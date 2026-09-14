Oui. À compter du 1er septembre 2026, toutes les entreprises établies en France et assujetties à la TVA doivent être en mesure de recevoir des factures électroniques structurées. Les obligations d’émission prennent effet le même jour pour les grandes et moyennes entreprises.
L’obligation concerne les entreprises établies en France et assujetties à la TVA qui réalisent des transactions B2B nationales entrant dans le champ d’application, ainsi que certaines obligations de tranmission des données des transactions transfrontalières et B2C par voie électronique.
La facturation électronique est déjà obligatoire pour les transactions B2G et passe par une plateforme publique centralisée, Chorus Pro.
La France exige des formats de facture structurés conformes aux normes EN 16931, notamment UBL, CII et Factur-X.
Non. Les processus reposant uniquement sur des PDF et l’envoi direct par e-mail ne suffisent pas pour assurer la conformité. Les données de facturation doivent transiter par des plateformes agréées connectées à l’Annuaire mondial.
La non-conformité peut entraîner le rejet des factures, des retards de paiement, des perturbations opérationnelles, une exposition accrue aux contrôles et des sanctions financières. Les amendes peuvent atteindre 15 € par facture non conforme et 250 € par manquement aux obligations déclaratives.
Retarder la préparation réduit les délais de test, augmente le risque d’intégration et limite la disponibilité des plateformes. Cela peut également imposer le recours à des solutions propres à chaque pays qui ne pourront pas évoluer au rythme des futures obligations.