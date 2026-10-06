L'Autriche a introduit sa taxe sur la valeur ajoutée (TVA), connue en allemand sous le nom d'Umsatzsteuer (USt), en 1973. Le droit autrichien de la TVA a évolué au fil du temps pour s'aligner sur le cadre de la TVA de l'Union européenne, en particulier depuis l'adhésion de l'Autriche à l'UE en 1995.

Les règles autrichiennes en matière de TVA sont codifiées dans la loi autrichienne sur la TVA (Umsatzsteuergesetz), qui transpose la directive européenne sur la TVA. Le ministère fédéral des Finances (Bundesministerium der Finanzen) administre le système, tandis que les bureaux des impôts locaux (Finanzämter) gèrent les immatriculations, les contrôles et l’accompagnement des entreprises en matière de conformité à la TVA.

Les entreprises résidentes et non résidentes qui effectuent des livraisons de biens ou de services taxables en Autriche doivent se conformer aux obligations autrichiennes en matière de TVA. Cela comprend l’immatriculation à la TVA lorsque celle-ci est requise, l’application des taux de TVA appropriés, l’émission de factures conformes, la tenue de registres, le dépôt régulier de déclarations de TVA et le respect des autres obligations déclaratives.