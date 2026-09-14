Les grandes entreprises considèrent la facturation électronique comme une initiative de transformation opérationnelle, et non comme un projet ponctuel de conformité. Au lieu de mettre en place des solutions propres à chaque pays qui créeront de futures inefficacités, elles standardisent les processus, connectent les systèmes et mettent en place des opérations de conformité évolutives entre les juridictions.

Avalara contribue à cette approche grâce à une plateforme de conformité optimisée par l’IA, conçue pour automatiser les processus complexes de fiscalité et de facturation électronique dans différents pays et systèmes, ainsi que face à l’évolution des exigences réglementaires.

L’objectif est simple : résoudre la problématique de la facturation électronique, puis déployer la conformité à l’échelle mondiale à mesure que les obligations se multiplient et évoluent.