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La facturation électronique obligatoire en France a débuté le
1er septembre 2026

Découvrez comment Avalara réduit les risques de non-conformité, limite les reprises coûteuses et propose une approche évolutive pour la France et toutes les obligations à venir.
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Calendrier de la facturation électronique en France
Principales échéances de mise en œuvre
  • 1er septembre 2026 : toutes les entreprises assujetties à la TVA établies en France doivent être en mesure de recevoir des factures électroniques structurées
  • 1er septembre 2026 : les grandes et moyennes entreprises doivent commencer à émettre des factures structurées conformes et à transmettre les déclarations requises
  • 1er septembre 2027 : les petites et moyennes entreprises ainsi que les microentreprises deviennent soumises aux obligations d’émission
Simplifier la facturation électronique avec Avalara

Relier la conformité directement à votre ERP

Intégrez la facturation structurée, la déclaration et le suivi du cycle de vie dans les principaux processus ERP, sans ajouter de systèmes locaux fragmentés.

S'adapter plus vite à l'évolution des obligations

Restez en conformité avec l'évolution des exigences nationales sans recréer les intégrations ni redéfinir les processus pour chaque nouvelle directive. 

Centraliser la visibilité entre les juridictions

Surveillez les processus de facturation, la transmission des données fiscales et l’état de conformité à l’échelle mondiale grâce à un modèle opérationnel unifié. Grâce à l’IA, obtenez une meilleure visibilité sur l’évolution des exigences de conformité et les exceptions de traitement.

Se déployer à l’échelle mondiale sans avoir à tout refaire

Remplacez les mises en œuvre propres à chaque pays par un cadre reproductible conçu pour assurer une conformité mondiale à long terme, optimisée par l’IA.
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Exigences de facturation électronique en France

Modèle

La France utilise un modèle CTC décentralisé à cinq acteurs, dans lequel les données de facturation sont échangées par l’intermédiaire de plateformes privées agréées connectées aux systèmes de l’administration. 

Plateformes

Les entreprises doivent échanger leurs factures via des plateformes agréées connectées à l’Annuaire mondial. Les factures au format PDF et envoyées par e-mail ne répondent pas aux exigences de conformité. 

Formats

La France exige des formats de facture structurés conformes aux normes EN 16931, notamment UBL, CII et Factur-X. 

Champ d’application

L’obligation concerne principalement les transactions B2B nationales, avec des exigences supplémentaires de déclaration pour certaines activités B2C et transfrontalières.
Indicateurs de risque pour les entreprises
  • Dépendance à des processus de facturation reposant sur des PDF et des e-mails
  • Validation limitée des données structurées
  • Résolution manuelle des exceptions 
  • Manque de visibilité en temps réel sur le cycle de vie des factures
  • Environnements ERP fragmentés 
  • Processus de conformité propres à chaque pays 
  • Immatriculations à la TVA transfrontalières sans entités locales 
Étapes pour la conformité aux obligations de facturation électronique en France
  • Renforcer la coordination entre les équipes. Intégrez les services fiscaux, financiers et informatiques dans un flux partagé afin d'harmoniser la préparation, la responsabilité des processus et la mise en œuvre.
  • Évaluer l’applicabilité de l’obligation. Identifiez les entités concernées, les types de transactions et les obligations déclaratives.
  • Cartographier les flux de facturation actuels. Documentez les systèmes ERP, l’acheminement des factures, la gestion des exceptions et les dépendances de déclaration entre les différentes unités opérationnelles.
  • Choisissez Avalara comme plateforme de conformité. Utiliser Avalara comme plateforme agréée vous aide à être prêt dès le premier jour. Avec Avalara, votre architecture peut s’adapter à l’évolution des exigences et évoluer au-delà de la France selon vos besoins.
  • Préparer les systèmes et les données ERP. Validez la préparation des charges utiles structurées, l’exhaustivité des données, le suivi du cycle de vie et les exigences d’intégration.
  • Tester et valider rapidement. Les périodes de test se réduiront à mesure que l’échéance de septembre approchera. Une validation précoce réduit le risque de rejet et prévient les perturbations futures. 

 

La principale erreur des entreprises consiste à considérer la France comme un projet informatique ponctuel. Les approches limitées à un seul pays peuvent répondre aux exigences actuelles, mais elles créent de la complexité, des doublons et des reprises à mesure que l’exposition des entreprises à la facturation électronique s’étend à plusieurs marchés.

La France n’est qu’un début

Les obligations s’accélèrent à l’échelle mondiale. Mettez en place dès maintenant un modèle de conformité évolutif au lieu de le reconstruire marché par marché plus tard.
Répondre aux exigences de la France et à toutes celles qui suivront

Les grandes entreprises considèrent la facturation électronique comme une initiative de transformation opérationnelle, et non comme un projet ponctuel de conformité. Au lieu de mettre en place des solutions propres à chaque pays qui créeront de futures inefficacités, elles standardisent les processus, connectent les systèmes et mettent en place des opérations de conformité évolutives entre les juridictions.  

 

Avalara contribue à cette approche grâce à une plateforme de conformité optimisée par l’IA, conçue pour automatiser les processus complexes de fiscalité et de facturation électronique dans différents pays et systèmes, ainsi que face à l’évolution des exigences réglementaires. 

 

L’objectif est simple : résoudre la problématique de la facturation électronique, puis déployer la conformité à l’échelle mondiale à mesure que les obligations se multiplient et évoluent.

Planifier une session de préparation pour la France

Au cours d’une session de travail de 45 minutes, les experts d’Avalara vous aideront à identifier les éléments concernés, à repérer les lacunes de vos systèmes et de vos données, à évaluer votre exposition et à prioriser les 90 prochains jours de votre préparation.
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Transactions concernées 

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B2G 

La facturation électronique est obligatoire en France pour les transactions B2G, ce qui impose aux fournisseurs de biens et de services du secteur public français de se conformer à la directive européenne 2014/55/UE. Ces fournisseurs doivent soumettre leurs factures électroniques dans un format spécifique via Chorus Pro, la plateforme centrale française de facturation électronique B2G. 

 

Les entreprises doivent demander l’accès numérique à Chorus Pro. Elles pourront ensuite charger leurs factures de vente de l’une des manières suivantes : 

 

  • Saisie manuelle
  • Chargement des factures au format PDF ou XML 
  • Connexion EDI ou API

 

Une fois soumises et vérifiées par Chorus Pro, les factures sont transmises aux clients. Ce n’est qu’à ce stade qu’elles deviennent des factures de TVA ayant valeur légale, exigibles et ouvrant droit à déduction de la TVA pour le client. 

B2B

Les entreprises réalisant des transactions B2B peuvent déjà échanger des factures au format électronique, sous réserve que certaines conditions soient remplies. Ces conditions comprennent l’acceptation du format électronique par l’acheteur ainsi que la garantie de l’authenticité de l’origine, de l’intégrité du contenu et de la lisibilité de la facture. Les exigences n’imposent pas de format spécifique, ce qui permet aux entreprises de choisir celui qui répond le mieux à leurs besoins. 


La facturation électronique B2B obligatoire en France sera mise en œuvre par étapes en fonction de la taille de l’entreprise. À partir de septembre 2026, les grandes entreprises devront émettre des factures électroniques à leurs clients dans un format défini, en utilisant une plateforme agréée par l’administration. Toutes les entreprises devront également être en mesure de recevoir des factures électroniques à compter de cette date. À partir de septembre 2027, l'obligation s'étendra aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux microentreprises. 
  
L’obligation de transmettre aux autorités fiscales françaises les données de transaction, de paiement et de cycle de vie (déclaration électronique) au moyen de la plateforme française suivra le même calendrier que la facturation électronique. 
Les entreprises exerçant leurs activités en France doivent faire figurer les informations suivantes sur leurs factures de TVA, qu’elles émettent des factures papier ou électroniques : 
  

  • Raison sociale du fournisseur, identifiants juridiques et fiscaux et adresse du siège social
  • Raison sociale du client, identifiants juridiques et fiscaux et adresse du siège social
  • Numéro de facture 
  • Date de la facture
  • Date de livraison ou d’achèvement de la prestation 
  • Description, prix unitaire et quantité des biens ou services
  • Montant total dû hors TVA
  • Taux de TVA appliqué(s)
  • Montant de la TVA en euros
  • Montant total de la facture TTC 

 
Les informations requises sur les factures évolueront avec la mise en œuvre de l’obligation B2B afin d’inclure des éléments supplémentaires, tels que le type de facture, de nouveaux identifiants du fournisseur et de l’acheteur, entre autres.

En ce qui concerne les formats requis dans le cadre de la nouvelle obligation, les assujettis peuvent choisir entre UBL, CII et Factur-X. Si nécessaire, ils peuvent également convenir d’échanger d’autres formats avec leurs prestataires agréés. 

Ressources supplémentaires

FAQ

Oui. À compter du 1er septembre 2026, toutes les entreprises établies en France et assujetties à la TVA doivent être en mesure de recevoir des factures électroniques structurées. Les obligations d’émission prennent effet le même jour pour les grandes et moyennes entreprises.

L’obligation concerne les entreprises établies en France et assujetties à la TVA qui réalisent des transactions B2B nationales entrant dans le champ d’application, ainsi que certaines obligations de tranmission des données des transactions transfrontalières et B2C par voie électronique. 

La facturation électronique est déjà obligatoire pour les transactions B2G et passe par une plateforme publique centralisée, Chorus Pro. 

La France exige des formats de facture structurés conformes aux normes EN 16931, notamment UBL, CII et Factur-X.

Non. Les processus reposant uniquement sur des PDF et l’envoi direct par e-mail ne suffisent pas pour assurer la conformité. Les données de facturation doivent transiter par des plateformes agréées connectées à l’Annuaire mondial.

La non-conformité peut entraîner le rejet des factures, des retards de paiement, des perturbations opérationnelles, une exposition accrue aux contrôles et des sanctions financières. Les amendes peuvent atteindre 15 € par facture non conforme et 250 € par manquement aux obligations déclaratives.

Retarder la préparation réduit les délais de test, augmente le risque d’intégration et limite la disponibilité des plateformes. Cela peut également imposer le recours à des solutions propres à chaque pays qui ne pourront pas évoluer au rythme des futures obligations.
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Au cours d’une session de travail de 45 minutes, les experts d’Avalara vous aideront à identifier les éléments concernés, à repérer les lacunes de vos systèmes et de vos données, à évaluer votre exposition et à prioriser les 90 prochains jours de votre préparation. 
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