.

Facteurs établissant un lien fiscal

Auparavant, le lien fiscal relatif à la taxe de vente reposait uniquement sur la présence physique : Hawaï ne pouvait obliger une entreprise à s’immatriculer et à reverser la GET que si elle disposait d’une présence physique dans l’État, par exemple des employés, des bureaux, un magasin ou un entrepôt.

En juin 2018, la Cour suprême des États-Unis a abandonné cette exigence de présence physique dans son arrêt South Dakota v. Wayfair, Inc. Les États peuvent désormais imposer les entreprises en fonction de leurs liens économiques ou virtuels avec leur territoire, autrement dit de leur lien économique.



Si la présence physique entraîne toujours une obligation de payer la GET à Hawaï, les vendeurs établis hors de l’État peuvent désormais également y avoir un lien fiscal au titre de cette taxe.



Vendeurs établis hors de l’État

Les vendeurs établis hors de l’État et dépourvus de présence physique peuvent établir un lien fiscal de plusieurs manières :



Lien fiscal d’affiliation : entretenir des liens avec des entreprises ou sociétés affiliées à Hawaï. Il peut notamment s’agir de la conception et du développement de biens meubles corporels vendus par le détaillant à distance ou de la prospection commerciale pour son compte.

Lien fiscal par recommandation en ligne (click-through nexus) : conclure un accord prévoyant de rémunérer une ou plusieurs personnes dans l’État pour avoir orienté, directement ou indirectement, des acheteurs potentiels vers des produits au moyen d’un lien Internet, d’un site Web ou de tout autre dispositif. À ce jour, Hawaï n’a pas adopté de loi établissant un lien fiscal par recommandation en ligne.



Lien économique : exercer un certain volume d’activité économique dans l’État. Pour les ventes réalisées à compter du 1er juillet 2018, un vendeur à distance doit s’immatriculer auprès de l’État, puis reverser la GET d’Hawaï s’il remplit l’un des critères suivants (seuils économiques) :

Un chiffre d’affaires brut d’au moins 100 000 $ provenant de ventes à Hawaï ; ou

Au moins 200 transactions distinctes au cours de l’année en cours ou précédente

Stocks situés dans l’État : entreposer dans l’État des biens destinés à la vente. Cela comprend les marchandises des vendeurs utilisant Fulfillment by Amazon (FBA), stockées à Hawaï dans un entrepôt détenu ou exploité par Amazon.



Ventes sur une marketplace : réaliser des ventes par l’intermédiaire d’une marketplace. Depuis le 1er janvier 2020, les opérateurs de marketplaces sont responsables de la collecte et du versement de la GET pour le compte des vendeurs utilisant ces plateformes à Hawaï.



Déclaration de la taxe d’utilisation par les vendeurs qui ne la collectent pas : le 1er janvier 2020, Hawaï a instauré des obligations de notification et de déclaration de la taxe d’utilisation pour « toute personne autre qu’un opérateur de marketplace qui fournit un espace, physique ou électronique, permettant aux vendeurs de proposer ou de promouvoir des biens meubles corporels à la vente et qui reçoit ou traite les commandes ». Ces obligations comprennent :

Afficher un avis bien visible sur la plateforme informant les acheteurs potentiels qu’ils doivent payer la taxe d’utilisation d’Hawaï sur les achats effectués auprès de vendeurs non titulaires d’une licence

Fournir au moment de la vente un avis écrit indiquant que l’acheteur peut être tenu de reverser directement la taxe d’utilisation à l’administration fiscale, ainsi que les modalités d’obtention de renseignements complémentaires

En outre, les exploitants de plateformes qui ne collectent pas la taxe doivent transmettre chaque année au Hawaii Department of Taxation une déclaration contenant les informations suivantes pour chaque acheteur de biens meubles corporels livrés à Hawaï :

Le nom et les adresses de l’acheteur (facturation et correspondance)

L’adresse à Hawaï à laquelle les biens meubles corporels ont été livrés à l’acheteur

Le montant total en dollars des achats effectués par l’acheteur

Le nom et l’adresse du vendeur (et non de l’exploitant de la plateforme)

Si un vendeur choisit de collecter et de reverser la taxe à Hawaï, l’exploitant de la plateforme qui ne la collecte pas est dispensé des obligations de notification et de déclaration de la taxe d’utilisation pour les ventes de ce vendeur.



Salons professionnels : les entreprises participant à des congrès ou salons professionnels à Hawaï peuvent être tenues de s’immatriculer à l’aide du formulaire G-45. Vous pouvez devoir collecter et reverser la GET d’Hawaï sur les commandes prises ou les ventes réalisées lors de congrès ou salons professionnels dans cet État.



Pour en savoir plus, consultez l’annonce n° 2018-10 du Hawaii Department of Taxation, le chapitre 237 du code fiscal d’Hawaï et les règles administratives applicables.

Maintien du lien fiscal après la cessation des activités

Le lien fiscal peut subsister après qu’un détaillant a cessé les activités qui le faisaient considérer comme exerçant une activité dans l’État. On parle alors de « trailing nexus », ou maintien du lien fiscal. En juin 2019, Hawaï ne disposait d’aucune politique explicitement définie en la matière.

Fulfillment by Amazon (FBA)

Si vous vendez activement sur Amazon et utilisez Fulfillment by Amazon (FBA), vous devez savoir où vos stocks sont entreposés et si leur présence dans un État peut y créer un lien fiscal. Les vendeurs FBA peuvent également télécharger un rapport Inventory Event Detail Report depuis Amazon Seller Central pour identifier les stocks entreposés à Hawaï.

Si vous vendez des biens imposables à des résidents d’Hawaï et que vous avez des stocks entreposés dans l’État, vous avez probablement un nexus et une obligation de reverser la taxe. Pour mieux comprendre vos obligations particulières en matière de lien fiscal, utilisez notre outil gratuit consacré au lien économique ou consultez un conseiller fiscal de confiance.



Détermination du taux de la GET à Hawaï : quel taux collecter ?

Dans certains États, les taux, règles et réglementations fiscales dépendent du lieu où se trouve le vendeur et de l’origine de la vente (imposition fondée sur l’origine). Dans d’autres, ils dépendent du lieu où se trouve l’acheteur et de la destination de la transaction (taxation fondée sur la destination).

Hawaï applique une taxation fondée sur la destination. Vous devez donc appliquer à toutes les ventes taxables le taux déterminé par l’adresse de livraison.